Hàng loạt thuê bao di động bị khóa một chiều do chưa chuẩn hóa thông tin chính chủ Từ tháng 5, các nhà mạng bắt đầu khóa SIM đối với những tài khoản chưa cập nhật dữ liệu sinh trắc học trùng khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo Nghị định 163.

Trong những ngày qua, nhiều người dùng di động bất ngờ bị khóa chiều gọi đi do chưa hoàn thành việc xác thực thông tin thuê bao theo quy định mới. Dù các nhà mạng đã liên tục gửi thông báo từ giữa tháng 4, nhiều khách hàng vẫn bỏ lỡ thời hạn cập nhật dữ liệu do tính chất công việc hoặc tâm lý chủ quan.

Lý do hàng loạt SIM điện thoại bị tạm ngừng dịch vụ

Việc khóa SIM là một phần trong kế hoạch làm sạch dữ liệu viễn thông nhằm giảm thiểu tình trạng SIM rác và tăng cường quản lý thông tin cá nhân. Theo Thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ có hiệu lực từ ngày 15/4, công cụ VNeID đã được tích hợp để hỗ trợ người dân kiểm tra và xác nhận các số thuê bao đang đứng tên.

Nhiều người dùng bị khóa SIM vì chưa xác thực thuê bao (Nguồn: Internet)

Báo cáo từ Cục Viễn thông cho thấy, tính đến cuối tháng 4, khoảng 900.000 số điện thoại đã bị người đứng tên xác nhận là không chính chủ chỉ sau hai tuần triển khai. Đối với các trường hợp này, đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông sẽ gửi thông báo yêu cầu xác minh trong vòng 5 ngày trước khi chính thức áp dụng biện pháp khóa một chiều.

Nhóm đối tượng bắt buộc phải xác thực lại thông tin

Theo quy định hiện hành, có ba nhóm người dùng chính cần lưu ý thực hiện chuẩn hóa dữ liệu ngay lập tức để tránh bị gián đoạn liên lạc:

Người đang đăng ký SIM bằng Chứng minh nhân dân 9 số cũ.

Người sử dụng hộ chiếu hoặc các loại giấy tờ đặc thù của ngành công an, quân đội để đăng ký.

Cá nhân đang sử dụng SIM do người khác đăng ký hộ.

Nghị định 163 năm 2024 yêu cầu mọi thuê bao phải đảm bảo đầy đủ bốn trường thông tin cốt lõi: số định danh cá nhân, họ tên, ngày sinh và ảnh sinh trắc học khuôn mặt. Tất cả các dữ liệu này phải trùng khớp hoàn toàn với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Cách khôi phục dịch vụ và hoàn tất chuẩn hóa

Đại diện các nhà mạng cho biết việc thực thi khóa SIM được triển khai nghiêm ngặt đối với những tài khoản chưa hoàn thiện thông tin sau 15 ngày kể từ khi nhận thông báo. Tuy nhiên, người dùng không nên quá lo lắng vì quy trình khôi phục khá nhanh chóng.

Để khắc phục tình trạng bị khóa, chủ thuê bao có thể lựa chọn hai phương thức:

Thực hiện trực tuyến: Sử dụng ứng dụng di động chính thức của nhà mạng để cập nhật ảnh chụp giấy tờ tùy thân và xác thực khuôn mặt. Thực hiện trực tiếp: Đến các cửa hàng giao dịch của nhà mạng để được nhân viên hỗ trợ cập nhật dữ liệu.

Sau khi thông tin được cập nhật và xác thực thành công trên hệ thống, dịch vụ viễn thông của khách hàng sẽ được khôi phục ngay lập tức. Đây là giai đoạn quan trọng nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dùng và ngăn chặn các hành vi lừa đảo qua mạng viễn thông.