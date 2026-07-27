Hành trình 10 năm tìm kiếm và trả lại tên cho 57 đồng đội của Đại tá Vũ Doãn Tùng Dù mang thương tật 82% và chỉ còn một nửa lá phổi, Đại tá Vũ Doãn Tùng cùng đồng đội đã kiên trì suốt 10 năm, giúp trả lại tên cho 57 liệt sĩ.

Dù mang thương tật 82% và chỉ còn một nửa lá phổi phải, Đại tá Vũ Doãn Tùng, cựu chiến binh Trung đoàn 1 U Minh (Quân khu 9), đã dành suốt 10 năm qua để tìm kiếm và trả lại tên cho 57 đồng đội đã hy sinh. Hành trình đầy cảm động này vừa được chia sẻ trong chương trình cầu truyền hình "Sao sáng dẫn đường".

Hành trình 10 năm vượt qua thương tật tìm lại tên cho đồng đội

Chiến tranh đã lùi xa nhiều thập kỷ, nhưng ký ức về những trận chiến vẫn khắc sâu trong tâm trí những người lính trở về. Mang trên mình thương tích nặng nề cùng bệnh tật bủa vằn, Đại tá Vũ Doãn Tùng vẫn luôn trăn trở khi nhiều đồng đội vẫn còn nằm lại nơi đất lạnh chưa thể trở về cùng gia đình.

Qua gần 10 năm với hàng chục chuyến đi trở lại các chiến trường xưa, ông cùng các cựu chiến binh đã nỗ lực quy tập và xác định danh tính cho 57 liệt sĩ. Tuy nhiên, ông Tùng nghẹn ngào chia sẻ rằng những cố gắng đó vẫn chưa đủ khi còn rất nhiều gia đình mòn mỏi ngóng trông tin tức người thân.

Món quà ý nghĩa trao tặng các gia đình liệt sĩ

Xuất hiện tại điểm cầu Hà Nội trong chương trình, thân nhân của ba gia đình liệt sĩ đã không giấu được sự xúc động. Trong suốt hàng chục năm qua, do điều kiện chiến tranh khốc liệt, các gia đình thậm chí chưa từng có một tấm di ảnh chính thức để đặt lên bàn thờ.

Trong đó có gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Đèo (100 tuổi), trú tại Hưng Yên. Mẹ có chồng và hai con đều là liệt sĩ, hiện một người con vẫn chưa tìm thấy phần mộ.

Bên cạnh đó là gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Đào Thị Nghĩ (94 tuổi), trú tại thôn Trung, xã Mao Điền, TP. Hải Phòng. Mẹ Nghĩ có chồng và con trai là liệt sĩ Phạm Văn Sách đã hy sinh, trong đó phần mộ của chồng Mẹ đến nay vẫn chưa được tìm thấy.

Trường hợp thứ ba là gia đình liệt sĩ Bùi Quang Trợ (sinh năm 1939), nguyên quán tại xã Kỳ Xuân. Liệt sĩ Bùi Quang Trợ hy sinh ngày 21/6/1972, hiện gia đình cùng các hội đoàn thể đang tiếp tục kêu gọi sự hỗ trợ từ cộng đồng để tìm kiếm phần mộ bị thất lạc.

Phục dựng di ảnh an ủi nỗi đau của người ở lại

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng các bức di ảnh được phục dựng từ những ký ức và tư liệu ít ỏi do gia đình lưu giữ. Dù hành trình tìm kiếm phần mộ vẫn còn phía trước, những tấm di ảnh được trao tận tay đã mang lại sự an ủi lớn lao, giúp các gia đình có một hình hài rõ nét hơn để tưởng nhớ những người con, người cha, người chồng đã ngã xuống vì Tổ quốc.