Hàn Quốc thua sốc Nam Phi 0-1: Nỗi đau từ sự bế tắc của các ngôi sao Dù kiểm soát bóng tới 69%, đội tuyển Hàn Quốc vẫn phải nhận thất bại tối thiểu 0-1 trước Nam Phi tại World Cup 2026. Sự vô duyên của Lee Kang-in và màn trình diễn nhạt nhòa của Hwang Hee-chan đã khiến đại diện châu Á trả giá.

Trận đấu giữa Hàn Quốc và Nam Phi tại vòng bảng World Cup 2026 đã kết thúc với một kịch bản ít ai ngờ tới. Dù sở hữu dàn sao đang thi đấu tại châu Âu và áp đảo hoàn toàn về thời lượng kiểm soát bóng, đoàn quân xứ sở Kim chi lại tỏ ra bế tắc trước lối chơi kỷ luật và đầy tốc độ của đại diện đến từ châu Phi.

Hàng thủ: Điểm sáng hiếm hoi từ sự nỗ lực

Trong một ngày mà hàng công thi đấu dưới sức, các nhân tố ở hàng phòng ngự đã phải gồng mình để đứng vững trước những đợt phản công sắc lẹm của Nam Phi. Tuy nhiên, một khoảnh khắc mất tập trung ở phút 63 đã khiến mọi nỗ lực trở nên vô nghĩa.

Thủ môn: Kim Seung-gyu – 6.8 điểm. Anh đã có những pha cứu thua quan trọng để giữ hy vọng cho đội nhà. Tuy nhiên, trong bàn thua ở phút 63, cú dứt điểm của Maseko quá hiểm hóc để thủ thành này có thể cản phá.

Bộ ba trung vệ của Hàn Quốc đã có một ngày làm việc vất vả. Đặc biệt là Kim Min-jae, người không chỉ lo khâu phòng ngự mà còn suýt chút nữa đã mở tỷ số ngay từ phút thứ 2 với một cú đánh đầu dũng mãnh. Trong khi đó, Lee Gi-hyuk là cái tên ổn định nhất trong hệ thống phòng ngự ba người.

Trung vệ: Lee Gi-hyuk – 6.9 điểm. Là người được chấm điểm cao nhất trong bộ ba trung vệ, anh chơi khá tròn vai.

Trung vệ: Kim Min-jae – 6.6 điểm. Suýt chút nữa đã trở thành người hùng với cú đánh đầu ở phút thứ 2.

Dù nỗ lực, Lee Han-beom vẫn bộc lộ những hạn chế trước sức mạnh thể chất của các tiền đạo đối phương, đặc biệt là Evidence Makgopa.

Trung vệ: Lee Han-beom – 6.7 điểm. Thi đấu nỗ lực với nhiều pha giải nguy. Tuy nhiên, anh cũng gặp không ít khó khăn trước tốc độ và sự lỳ lợm của tiền đạo Evidence Makgopa bên phía đối phương.

Tuyến giữa: Kiểm soát bóng nhưng thiếu tính đột biến

Hàn Quốc nắm giữ tới 69% thời lượng kiểm soát bóng, một con số áp đảo minh chứng cho khả năng luân chuyển bóng của Hwang In-beom. Tuy nhiên, sự kiểm soát này mang tính chất an toàn quá mức và thiếu đi những đường chuyền mang tính sát thương cao để xuyên phá khối đội hình thấp của Nam Phi.

Tiền vệ trung tâm: Hwang In-beom – 6.4 điểm. Giữ vai trò cầm nhịp và giúp Hàn Quốc kiểm soát tới 69% thời lượng bóng. Tuy nhiên, anh thiếu đi những đường chuyền "xé toang" hàng phòng ngự đối phương.

Ở hai hành lang cánh, nếu như Seol Young-woo thi đấu năng nổ thì Lee Tae-seok lại có một ngày thi đấu đáng quên khi liên tục thất thế trong các pha tranh chấp tay đôi.

Hậu vệ cánh trái: Lee Tae-seok – 6.2 điểm. Anh thường xuyên thất thế trong các pha leo biên và không tạo ra được sự hỗ trợ cần thiết cho hàng công.

Hậu vệ cánh phải: Seol Young-woo – 6.8 điểm. Là một trong những cầu thủ năng nổ nhất bên phía Hàn Quốc.

Sự mờ nhạt của Paik Seung-ho cũng là một phần nguyên nhân khiến tuyến giữa của Hàn Quốc thiếu đi sự kết nối cần thiết với hàng tiền đạo.

Tiền vệ trung tâm: Paik Seung-ho – 6.2 điểm. Một màn trình diễn mờ nhạt của tiền vệ mang áo số 8.

Hàng công: Cơn ác mộng của các ngôi sao

Nỗi thất vọng lớn nhất thuộc về hàng công, nơi những ngôi sao được kỳ vọng nhất lại thi đấu dưới sức. Hwang Hee-chan, tiền đạo đang chơi tại Premier League, đã bị thay ra ngay sau hiệp một do màn trình diễn hoàn toàn bế tắc.

Tiền vệ tấn công: Hwang Hee-chan – 6.0 điểm. Cầu thủ bị chấm điểm thấp nhất trận bên phía Hàn Quốc. Anh thi đấu hoàn toàn bế tắc, không tạo được pha đi bóng mang tính đột biến nào và phải rời sân sớm sau 45 phút thi đấu đầu tiên.

Lee Kang-in, niềm hy vọng số một trong khâu sáng tạo, cũng không thể hiện được đẳng cấp vốn có. Anh bỏ lỡ một cơ hội mười mươi trong hiệp một, cú dứt điểm ra ngoài trong tư thế không người kèm là biểu tượng cho sự vô duyên của các chân sút Hàn Quốc trận này.

Tiền vệ tấn công: Lee Kang-in – 6.4 điểm. Bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn ở hiệp một khi dứt điểm ra ngoài từ tư thế thuận lợi.

Ở vị trí cao nhất trên hàng công, Oh Hyeon-gyu hoàn toàn bị cô lập và không thể tạo ra bất kỳ pha dứt điểm đáng chú ý nào trước khi trận đấu khép lại với thất bại tối thiểu cho đội bóng xứ Kim chi.

Tiền đạo cắm: Oh Hyeon-gyu – 6.3 điểm. Thi đấu mờ nhạt và bị chia cắt hoàn toàn với hàng tiền vệ.

Thất bại này buộc đội tuyển Hàn Quốc phải xem lại cách tiếp cận trận đấu và khả năng dứt điểm nếu muốn tiến xa tại kỳ World Cup lần này.