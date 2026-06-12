Hàn Quốc ngược dòng kịch tính 2-1 trước CH Séc tại ngày mở màn World Cup 2026 Màn tỏa sáng rực rỡ của tiền vệ Hwang In-beom giúp đại diện châu Á giành 3 điểm quý giá sau khi bị dẫn trước, khẳng định vị thế tại bảng A giải đấu lớn nhất hành tinh.

Khởi đầu hành trình chinh phục World Cup 2026, đội tuyển Hàn Quốc đã tạo nên một màn lội ngược dòng đầy cảm xúc trước CH Séc tại bảng A. Trận đấu không chỉ là cuộc đọ sức về thể lực mà còn là bàn cờ chiến thuật giữa hai phong cách bóng đá khác biệt, nơi bản lĩnh của các chiến binh Taegeuk đã lên tiếng đúng lúc.

Thế trận áp đảo nhưng bế tắc trong hiệp một

Cả hai đội nhập cuộc đầy tự tin với sơ đồ 3-4-3 tương đồng, tạo nên một thế trận đối đầu trực diện ngay từ khu vực trung tuyến. Hàn Quốc chủ động kiểm soát bóng nhờ kỹ thuật và khả năng điều tiết ấn tượng của bộ đôi Lee Kang-in và Son Heung-min. Trục tấn công của đội bóng áo đỏ liên tục vận hành, đẩy hàng thủ đối phương vào thế chống đỡ vất vả.

Hàng loạt cơ hội ngon ăn đã được tạo ra trước mũi giày của người đội trưởng mang áo số 7. Son Heung-min liên tiếp tung ra những cú dứt điểm hiểm hóc, nhưng sự xuất sắc của thủ thành Kovar đã từ chối bàn mở tỷ số cho đại diện châu Á. Ngược lại, CH Séc chủ động chơi lùi sâu với khối đội hình thấp để rình rập thời cơ từ các đường phản công nhanh.

Bước ngoặt từ tình huống cố định

Sau hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi, thế bế tắc bất ngờ được khai thông trong hiệp hai. Phút 59, từ một pha ném biên rất mạnh của hậu vệ Coufal thẳng vào vòng cấm địa, trung vệ đội trưởng Ladislav Krejci đã chọn vị trí thông minh, bật cao đánh đầu dũng mãnh hạ gục thủ thành Kim Seung-gyu để mở tỷ số trận đấu.

CH Séc mở tỷ số với một pha dàn xếp cố định rất hay.

Hwang In-beom và khoảnh khắc thay đổi cục diện

Bàn thua bất ngờ như chạm vào lòng tự ái của các cầu thủ Hàn Quốc, buộc huấn luyện viên Hong Myung-bo phải thực hiện hàng loạt sự thay đổi nhân sự. Đại diện châu Á đẩy cao nhịp độ tấn công tổng lực. Phút 67, Lee Kang-in tung đường chọc khe xé toang hàng phòng ngự đối phương, tạo điều kiện cho Hwang In-beom băng xuống xử lý bóng kỹ thuật, loại bỏ hậu vệ đối phương trước khi bấm bóng tinh tế san bằng cách biệt.

Hàn Quốc vượt khó khi ghi liền hai bàn để có trọn vẹn 3 điểm.

Trận đấu tiếp tục được đẩy lên cao trào khi hai đội ăn miếng trả miếng kịch liệt. Phút 78, mành lưới của Hàn Quốc rung lên lần thứ hai sau cú đánh đầu của Soucek, nhưng trọng tài biên đã căng cờ báo lỗi việt vị. Ngay sau tình huống hú vía này, đội bóng xứ kim chi lập tức đưa ra lời đáp trả đanh thép bằng một pha phản công mẫu mực.

Phút 80, nhận đường chuyền vượt tuyến từ phần sân nhà, Hwang In-beom thoát xuống trống trải bên hành lang cánh phải trước khi căng ngang dọn cỗ cho tiền đạo vào sân thay người Oh Hyun-gyu đệm bóng cận thành, nâng tỷ số lên 2-1.

Bản lĩnh thép trong những phút bù giờ

Những phút cuối trận diễn ra vô cùng nghẹt thở khi CH Séc dồn toàn lực tìm kiếm bàn gỡ. Phút 90+4, tiền đạo Sadilek có cơ hội mười mươi trong vòng cấm nhưng thủ thành Kim Seung-gyu đã xuất thần cứu thua. Chiến thắng 2-1 giúp Hàn Quốc chiếm lợi thế lớn trong việc giành vé đi tiếp tại World Cup 2026.