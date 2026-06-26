Hàn Quốc thua sốc Nam Phi 0-1: Cơn địa chấn tại World Cup 2026 và kịch bản tồi tệ cho Son Heung-min Thất bại tối thiểu trước Nam Phi khiến Hàn Quốc mất quyền tự quyết tại bảng A World Cup 2026, trong khi "Bafana Bafana" lần đầu tiên ghi tên mình vào vòng knock-out.

Sân vận động BBVA tại Mexico vừa chứng kiến một trong những cơn địa chấn lớn nhất kể từ đầu vòng bảng World Cup 2026. Được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi nhất bảng A, thế nhưng đội tuyển Hàn Quốc đã phải nếm trải cảm giác cay đắng khi gục ngã 0-1 trước một Nam Phi đầy quả cảm và kỷ luật.

Hàn Quốc gây thất vọng khi để thua Nam Phi. Ảnh: Yonhap News

Khoảnh khắc định mệnh của Tapelo Maceko

Trận đấu khởi đầu với sự chủ động thuộc về đại diện châu Á. Tuy nhiên, sự bế tắc trong việc xuyên phá hàng phòng ngự lùi sâu của Nam Phi đã khiến Hàn Quốc phải trả giá đắt. Phút giây định mệnh đến từ một tình huống phản công sắc lẹm, Tapelo Maceko đã có pha dứt điểm quyết đoán, trực tiếp dập tắt hy vọng giành điểm của Son Heung-min và các đồng đội.

Bàn thắng này không chỉ mang về 3 điểm quý giá mà còn là biểu tượng cho sự kiên cường của bóng đá Nam Phi. Trong suốt 90 phút, đội bóng được dẫn dắt bởi sự kỷ luật thép đã phong tỏa hoàn toàn các mũi nhọn bên phía Hàn Quốc, khiến những ngôi sao đang thi đấu tại châu Âu của đội bóng xứ kim chi trở nên lạc lõng trên sân BBVA.

Nam Phi viết nên lịch sử, Hàn Quốc rơi vào ngõ cụt

Chiến thắng này giúp Nam Phi chính thức làm nên lịch sử khi đoạt vé nhì bảng A để lần đầu tiên góp mặt tại vòng đấu loại trực tiếp của một kỳ World Cup. Kết quả này giúp họ xóa bỏ cái dớp liên tục bị loại sớm vào các năm 1998, 2002 và 2010, mở ra một chương mới đầy hứa hẹn cho bóng đá nước này.

Ở chiều ngược lại, thất bại khiến cục diện bảng A xoay chuyển theo hướng tồi tệ nhất cho Hàn Quốc. Từ vị thế ứng cử viên đi tiếp, đoàn quân của HLV Hong Myung-bo đã tụt xuống vị trí thứ 3 và chính thức đánh mất quyền tự quyết. Dù trên lý thuyết cơ hội chưa hoàn toàn khép lại, nhưng số phận của họ giờ đây phụ thuộc vào kết quả của các bảng đấu khác trong cuộc đua giành suất "vé vớt" cho những đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất.

Phân tích chiến thuật: Nỗi lo từ sự bế tắc

Truyền thông châu Á đã nhanh chóng phản ứng trước cú sốc này. Tờ Siam Sport của Thái Lan bình luận: "Đây là cú sốc cực lớn cho bóng đá Hàn Quốc. Nam Phi đã chơi một trận đấu để đời để giành vé đi tiếp". Trong khi đó, trang CNN Indonesia tập trung vào sự tương phản giữa niềm vui vỡ òa của đại diện châu Phi và sự thẫn thờ của các cầu thủ Hàn Quốc.

Vấn đề lớn nhất của Hàn Quốc trong trận đấu này chính là sự thiếu đột biến trong lối chơi. HLV Hong Myung-bo dường như chưa tìm ra lời giải cho bài toán tấn công khi đối phương chủ động chơi lùi sâu. Sự phụ thuộc quá lớn vào Son Heung-min khiến lối chơi của Hàn Quốc dễ dàng bị bắt bài. Khi ngôi sao của Tottenham bị phong tỏa, các vệ tinh xung quanh cũng tỏ ra lúng túng trong việc tìm đường vào khung thành đối phương.

Truyền thông xứ kim chi và nỗi lo bị loại sớm

Tại quê nhà, sự bi quan đang bao trùm các mặt báo. Tờ Yonhap thẳng thắn nhận định cơ hội đi tiếp của đội nhà hiện vô cùng bấp bênh. Vị trí thứ 3 tại bảng A đặt Hàn Quốc vào tình thế bị động, phải chờ đợi các đối thủ khác sảy chân – một kịch bản mà không người hâm mộ xứ sở kim chi nào mong muốn trước khi giải đấu khởi tranh.

Nhìn chung, thất bại trước Nam Phi không chỉ là một trận thua về mặt tỷ số, mà còn là hồi chuông cảnh báo về phong độ và chiến thuật của đội tuyển Hàn Quốc tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Nếu không thể lách qua khe cửa hẹp để tiến vào vòng knock-out, đây chắc chắn sẽ là một trong những giải đấu đáng quên nhất trong lịch sử bóng đá nước này.