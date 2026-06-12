Hàn Quốc ngược dòng 2-1 trước Cộng hòa Séc: Kỷ nguyên thoát ly tầm ảnh hưởng của Son Heung-min Dù thủ quân Son Heung-min thi đấu mờ nhạt và rời sân sớm, tuyển Hàn Quốc vẫn ngược dòng ngoạn mục đánh bại Cộng hòa Séc 2-1 tại World Cup 2026 nhờ sự tỏa sáng của các nhân tố mới.

Hàn Quốc đã khởi đầu chiến dịch World Cup 2026 bằng thắng lợi 2-1 đầy kịch tính trước Cộng hòa Séc tại Guadalajara, Mexico. Tuy nhiên, kết quả này không chỉ đơn thuần là 3 điểm, mà còn đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong tư duy chiến thuật: "Những chiến binh Taegeuk" đang học cách giành chiến thắng mà không cần dựa dẫm hoàn toàn vào phép màu của Son Heung-min.

Sự đối lập giữa danh tiếng và thực tế trên thảm cỏ Guadalajara

Sân vận động Guadalajara rợp bóng áo đỏ trong ngày ra quân của đại diện châu Á. Sức hút của Son Heung-min lớn đến mức ngay cả những cổ động viên bản địa cũng khoác lên mình chiếc áo số 7 để cổ vũ. Thế nhưng, trái ngược với bầu không khí cuồng nhiệt trên khán đài, những gì diễn ra dưới sân lại mang đến một bức tranh trầm lắng hơn cho thủ quân tuyển Hàn Quốc.

Son Heung-min mờ nhạt trước Cộng hòa Séc.

Trong 67 phút góp mặt, ngôi sao đang khoác áo Los Angeles FC thi đấu đầy nỗ lực với những pha bứt tốc quen thuộc. Tuy nhiên, dưới cái nóng oi ả và độ ẩm cao tại khu vực Zapopan, những bước chạy của siêu sao 33 tuổi đã đánh mất đi sự sắc lẹm thường thấy. Việc Son bị rút ra nghỉ khi tỷ số đang là 1-1 cho thấy ban huấn luyện đã ưu tiên kết quả tập thể hơn là việc chiều lòng cảm xúc của một biểu tượng đang chơi dưới sức.

Lời khẳng định từ thế hệ kế cận

Quyết định thay người đầy quyết đoán của ban huấn luyện không khiến Hàn Quốc suy yếu. Ngược lại, lối chơi của đội bóng xứ kim chi trở nên đa dạng và thanh thoát hơn khi các vệ tinh xung quanh được trao quyền tự quyết. Sau bàn gỡ hòa của Hwang In-beom, chính pha lập công ấn định tỷ số 2-1 của Oh Hyeon-gyu ở những phút cuối đã chứng minh bản lĩnh của thế hệ mới.

Hàn Quốc cần bớt lệ thuộc Son Heung-min nếu muốn tiến sâu ở World Cup 2026.

Sự tỏa sáng của Lee Kang-in, Hwang In-beom và Oh Hyeon-gyu cho thấy bóng đá Hàn Quốc đã vượt qua kỷ nguyên "đội bóng một người". Khi Son Heung-min đóng vai trò thu hút hàng phòng ngự đối phương, các đồng đội của anh đã tận dụng khoảng trống để định đoạt trận đấu. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy sự đồng đều về đẳng cấp trong đội hình hiện tại.

Tính toán chiến thuật cho chặng đường dài

Nhìn nhận một cách khách quan, việc Son Heung-min chưa bùng nổ không đồng nghĩa với việc vai trò của anh bị hạ thấp. Ở độ tuổi 33, việc bảo toàn thể lực cho anh trong một giải đấu khắc nghiệt như World Cup là bước đi khôn ngoan. Sự hiện diện của Son trên sân vẫn mang giá trị tinh thần cực lớn, là chất keo gắn kết các đồng đội trẻ tuổi.

Cuộc lội ngược dòng trước Cộng hòa Séc đã khắc họa một diện mạo mới mẻ: Hàn Quốc vẫn tôn vinh biểu tượng Son Heung-min, nhưng họ đã sẵn sàng bước vào kỷ nguyên chiến thắng bằng sức mạnh tập thể. Khả năng vận hành trơn tru ngay cả khi đầu tàu hụt hơi chính là chìa khóa để đội bóng xứ kim chi tiến sâu tại giải đấu năm nay.