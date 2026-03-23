Hàng thủ Barcelona rực sáng cứu rỗi ngày thi đấu mờ nhạt của Lewandowski Trong khi Ronald Araujo và Joan Garcia có màn trình diễn xuất sắc để bảo toàn chiến thắng cho Barcelona, các ngôi sao tấn công như Robert Lewandowski hay Raphinha lại gây thất vọng lớn.

Trong một trận đấu mà hàng công của Barcelona tỏ ra bế tắc, sự vững chãi của hàng phòng ngự đã trở thành điểm tựa quan trọng giúp đội bóng xứ Catalan giành trọn vẹn điểm số. Điểm nhấn lớn nhất đến từ sự tương phản giữa phong độ chói sáng của các nhân tố tuyến dưới và sự rời rạc của những niềm hy vọng trên hàng tiền đạo.

Bức tường thép mang tên Ronald Araujo và Joan Garcia

Hàng phòng ngự Barcelona đã có một ngày làm việc cường độ cao nhưng đầy hiệu quả. Nổi bật nhất là trung vệ Ronald Araujo, người không chỉ đứng vững trước những đợt khoét vào vị trí của mình ở đầu trận mà còn trực tiếp khai thông thế bế tắc bằng một pha bật cao đánh đầu dũng mãnh.

Ronald Araujo (8.4): Rayo liên tục khoét vào vị trí của anh ở đầu trận, nhưng trung vệ Uruguay đã đứng vững. Anh tỏa sáng với pha bật cao đánh đầu khai thông thế bế tắc

Bên cạnh Araujo, Joan Garcia xứng đáng là người hùng thầm lặng. Thủ thành này đã thực hiện ít nhất ba tình huống cứu thua mười mươi, từ pha khước từ nỗ lực của Martin ở phút đầu tiên cho đến cú cản phá siêu hạng trước De Frutos ở cuối trận, giúp Barcelona bảo toàn mành lưới.

Joan Garcia (8.2): Joan Garcia có trận đấu xuất sắc. Anh khước từ nỗ lực của Martin ngay phút đầu tiên và một lần nữa cản phá cú đánh đầu của Unai Lopez trong hiệp hai. Ngôi sao Barca khép lại màn trình diễn đỉnh cao bằng pha cứu thua siêu hạng trước De Frutos ở cuối trận

Sự linh hoạt của đôi cánh và tuyến giữa

Joao Cancelo tiếp tục khẳng định vai trò là mũi khoan lợi hại bên hành lang cánh. Không chỉ đảm nhiệm tốt khâu dạt biên, anh còn thường xuyên bó vào trung lộ để tạo đột biến. Chính cú treo bóng chuẩn xác từ tình huống cố định của Cancelo đã mở ra cơ hội cho Araujo lập công.

Joao Cancelo (7.8): Tiếp tục là mối đe dọa tấn công thường trực khi dạt biên lẫn bó vào trung lộ. Chính đường tạt bóng chuẩn xác từ tình huống cố định của anh đã kiến tạo cho Araujo ghi bàn

Ở khu vực trung tuyến, Pedri và tài năng trẻ Marc Bernal đã có hiệp một tương đối ổn định với những đường chuyền xuyên tuyến sắc lẹm. Tuy nhiên, sự suy giảm thể lực trong hiệp hai đã khiến khả năng kiểm soát của Barca phần nào bị ảnh hưởng.

Pedri (7.2): Pedri thể hiện khả năng thoát pressing thượng thặng và thực hiện nhiều đường chuyền xuyên tuyến sắc lẹm trong hiệp một, dù hiệp hai thi đấu có phần kém chính xác hơn.

Báo động đỏ trên hàng công

Trái ngược với sự thăng hoa của hàng thủ, các ngôi sao tấn công của Barcelona lại có một ngày thi đấu dưới sức. Thất vọng nhất là Robert Lewandowski, tiền đạo người Ba Lan hoàn toàn bị cô lập và không để lại bất kỳ dấu ấn nào trước khi bị thay ra ngay sau giờ nghỉ.

Robert Lewandowski (6.3): Một ngày thi đấu mờ nhạt của tiền đạo người Ba Lan khi anh thiếu sự hỗ trợ từ tuyến dưới, dẫn đến việc bị thay ra ngay sau 45 phút đầu tiên

Lamine Yamal và Raphinha cũng không khá khẩm hơn. Dù sở hữu kỹ thuật cá nhân tốt, nhưng những quyết định cuối cùng của cả hai đều thiếu đi sự sắc sảo cần thiết. Đặc biệt, Raphinha dường như đang đánh mất sự tự tin sau chuỗi trận bùng nổ trước đó.

Lamine Yamal (6.9): Số 10 Barca có nhiều pha xử lý kỹ thuật nhưng thiếu hiệu quả ở những đường chuyền cuối cùng. Yamal còn may mắn tránh được thẻ vàng thứ hai

Nhìn chung, đây là chiến thắng mang đậm dấu ấn của hệ thống phòng ngự. HLV Barcelona chắc chắn sẽ còn nhiều việc phải làm để kích hoạt lại bản năng sát thủ của hàng công trong những vòng đấu tới.