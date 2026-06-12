Hàn Quốc ngược dòng hạ CH Séc 2-1: Hwang In-beom rực sáng tại World Cup 2026 Với màn trình diễn chói sáng của Hwang In-beom, đội tuyển Hàn Quốc đã lội ngược dòng kịch tính trước CH Séc tại Guadalajara, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng A World Cup 2026.

Đội tuyển Hàn Quốc vừa tạo nên một trong những khoảnh khắc bùng nổ nhất tại bảng A World Cup 2026 khi lội ngược dòng đánh bại CH Séc với tỷ số 2-1. Trận đấu tại Guadalajara không chỉ mang về 3 điểm quý giá cho đại diện châu Á mà còn chứng kiến sự thăng hoa của tiền vệ Hwang In-beom trong một ngày thi đấu đi vào lịch sử.

Hwang In-beom và màn trình diễn lịch sử tại World Cup

Tiền vệ đang khoác áo câu lạc bộ Feyenoord đã trải qua 90 phút rực rỡ nhất trong sự nghiệp quốc tế khi trực tiếp in dấu giày vào cả hai bàn thắng của Hàn Quốc. Phút 67, sau đường chuyền của Lee Kang-in, Hwang In-beom có pha xử lý bóng cực kỳ điêu luyện, loại bỏ hậu vệ CH Séc trước khi dứt điểm quyết đoán gỡ hòa 1-1.

Hwang In-beom có pha xử lý cực kỳ điêu luyện ở bàn gỡ hòa 1-1.

Đến phút 80, chính anh thực hiện đường căng ngang chính xác để Oh Hyun-gyu lập công, ấn định chiến thắng 2-1. Thành tích này giúp Hwang In-beom trở thành cầu thủ Hàn Quốc thứ ba trong lịch sử vừa ghi bàn vừa kiến tạo trong một trận đấu tại vòng chung kết World Cup, sánh ngang với huyền thoại Choi Soon-ho (1986) và cựu danh thủ Hong Myung-bo (1994).

Nỗi thất vọng mang tên Son Heung-min

Trái ngược với sự thăng hoa của người đồng đội, đội trưởng Son Heung-min đã trải qua một ngày thi đấu thiếu may mắn. Dù sở hữu chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 0.65, ngôi sao của Tottenham Hotspur lại liên tục bỏ lỡ những cơ hội mười mươi. Đáng tiếc nhất là cú dứt điểm cận thành bị chặn đứng ở phút 12 và tình huống trượt chân ngay trước cầu môn trống ở hiệp một.

Sự bế tắc của Son Heung-min khiến anh bị rút ra nghỉ từ phút 69 để nhường chỗ cho Oh Hyun-gyu. Tuy nhiên, sự thay đổi người chiến thuật này của ban huấn luyện Hàn Quốc đã mang lại hiệu quả tức thì khi người đàn em Oh Hyun-gyu chính là tác giả của bàn thắng quyết định.

Sự xuất sắc của Kim Seung-gyu và cái dớp Guadalajara

Hàng phòng ngự Hàn Quốc đã đứng vững trước sức ép nghẹt thở của CH Séc ở những phút cuối nhờ sự xuất sắc của thủ thành Kim Seung-gyu. Phút 90+4, Kim Seung-gyu đã có pha rướn người hết cỡ để đẩy cú sút ở cự ly gần của Sadílek, bảo toàn thắng lợi cho đội nhà.

Trong khi đó, CH Séc tiếp tục phải đối mặt với "cái dớp" khó tin tại thành phố Guadalajara của Mexico. Đây là trận thua thứ 4 liên tiếp của họ tại địa điểm này tính từ World Cup 1970 (dưới danh nghĩa Tiệp Khắc). Thất bại này khiến đại diện châu Âu đối diện với nguy cơ lớn bị loại sớm.

CH Séc lại để thua khi chơi tại Guadalajara.

Vị thế khắc tinh của các đội bóng châu Âu

Chiến thắng này giúp Hàn Quốc duy trì mạch trận ấn tượng trước các đối thủ đến từ lục địa già tại đấu trường thế giới. Đây đã là trận thắng thứ ba liên tiếp của họ trước các đại diện châu Âu tại World Cup, tiếp nối những kỳ tích trước Đức (2018) và Bồ Đào Nha (2022).

Với 3 điểm có được, Hàn Quốc vươn lên dẫn đầu bảng A cùng chủ nhà Mexico. Kết quả này tạo ra lợi thế tâm lý cực lớn cho thầy trò huấn luyện viên Hong Myung-bo trước cuộc đối đầu trực tiếp với Mexico vào ngày 19/6 tới để tranh ngôi nhất bảng.