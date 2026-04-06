Hàn Quốc thắng nhọc El Salvador 1-0: Siêu phẩm Lee Dong-gyeong che mờ nỗi lo chiến thuật Dù giành chiến thắng 1-0 trước El Salvador nhờ khoảnh khắc thiên tài của Lee Dong-gyeong, đoàn quân của HLV Hong Myung-bo vẫn để lại nhiều dấu hỏi về khả năng xuyên phá đối thủ chơi lùi sâu.

Bàn thắng từ chấm đá phạt trực tiếp ở phút 57 của Lee Dong-gyeong là tất cả những gì đội tuyển Hàn Quốc làm được trong trận thắng tối thiểu 1-0 trước El Salvador. Trận giao hữu cuối cùng trước thềm World Cup 2026 không chỉ mang về một kết quả tích cực về mặt điểm số, mà còn phơi bày những lỗ hổng trong cách vận hành sơ đồ mới của HLV Hong Myung-bo trước một đối thủ kém xa về thứ hạng FIFA.

Thử nghiệm sơ đồ 3-4-2-1 và khởi đầu lúng túng

Bước vào trận đấu với vị thế của đội bóng xếp hạng 25 thế giới, HLV Hong Myung-bo đã quyết định thực hiện cuộc cách mạng nhân sự và chiến thuật. Sơ đồ 3-4-2-1 được lựa chọn với mục tiêu tận dụng tối đa khả năng kiểm soát bóng và hỗ trợ tấn công từ hai biên. Những ngôi sao hàng đầu như Hwang Hee-chan và Cho Gue-sung được kỳ vọng sẽ tạo ra sức ép nghẹt thở lên hàng thủ đối phương.

Tuy nhiên, thực tế trên sân lại hoàn toàn trái ngược. El Salvador, dù chỉ đứng thứ 100 trên bảng xếp hạng FIFA, đã nhập cuộc với tâm thế không còn gì để mất. Đại diện Trung Mỹ triển khai lối chơi pressing tầm cao cực kỳ quyết liệt, khiến các tiền vệ trung tâm của Hàn Quốc liên tục chuyền hỏng ngay bên phần sân nhà. Sự thiếu gắn kết giữa các tuyến khiến đoàn quân áo đỏ mất đi sự thanh thoát vốn có trong các pha dàn xếp tấn công.

Hàng thủ chao đảo và nỗ lực cá nhân

Đáng chú ý, hàng phòng ngự được chỉ huy bởi trung vệ kỳ cựu Kim Min-jae đã có những giây phút mất tập trung đáng báo động. Phút 19, hệ thống phòng ngự của Hàn Quốc bị đánh sập bởi một pha bóng dài đơn giản, tạo điều kiện cho Baladares thoát xuống dứt điểm hiểm hóc. Chỉ có sự may mắn mới giúp đội bóng xứ Kim chi tránh khỏi bàn thua sớm trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ tại sân vận động.

Phải nhờ đến nỗ lực cá nhân của Hwang In-beom ở phút thứ 7, Hàn Quốc mới có pha dứt điểm đáng chú ý đầu tiên. Tiền vệ này tung cú sút xa uy lực từ ngoài vòng cấm, buộc thủ môn El Salvador phải trổ hết tài năng mới có thể cứu thua. Đây là minh chứng rõ nét cho việc Hàn Quốc đang quá phụ thuộc vào các tình huống tỏa sáng cá nhân khi các bài đánh phối hợp nhóm bị đối thủ bắt bài.

Khoảnh khắc ngôi sao và siêu phẩm cứu rỗi

Sự bế tắc kéo dài sang hiệp hai khi Hàn Quốc dù kiểm soát bóng vượt trội nhưng lại hoàn toàn thiếu ý tưởng ở 1/3 cuối sân. Bước ngoặt chỉ đến ở phút 57 từ một tình huống cố định. Lee Dong-gyeong, người vào sân với kỳ vọng tạo nên sự đột biến, đã thực hiện cú đá phạt hàng rào đẳng cấp. Bóng đi với quỹ đạo không thể cản phá, găm thẳng vào góc cao khung thành, giải tỏa áp lực đè nặng lên vai HLV Hong Myung-bo.

Dong-gyeong ăn mừng sau bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Sau bàn thắng mở tỷ số, Hàn Quốc nỗ lực gia tăng cách biệt nhưng sự vô duyên của các chân sút như Seol Young-woo đã khiến các cơ hội trôi qua đáng tiếc. Đội bóng xứ Hàn mải mê luân chuyển bóng ở khu vực giữa sân nhưng lại thiếu những đường chuyền quyết định có độ sát thương cao.

Bài toán nan giải cho chiến dịch World Cup 2026

Nhìn chung, chiến thắng 1-0 trước một đối thủ đứng thứ 100 thế giới như El Salvador là một kết quả chưa thực sự thuyết phục. Màn trình diễn này cho thấy khoảng cách lớn giữa ý đồ chiến thuật của Ban huấn luyện và khả năng thực thi của các cầu thủ trên sân. Việc chật vật trước lối chơi áp sát và lùi sâu của đối thủ là lời cảnh báo đanh thép cho tham vọng của bóng đá Hàn Quốc tại sân chơi lớn nhất hành tinh.

Hàn Quốc đã có chiến thắng nhọc nhằn trước đối thủ yếu.

Thống kê trận đấu Hàn Quốc vs El Salvador

Thông số Hàn Quốc El Salvador Tỷ số 1 0 Kiểm soát bóng 65% 35% Số cú sút 12 5 Phạt góc 6 2

HLV Hong Myung-bo còn rất nhiều việc phải làm, đặc biệt là việc tìm ra phương án tối ưu để xuyên phá các khối đội hình thấp. Nếu không cải thiện khả năng sáng tạo và tính đột biến trong lối chơi, hành trình tại World Cup 2026 của các chiến binh Taegeuk chắc chắn sẽ gặp không ít chông gai.