Hàn Quốc 0-1 Nam Phi: Kiểm soát bóng vô hồn và nỗi lo bị loại sớm tại World Cup 2026 Dù áp đảo với 69% thời lượng kiểm soát bóng, sự bế tắc trong tấn công và sai lầm nơi hàng thủ khiến Hàn Quốc gục ngã trước Nam Phi, đẩy Son Heung-min vào thế hiểm nghèo.

Đội tuyển Hàn Quốc vừa phải nhận một gáo nước lạnh tại lượt trận cuối bảng A World Cup 2026 khi thất thủ 0-1 trước Nam Phi. Một trận đấu mà các con số thống kê hoàn toàn nghiêng về phía đại diện châu Á, nhưng sự hiệu quả và bản lĩnh lại thuộc về những chiến binh "Bafana Bafana". Thất bại này không chỉ khiến Hàn Quốc mất ngôi nhì bảng mà còn đẩy họ vào cuộc đua nghẹt thở dành cho các đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất.

Hàn Quốc chỉ có 3 điểm sau 3 trận vòng bảng.

Cạm bẫy từ sự áp đảo ảo của ĐT Hàn Quốc

Nhìn vào bảng điện tử, Hàn Quốc nắm giữ tới 69% thời lượng kiểm soát bóng. Tuy nhiên, đây là minh chứng điển hình cho khái niệm "kiểm soát bóng không mục đích". Các học trò của HLV Hong Myung-bo liên tục thực hiện các đường chuyền ngang và chuyền về an toàn, thiếu hẳn những pha tỉa bóng xuyên tuyến (vertical passing) để phá vỡ cấu trúc phòng ngự của đối phương.

Sự bế tắc hiện rõ khi Lee Kang-in, niềm hy vọng sáng tạo nhất, liên tục bị vây ráp mỗi khi có bóng. Việc thiếu các phương án tiếp cận vòng cấm đa dạng khiến hàng công xứ Kim chi trở nên vô hại trước một hệ thống phòng ngự được tổ chức cực kỳ khoa học.

Hệ thống phòng ngự kiểu mẫu của HLV Hugo Broos

Nam Phi đã trình diễn một lối chơi phòng ngự lùi sâu (low block) đầy kỷ luật. HLV Hugo Broos cho thấy ông đã nghiên cứu rất kỹ thói quen di chuyển của các tiền đạo Hàn Quốc. Những cái tên như Khuliso Mudau và Ime Okon đã có một ngày thi đấu điểm 10 khi phong tỏa hoàn toàn các khoảng trống ở khu vực hành lang trong (half-space).

Sự tập trung cao độ giúp Nam Phi không chỉ hóa giải các đợt hãm thành mà còn duy trì được sợi dây liên lạc giữa các tuyến. Họ không phá bóng mù quáng mà luôn cố gắng thực hiện những đường chuyền giải vây có địa chỉ, tạo tiền đề cho những pha phản công chớp nhoáng.

Khoảnh khắc nghiệt ngã và đòn hồi mã thương

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút thứ 63. Trong một tình huống dâng đội hình lên quá cao để tìm kiếm bàn thắng, hàng thủ Hàn Quốc đã để lộ khoảng trống mênh mông phía sau lưng. Tshepang Moremi tận dụng tốc độ xé gió bên cánh trước khi tung quả tạt loại bỏ hoàn toàn các hậu vệ đối phương.

Thapelo Maseko, trong tư thế không người kèm, đã thực hiện cú dứt điểm chân trái quyết đoán vào góc xa, đánh bại thủ thành Seung-Gyu. Đây là cú sút trúng đích hiếm hoi của Nam Phi trong hiệp hai, nhưng nó lại mang tính sát thương tuyệt đối.

Nam Phi đã có một trận thắng xứng đáng.

Sai lầm chiến thuật và áp lực tâm lý đè nặng

HLV Hong Myung-bo đã thực hiện những thay đổi nhân sự nhằm cứu vãn tình hình, bao gồm việc tung siêu sao Son Heung-min vào sân. Tuy nhiên, tiền đạo đang khoác áo Tottenham lại rơi vào tình trạng "đói bóng" khi các vệ tinh xung quanh không thể cung cấp những đường chuyền chất lượng. Sự nôn nóng bắt đầu xuất hiện trong lối chơi của Hàn Quốc với những pha xử lý vội vàng và thiếu chuẩn xác.

Chiếc thẻ vàng của Cho Gue-Sung ở cuối trận là hình ảnh tiêu biểu cho sự bất lực của đội bóng xứ Hàn. Họ đánh mất sự lạnh lùng cần thiết và cuốn vào lối chơi lỳ lợm của Nam Phi. Phát biểu sau trận, HLV Hong Myung-bo đã thẳng thắn nhận lỗi về mình, nhưng điều đó không thể khỏa lấp nỗi thất vọng của người hâm mộ.

Kết thúc bảng A, Hàn Quốc xếp thứ ba với 3 điểm và hiệu số -1. Trong khi Nam Phi hân hoan giành vé đi tiếp, Son Heung-min và các đồng đội giờ đây chỉ còn biết chờ đợi kết quả từ các bảng đấu khác với hy vọng mong manh lọt vào nhóm các đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất để tiếp tục hành trình tại World Cup 2026.