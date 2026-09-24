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Hàn Quốc 3-0 Ecuador: Hàn Quốc giành chiến thắng

Văn Thể24/09/2026 13:08

Hàn Quốc và Ecuador bước vào màn so tài tại sân Suwon World Cup Stadium với sự tự tin từ hàng công hiệu quả, tạo nên thế trận đôi công cống hiến đầy hấp dẫn.

Hàn Quốc3 - 0EcuadorKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Hàn Quốc tiếp đón Ecuador.

  • 10'Thẻ vàng

    Phút 10': J. Porozo (Ecuador) nhận thẻ vàng.

  • 13'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Hàn Quốc 48% - 52% Ecuador, dứt điểm 1 - 1; phạm lỗi 2 - 2.

  • 14'Thẻ vàng

    Phút 14': Park Jin-Seob (Hàn Quốc) nhận thẻ vàng.

  • 21'Thẻ vàng

    Phút 21': K. Arroyo (Ecuador) nhận thẻ vàng.

  • 25'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Hàn Quốc 56% - 44% Ecuador, dứt điểm 3 - 2, phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 4 - 5.

  • 31'Thẻ vàng

    Phút 31': J. Caicedo (Ecuador) nhận thẻ vàng.

  • 37'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Hàn Quốc 55% - 45% Ecuador, dứt điểm 3 - 3, phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 6 - 7.

  • 45+1'Thẻ vàng

    Phút 45+1': P. Estupinan (Ecuador) nhận thẻ vàng.

  • 45+2'Thẻ vàng

    Phút 45+2': Lee Han-Beom (Hàn Quốc) nhận thẻ vàng.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 47'Thẻ vàng

    Phút 47': Jeong Seung-Won (Hàn Quốc) nhận thẻ vàng.

  • 49'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Hàn Quốc 56% - 44% Ecuador, dứt điểm 4 - 3 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 10 - 11, cứu thua 0 - 1.

  • 52'Thẻ vàng

    Phút 52': A. Preciado (Ecuador) nhận thẻ vàng.

  • 54'BÀN THẮNG! Hàn Quốc (1-0)

    Phút 54': Oh Hyeon-Gyu (Hàn Quốc) lập công (kiến tạo: Kim Min-Jae). Tỷ số: 1 - 0.

  • 58'BÀN THẮNG! Hàn Quốc (2-0)

    Phút 58': Son Heung-Min (Hàn Quốc) lập công. Tỷ số: 2 - 0.

  • 61'Hàn Quốc ép sân

    Cầm bóng: Hàn Quốc 57% - 43% Ecuador, dứt điểm 6 - 3 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 2 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 11 - 14, cứu thua 0 - 1.

  • 62'Thẻ vàng

    Phút 62': Lee Jae-Sung (Hàn Quốc) nhận thẻ vàng.

  • 65'Thay người

    Phút 65' (Hàn Quốc): Lee Tae-Seok vào sân thay Lee Han-Beom.

  • 65'Thay người

    Phút 65' (Hàn Quốc): Kim Tae-Hyeon vào sân thay Cho Hyun-Taek.

  • 65'Thay người

    Phút 65' (Hàn Quốc): Hwang Hee-Chan vào sân thay Park Jin-Seob.

  • 65'Thay người

    Phút 65' (Hàn Quốc): Kim Bong-Soo vào sân thay Jeong Seung-Won.

  • 66'Thay người

    Phút 66' (Ecuador): J. Mercado vào sân thay K. Arroyo.

  • 67'Thay người

    Phút 67' (Ecuador): J. Angulo vào sân thay J. Caicedo.

  • 67'Thay người

    Phút 67' (Ecuador): D. Castillo vào sân thay P. Vite.

  • 73'Hàn Quốc ép sân

    Cầm bóng: Hàn Quốc 58% - 42% Ecuador, dứt điểm 6 - 6 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 2 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 13 - 15, cứu thua 1 - 1.

  • 74'Thay người

    Phút 74' (Ecuador): A. Minda vào sân thay N. Angulo.

  • 75'Thay người

    Phút 75' (Ecuador): A. Valencia vào sân thay J. Yeboah.

  • 75'Thay người

    Phút 75' (Hàn Quốc): Cho Wi-Je vào sân thay Kim Min-Jae.

  • 75'Thay người

    Phút 75' (Hàn Quốc): M. Kim vào sân thay Song Min-Kyu.

  • 75'Thay người

    Phút 75' (Hàn Quốc): Oh Se-Hun vào sân thay Oh Hyeon-Gyu.

  • 85'Thay người

    Phút 85' (Hàn Quốc): Lee Dong-Gyeong vào sân thay Son Heung-Min.

  • 85'Hàn Quốc ép sân

    Cầm bóng: Hàn Quốc 58% - 42% Ecuador, dứt điểm 6 - 9 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 2 - 4; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 16 - 18, cứu thua 4 - 1.

