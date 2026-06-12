Hàn Quốc đấu CH Séc: Son Heung Min rực sáng, Schick bị cô lập trong hiệp một Hiệp một trận mở màn bảng A World Cup 2026 chứng kiến sự tương phản rõ rệt: Son Heung Min thi đấu bùng nổ với 4 cú sút trong khi Patrik Schick gần như mất hút trên sân.

Trận đối đầu giữa đội tuyển Hàn Quốc và đội tuyển Cộng hòa Séc tại bảng A World Cup 2026 đã khép lại 45 phút thi đấu đầu tiên với tỷ số hòa 0-0. Dù bảng tỷ số chưa có sự thay đổi, thế trận trên sân lại phản ánh sự chênh lệch đáng kể về tầm ảnh hưởng của các ngôi sao tấn công hàng đầu bên phía hai đội.

Son hơi thiếu một chút may mắn để có bàn mở tỷ số.

Sự tương phản giữa Son Heung Min và Patrik Schick

Dữ liệu thống kê từ hiệp một phác họa hai bức tranh hoàn toàn đối lập về những ngôi sao được kỳ vọng nhất. Trong khi Son Heung Min duy trì tầm ảnh hưởng lớn lên lối chơi của Hàn Quốc, thì Patrik Schick lại rơi vào tình trạng "đói bóng" trầm trọng do hàng tiền vệ Cộng hòa Séc thi đấu thiếu gắn kết.

Chuyên gia Nick Wright của Sky Sports nhận định: "Schick là chân sút đẳng cấp với 25 bàn sau 53 trận quốc tế, nhưng các đồng đội đang gặp khó khăn trong việc kết nối với cậu ấy. Với chỉ 6 lần chạm bóng, con số thấp nhất trên sân, Schick gần như bị cô lập hoàn toàn trước hàng thủ kỷ luật của Hàn Quốc".

Vũ khí sút xa và lời cảnh báo từ Sky Sports

Ngược lại, Son Heung Min cho thấy tại sao anh vẫn là linh hồn trong lối chơi của đại diện châu Á. Ngôi sao đang thuộc biên chế Tottenham Hotspur có 14 lần chạm bóng và tung ra tới 4 cú dứt điểm ngay trong hiệp một. Sự linh hoạt trong di chuyển giúp anh liên tục tìm thấy khoảng trống ở khu vực trung lộ.

Phân tích về mối đe dọa này, chuyên gia Adam Bate nhấn mạnh: "Các khoảng trống đang xuất hiện ở cự ly xa, nhưng Son là mẫu cầu thủ dứt điểm tốt bằng cả hai chân. Việc cho phép cậu ấy có quá nhiều cơ hội rảnh chân sút bóng là một sai lầm chết người của hàng thủ Cộng hòa Séc".

Dù thi đấu nổi bật, Son Heung Min vẫn có khoảnh khắc đáng tiếc khi đệm bóng hụt ở cự ly gần vào cuối hiệp một. Đây là lời cảnh báo đanh thép đến thầy trò HLV Miroslav Koubek. Nếu không thể cải thiện chất lượng phòng ngự và khả năng cung cấp bóng cho tuyến trên, đại diện châu Âu sẽ gặp rất nhiều khó khăn để giữ lại điểm số trong trận ra quân này. Riêng với cá nhân Son, anh cần sự chỉn chu hơn để hướng tới cột mốc lịch sử 58 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia.