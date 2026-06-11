Hàn Quốc và mục tiêu phá bỏ lời nguyền 16 năm không thắng trận mở màn World Cup Đối với "Chiến binh Taegeuk", lịch sử chứng minh việc giành trọn 3 điểm trong ngày ra quân là điều kiện tiên quyết để đảm bảo một hành trình suôn sẻ tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Trong lịch sử bóng đá Hàn Quốc, trận đấu đầu tiên tại mỗi kỳ World Cup không chỉ đơn thuần là một cuộc đọ sức lấy điểm, mà còn được coi là thước đo vận mệnh cho toàn bộ chiến dịch. Sau 16 năm liên tiếp không biết mùi chiến thắng ở ngày ra quân, đội tuyển xứ sở kim chi đang đứng trước áp lực phải thay đổi kịch bản cũ để tìm kiếm cơ hội tại World Cup 2026.

Hàn Quốc thường không có khởi đầu tốt ở World Cup.

Áp lực từ chuỗi trận khởi đầu thất vọng

Số liệu thống kê chỉ ra rằng "Chiến binh Taegeuk" đã trải qua ba kỳ World Cup liên tiếp không thể giành chiến thắng trong trận mở màn. Năm 2014, trận hòa nhạt nhòa ở ngày ra quân đã mở đầu cho một trong những kỳ đại hội tệ nhất lịch sử bóng đá nước này, khi họ rời giải với vị trí cuối bảng và vỏn vẹn 1 điểm.

Đến năm 2018, những thất bại trước Thụy Điển và Mexico đã khiến chiến thắng chấn động 2-0 trước đội tuyển Đức ở lượt cuối trở nên vô nghĩa. Ngay cả tại Qatar 2022, dù lách qua khe cửa hẹp để vào vòng 1/8, không thể phủ nhận Hàn Quốc đã cần đến rất nhiều may mắn và bàn thắng muộn của Hwang Hee-chan trước Bồ Đào Nha để sửa sai cho khởi đầu bết bát.

Thắng trận mở màn: Điềm báo cho vòng loại trực tiếp

Ngược lại với những nốt trầm gần đây, lịch sử chứng minh khi Hàn Quốc thắng trận đầu, con đường vào vòng knock-out luôn rộng mở. Chiến tích lọt vào bán kết năm 2002 và thành công lọt vào vòng 1/8 năm 2010 đều bắt nguồn từ những khúc hoan ca trong ngày khai màn trước Ba Lan và Hy Lạp.

Trường hợp ngoại lệ duy nhất xảy ra vào năm 2006. Dù đánh bại Togo và hòa Pháp, Hàn Quốc vẫn bị loại đầy cay đắng ở lượt trận cuối sau trận thua Thụy Sĩ. Tuy nhiên, nhìn chung, một khởi đầu thuận lợi luôn tạo ra tâm lý vững vàng cho các cầu thủ xứ kim chi trong các bảng đấu khắc nghiệt.

Hàn Quốc năm nay vào bảng đấu không quá khó nhằn.

Kịch bản và cơ hội tại World Cup 2026

Với quy mô mở rộng lên 48 đội, World Cup 2026 mang đến nhiều cơ hội sửa sai hơn khi 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất vẫn có thể đi tiếp. Tuy nhiên, việc cán đích ở vị trí nào tại bảng A sẽ quyết định trực tiếp đến mức độ khó khăn tại vòng 32 đội.

Vị trí tại bảng A Đối thủ tiềm năng tại vòng knock-out Mức độ thách thức Nhất bảng Hạng 3 các bảng C, E, F, H hoặc I (Scotland, Bờ Biển Ngà, Senegal...) Thấp - Trung bình Nhì bảng Nhì bảng B (Canada, Bosnia-Herzegovina, Qatar, Thụy Sĩ) Trung bình Thứ ba Nhất bảng E hoặc G (Đức, Bỉ...) Rất cao

Nằm trong một bảng đấu được đánh giá cân tài cân sức, mục tiêu đứng đầu bảng không phải là điều quá tầm với của thầy trò HLV tuyển Hàn Quốc. Để thực hiện được điều đó, nhiệm vụ tiên quyết là phải đánh bại đối thủ trong ngày ra quân, chấm dứt chuỗi 16 năm chỉ biết hòa và thua ở vạch xuất phát.