  • 86'BÀN THẮNG! Hàn Quốc (3-0)

    Phút 86': Lee Dong-Gyeong (Hàn Quốc) lập công (kiến tạo: Kim Bong-Soo). Tỷ số: 3 - 0.

  • KTKết thúc: Hàn Quốc 3-0 Ecuador

    Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 0.

Cập nhật lúc 20:00 24/09/2026

Đội hình chính thức
Hàn Quốc
Sơ đồ 3-4-2-1
Ecuador
Sơ đồ 4-4-2
1
Kim Seung-gyu
2
Han-Beom Lee
4
Kim Min-jae
26
Hyun-taek Cho
22
Young-woo Seol
16
Jin-seob Park
10
Jae-sung Lee
12
Min-kyu Song
29
Seung-Won Jeong
7
Son Heung-min
18
Hyeon-gyu Oh
1
Hernán Galíndez
17
Ángelo Preciado
25
Jackson Porozo
6
Willian Pacho
7
Pervis Estupiñán
11
Keny Arroyo
21
Alan Franco
15
Pedro Vite
20
Nilson Angulo
10
John Yeboah
9
Jordy Caicedo
Cập nhật đội hình lúc 17:33 24/09/2026
Hàn QuốcThống kêEcuador
60%
Kiểm soát bóng
40%
11
Dứt điểm
10
5
Trúng đích
3
2
Phạt góc
5
16
Phạm lỗi
20
0
Việt vị
1
4
Thủ môn cứu thua
2
Cầu thủ nổi bật
Hyeon-gyu Oh
Hyeon-gyu Oh
Hàn Quốc
1 bàn
Son Heung-min
Son Heung-min
Hàn Quốc
1 bàn
Dong-gyeong Lee
Dong-gyeong Lee
Hàn Quốc
1 bàn
Kim Min-jae
Kim Min-jae
Hàn Quốc
1 kiến tạo · điểm 7
Kim Bong-Soo
Kim Bong-Soo
Hàn Quốc
1 kiến tạo · điểm 6.9
Kim Seung-gyu
Kim Seung-gyu
Hàn Quốc
Điểm 7.3

Cuộc chạm trán giữa Hàn Quốc và Ecuador diễn ra lúc 18:00 ngày 24/09/2026 tại sân vận động Suwon World Cup Stadium, nơi cả hai đội tuyển đều sở hữu những phương án tấn công giàu đột biến và hiệu quả. Lối chơi cởi mở cùng quyết tâm khẳng định bản sắc hứa hẹn mang đến một màn so tài đôi công sôi nổi ngay từ những phút đầu tiên.

Sức mạnh tấn công định hình cục diện trận đấu

Điểm tựa lớn nhất của cả Hàn Quốc lẫn Ecuador trong lần hội ngộ này nằm ở tuyến đầu sắc bén. Việc chủ động triển khai bóng nhanh và khai thác triệt để khoảng trống ở hai biên giúp hai đội liên tục duy trì áp lực lên phần sân đối phương.

Hàn Quốc với lợi thế sân nhà thường thiết lập nhịp độ pressing tầm cao nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm. Trong khi đó, Ecuador sở hữu nền tảng thể lực dồi dào và khả năng chuyển đổi trạng thái chớp nhoáng, biến mỗi đợt phản công thành mối đe dọa thường trực cho hàng phòng ngự đối thủ.

Phong độ gần đây của hai đội tuyển

Nhìn vào chuỗi trận vừa qua, phong độ của đôi bên đang có những nét tương phản rõ rệt nhưng đều cho thấy quyết tâm cải thiện kết quả trên sân cỏ.

  • Hàn Quốc: Đại diện châu Á trải qua 2 trận thua liên tiếp gần đây, sau khi từng có chuỗi 2 trận thắng ấn tượng trước đó. Đội bóng xứ kim chi đang hướng tới việc siết chặt lại cự ly đội hình để tìm lại mạch hưng phấn.
  • Ecuador: Đội bóng Nam Mỹ duy trì mạch 4 trận bất bại liên tiếp, bao gồm 2 chiến thắng và gần nhất là 2 trận hòa. Sự ổn định này giúp đại diện Nam Mỹ tự tin thi đấu sòng phẳng trước sức ép của đội chủ nhà.

Kịch bản đôi công tại Suwon World Cup Stadium

Với phong cách thi đấu lấy tấn công làm trọng tâm, trận đấu dự kiến sẽ diễn ra với tốc độ cao và nhiều tình huống hãm thành nguy hiểm. Khả năng tận dụng cơ hội từ các tiền đạo sẽ đóng vai trò quyết định trong việc định đoạt thế trận khi hai hàng thủ đều phải căng mình trước những mũi nhọn sắc bén của đối phương.

Hàn Quốc
5 trận gần nhất
BBTTT
4
Trận
2-0-2
T-H-B
6
Ghi (TB 1.5)
5
Thủng lưới
Ecuador
5 trận gần nhất
BTHBT
4
Trận
2-2-0
T-H-B
7
Ghi (TB 1.8)
3
Thủng lưới

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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