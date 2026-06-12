Hàng triệu người dùng không thể truy cập Facebook và Instagram do sự cố kỹ thuật trên toàn cầu Tối ngày 12/06/2026, các nền tảng thuộc hệ sinh thái Meta đồng loạt gặp lỗi khiến việc truy cập bị gián đoạn. Người dùng Messenger và Facebook trên cả nền tảng web và ứng dụng đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Vào tối ngày 12/06/2026, cộng đồng người dùng Internet tại Việt Nam và nhiều khu vực trên thế giới bất ngờ ghi nhận tình trạng gián đoạn dịch vụ trên quy mô lớn từ Meta. Các nền tảng chủ chốt bao gồm mạng xã hội Facebook, ứng dụng nhắn tin Messenger và Instagram đều gặp lỗi truy cập nghiêm trọng trên cả thiết bị di động và máy tính.

Tình trạng gián đoạn truy cập trên diện rộng

Ghi nhận thực tế cho thấy sự cố xảy ra đồng nhất trên nhiều nền tảng. Khi truy cập Facebook qua trình duyệt web, người dùng nhận được thông báo lỗi trên nền trang trắng với nội dung: “Xin lỗi, đã xảy ra lỗi. Chúng tôi đang nỗ lực khắc phục sự cố này và sẽ sửa chữa nó sớm nhất có thể”. Tình trạng này khiến việc đăng nhập và duy trì kết nối hoàn toàn bị tê liệt.

FaceBook bị sập trên toàn cầu

Đối với ứng dụng di động, người dùng vẫn có thể mở giao diện nhưng không thể tải mới nội dung (newsfeed) hoặc đọc các phần bình luận. Riêng ứng dụng nhắn tin Messenger, lỗi sập bất ngờ khiến tin nhắn không thể gửi đi hoặc nhận về, gây gián đoạn liên lạc hoàn toàn.

Tác động đến hệ sinh thái Meta và phản ứng từ nhà sản xuất

Theo dữ liệu ghi nhận, sự cố này không chỉ giới hạn tại thị trường Việt Nam mà còn ảnh hưởng đến người dùng trên phạm vi toàn cầu. Bên cạnh Facebook và Messenger, mạng xã hội hình ảnh Instagram cũng gặp tình trạng tương tự, khiến người dùng không thể cập nhật thông tin.

Sự cố này ảnh hưởng đến cả ứng dụng Messenger và Instagram

Hiện tại, đại diện tập đoàn Meta vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức hay công bố nguyên nhân kỹ thuật cụ thể dẫn đến đợt gián đoạn này. Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên các nền tảng của Meta gặp sự cố trên diện rộng. Trong quá khứ, Facebook, Instagram và WhatsApp từng nhiều lần mất kết nối, gây ảnh hưởng đến hàng triệu người dùng và các hoạt động kinh doanh trực tuyến toàn cầu.