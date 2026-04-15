Hàng thủ tuyển Việt Nam: Vì sao các hậu vệ trẻ chưa thể vượt qua cái bóng của đàn anh? Dù ghi dấu ấn tại giải U23 châu lục, các hậu vệ trẻ Việt Nam vẫn đối mặt với thử thách lớn trước sự ổn định của Đỗ Duy Mạnh hay Đoàn Văn Hậu dưới thời HLV Kim Sang-sik.

Trong quá trình chuyển giao thế hệ của bóng đá Việt Nam dưới triều đại HLV Kim Sang-sik, hàng phòng ngự đang trở thành khu vực bộc lộ rõ nhất sự chênh lệch giữa hai thế hệ. Dù lứa cầu thủ U23 vừa gây tiếng vang với tấm HCĐ tại giải U23 châu Á 2026, nhưng khi bước lên cấp độ đội tuyển quốc gia (ĐTQG), những cái tên trẻ tuổi vẫn chưa thể chen chân vào bộ khung vốn đã quá ổn định của các đàn anh.

Các hậu vệ trẻ Việt Nam cần ghi điểm với thầy Kim.

Bức tường kinh nghiệm từ dải tuổi vàng

HLV Kim Sang-sik hiện đang sở hữu một hệ thống phòng ngự được xem là lý tưởng về cả độ tuổi lẫn bản lĩnh trận mạc. Những cái tên như Đỗ Duy Mạnh, Cao Pendant Quang Vinh cùng nhóm cầu thủ sinh năm 1999 bao gồm Đoàn Văn Hậu, Bùi Hoàng Việt Anh và Trương Tiến Anh đang ở trong dải tuổi "vàng" của sự nghiệp hậu vệ. Đây là giai đoạn mà sự bền bỉ về thể lực kết hợp hoàn hảo với tư duy chơi bóng hiện đại và sự già rơ trong các tình huống tranh chấp.

Duy Mạnh trong màu áo tuyển.

Thống kê cho thấy, lứa đàn anh này có xuất phát điểm rất sớm. Duy Mạnh và Văn Hậu đã chiếm suất đá chính ở ĐTQG khi mới 19 tuổi, trong khi Việt Anh khẳng định mình ở tuổi 22. Việc được kinh qua hàng loạt giải đấu khốc liệt như AFF Cup, Asian Cup và vòng loại World Cup đã rèn giũa họ thành những mắt xích không thể thay thế. Với phong độ hiện tại, bộ khung này hoàn toàn có thể duy trì đỉnh cao thêm ít nhất 3-5 năm tới, khiến cơ hội cho các cầu thủ trẻ trở nên hẹp hơn.

Sự lạc nhịp của những nhân tố mới

Tại đợt tập trung gần nhất, chiến lược gia người Hàn Quốc chỉ triệu tập duy nhất một hậu vệ thuộc lứa U23 là Nguyễn Nhật Minh (TP. Hải Phòng). Những gương mặt tiềm năng khác như Phạm Lý Đức hay Nguyễn Hiểu Minh đều vắng mặt vì những lý do khách quan. Tuy nhiên, giới chuyên môn nhận định rằng ngay cả khi có mặt, khả năng cạnh tranh suất đá chính của lứa trẻ vẫn là một dấu hỏi lớn.

Vấn đề cốt lõi nằm ở trải nghiệm thực tế tại V-League. Trong khi các đàn anh là trụ cột không thể thay thế ở CLB, thì kinh nghiệm của lứa trẻ còn khá mỏng. Hiểu Minh vừa bắt đầu gây chú ý đã gặp chấn thương, Nhật Minh mới có mùa thứ hai đá chính thường xuyên, còn Lý Đức phải chuyển sang PVF-CAND để tìm kiếm cơ hội ra sân. Ở vị trí đòi hỏi sự ổn định và tâm lý thép như hậu vệ, sự va vấp tại giải quốc nội là yếu tố tiên quyết mà lứa trẻ đang thiếu.

Áp lực từ di sản và con đường phía trước

Sự so sánh với "thế hệ Thường Châu" năm 2018 là rào cản tâm lý không nhỏ. Thời điểm đó, cuộc cách mạng nhân sự diễn ra thuận lợi nhờ sự chín muồi vượt bậc của lứa trẻ và sự đi xuống của thế hệ trước. Hiện tại, tình thế đảo ngược hoàn toàn khi các công thần vẫn đang ở đỉnh cao phong độ, buộc các cầu thủ trẻ phải tham gia vào một cuộc cạnh tranh sòng phẳng và khốc liệt hơn.

Dù khó khăn, cánh cửa ĐTQG vẫn không đóng sập. Các hậu vệ trẻ hiện có ưu thế về thời lượng ra sân tại V-League với mức tối thiểu 10-15 trận mỗi mùa. Đây là cơ sở để họ tích lũy kinh nghiệm, chờ đợi thời cơ khi các đàn anh gặp vấn đề về thể lực. HLV Kim Sang-sik vốn là người thực dụng, ông sẽ không ưu ái bất cứ ai chỉ vì độ tuổi. Những nhân tố như Nhật Minh, Phi Hoàng hay Minh Phúc cần hiểu rằng suất đá chính tại ĐTQG là thành quả của năng lực và sự kiên trì, không phải là một món quà được trao sẵn.