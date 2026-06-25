Hàn Quốc 0-1 Nam Phi: Canh bạc Son Heung-min thất bại và bài toán khó của Hong Myung-bo Quyết định cất Son Heung-min trên băng ghế dự bị của HLV Hong Myung-bo đã khiến Hàn Quốc bế tắc và nhận thất bại 0-1 trước Nam Phi, đẩy đội bóng xứ kim chi vào thế hiểm nghèo tại World Cup 2026.

Trong bóng đá đỉnh cao, ranh giới giữa một thiên tài chiến thuật và một kẻ đánh bạc thất bại thường chỉ cách nhau bởi một bàn thắng. Tại Monterrey, huấn luyện viên Hong Myung-bo đã chọn một lối đi đầy mạo hiểm khi gạch tên ngôi sao sáng nhất, Son Heung-min, khỏi đội hình xuất phát trong trận đấu then chốt với Nam Phi. Kết quả là một màn trình diễn rời rạc, thiếu bản sắc và thất bại 0-1 cay đắng, buộc Đội tuyển Hàn Quốc phải chờ đợi phép màu để tiến vào vòng 32 đội World Cup 2026.

Quyết định gây sốc tại Monterrey

Hàn Quốc bước vào lượt đấu cuối với tâm thế chủ động. Một trận hòa là đủ để họ đi tiếp, một chiến thắng sẽ đảm bảo ngôi đầu. Tuy nhiên, thay vì sử dụng đội hình mạnh nhất để giải quyết đối thủ, ông Hong Myung-bo lại chọn cách xoay tua nhân sự đầy khó hiểu. Việc Son Heung-min lần đầu tiên phải ngồi dự bị trong một trận đấu tại World Cup kể từ năm 2010 không chỉ là một cú sốc về mặt nhân sự mà còn là một đòn giáng mạnh vào tâm lý của các cầu thủ trên sân.

Son Heung-min bất ngờ ngồi dự bị trước Nam Phi.

Trên khán đài, bầu không khí nhanh chóng chuyển từ sự hào hứng sang những tiếng la ó đầy giận dữ khi tên của đội trưởng Son xuất hiện trên màn hình lớn với tư cách cầu thủ dự bị. HLV Hong Myung-bo dường như muốn giữ sức cho các vòng đấu sau, nhưng ông đã quên mất rằng trước khi nghĩ đến tương lai, Hàn Quốc cần phải vượt qua hiện tại.

Sự bế tắc của hệ thống thiếu thủ lĩnh

Thiếu vắng nguồn cảm hứng từ số 7, lối chơi của Hàn Quốc trở nên đơn điệu và thiếu tính đột biến. Dù kiểm soát bóng nhỉnh hơn trong hiệp một nhờ sự cơ động của Lee Kang-in và khả năng điều phối của hàng tiền vệ, đại diện châu Á lại hoàn toàn thiếu đi những pha thâm nhập vòng cấm mang tính sát thương cao. Những pha xử lý cuối cùng thường quá an toàn hoặc thiếu sự tinh tế cần thiết để phá vỡ khối phòng ngự kỷ luật của Nam Phi.

Ngược lại, Nam Phi cho thấy họ không đến Monterrey để làm kẻ lót đường. Tận dụng sự thiếu tập trung của hàng thủ Hàn Quốc, Thapelo Maseko liên tục thực hiện những pha bứt tốc bên hành lang cánh, đặt thủ thành Kim Seung-gyu vào tình thế phải liên tục cứu thua. Sự tự tin của đại diện châu Phi lớn dần theo thời gian khi họ nhận ra đối thủ của mình đang lúng túng trong việc tìm đường vào khung thành.

Cơn ác mộng phút 63 và sự điều chỉnh muộn màng

Nhận thấy sai lầm, HLV Hong Myung-bo tung Son Heung-min vào sân ngay đầu hiệp hai. Tuy nhiên, đà tâm lý đã nghiêng hẳn về phía Nam Phi. Phút thứ 63, điều gì đến cũng phải đến: một pha dàn xếp tấn công mạch lạc đã giúp Nam Phi có bàn mở tỷ số, giáng một đòn chí mạng vào hy vọng của người Hàn.

Trong nỗ lực cứu vãn tình thế, ban huấn luyện Hàn Quốc đã đưa ra những quyết định mang tính "tất tay". Trung vệ trụ cột Kim Min-jae bị rút ra để nhường chỗ cho Park Jin-seob nhằm tăng cường khả năng sáng tạo từ tuyến dưới, đồng thời đẩy Hwang In-beom lên đá như một hộ công. Dù tạo ra sức ép nghẹt thở trong 15 phút cuối, sự vội vã và thiếu chính xác trong các đường chuyền quyết định đã khiến Hàn Quốc không thể tìm được bàn gỡ hòa.

Hàn Quốc chỉ còn có thể kỳ vọng vào một khe cửa hẹp để tiến vào vòng 32 đội.

Hệ lụy từ một sai lầm chiến thuật

Thất bại 0-1 không chỉ khiến Hàn Quốc mất quyền tự quyết mà còn đẩy họ xuống vị trí thứ ba tại bảng đấu. Giờ đây, số phận của Son Heung-min và các đồng đội phụ thuộc hoàn toàn vào kết quả của các bảng đấu khác để hy vọng lọt vào nhóm những đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất.

Nhìn rộng hơn, trận thua này bộc lộ những lỗ hổng trong tư duy quản lý nhân sự của HLV Hong Myung-bo. Việc cất giữ quân bài quan trọng nhất trong một trận đấu có tính chất quyết định là một sự mạo hiểm không cần thiết. Trong bóng đá quốc tế, nơi sai số là cực thấp, những "canh bạc" thiếu tính toán như vậy thường phải trả giá bằng cả một chiến dịch lớn.

Hàn Quốc vẫn còn cơ hội, nhưng niềm tin nơi người hâm mộ đã bị rạn nứt nghiêm trọng. Bài học tại Monterrey sẽ còn ám ảnh đội bóng xứ kim chi trong hành trình đầy chông gai sắp tới tại World Cup 2026.