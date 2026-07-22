Hành trình đưa liệt sĩ trở về: Khi ký ức nhân dân kết nối cùng công nghệ ADN Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm liệt sĩ đang tạo bước ngoặt nhờ ứng dụng giám định ADN. Nỗ lực này giúp kết nối ký ức gia đình với dữ liệu khoa học để đưa các anh trở về.

Nhiều thập kỷ sau ngày đất nước thống nhất, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ vẫn là nhiệm vụ trọng tâm mang tính nhân văn sâu sắc. Hiện nay, hàng vạn liệt sĩ vẫn chưa xác định được nơi an nghỉ hoặc thông tin cá nhân, để lại nỗi mong mỏi khôn nguôi cho các gia đình thân nhân. Để giải quyết vấn đề này, sự kết hợp giữa ký ức nhân dân và công nghệ sinh học hiện đại đang trở thành chìa khóa quan trọng.

Nỗi đau đau đáu qua nhiều thế hệ tại tỉnh Cà Mau

Trong ngôi nhà nhỏ tại xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau, ông Tô Chí Lào vẫn gìn giữ cẩn thận những kỷ vật đã ngả màu của gia đình. Đây là gia đình có truyền thống cách mạng hào hùng với ba Bà mẹ Việt Nam Anh hùng: Mẹ Lưu Thị Cẩn, Mẹ Lê Thị Ba và Mẹ Tôn Thị Chiên. Trong đó, Mẹ Lê Thị Ba có hai con trai hy sinh và hai người con khác mang thương tật suốt đời.

Dù chiến tranh đã lùi xa, gia đình ông Lào vẫn mang một nỗi đau chưa thể khép lại khi liệt sĩ Tô Văn Diện vẫn chưa tìm thấy nơi an nghỉ. Tâm nguyện đón người thân trở về quê hương đã được truyền qua nhiều thế hệ, từ người mẹ quá cố đến người anh trai là thương binh Tô Chí Hồng và nay là ông Lào.

Hành trình đưa các liệt sĩ trở về đang được nối dài nhờ sự hỗ trợ của khoa học công nghệ.

Nỗi đau chưa thể khép lại của những gia đình có người thân hy sinh nhưng chưa tìm thấy hài cốt.

Chiến dịch 500 ngày đêm và bước ngoặt từ giám định ADN

Để từng bước hiện thực hóa mong mỏi của các gia đình, Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã được triển khai trên diện rộng. Điểm khác biệt lớn nhất trong giai đoạn này là việc ứng dụng triệt để khoa học công nghệ, đặc biệt là giám định ADN, thay vì chỉ dựa vào hồ sơ lưu trữ và nhân chứng như trước đây.

Tại tỉnh Cà Mau, lực lượng Công an đã phối hợp hỗ trợ thân nhân liệt sĩ lấy mẫu sinh phẩm để đối chiếu với cơ sở dữ liệu quốc gia. Ông Tô Chí Lào, ở tuổi 70, đã thực hiện lấy mẫu ADN với hy vọng tìm thấy người anh trai của mình. Quy trình này diễn ra nhanh chóng nhưng mang lại giá trị xác thực cao, mở ra cơ hội đoàn tụ thiêng liêng sau hơn nửa thế kỷ.

Những người lặng lẽ kết nối hành trình tri ân

Đóng góp vào thành công của công tác này không thể thiếu những nhân sự bám sát địa bàn. Điển hình như ông Hữu Minh Đức, thuộc lực lượng bảo vệ an ninh cơ sở tại xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau. Trong nhiều năm qua, ông đã tận tụy hỗ trợ thân nhân liệt sĩ từ khâu hoàn thiện hồ sơ đến thu thập thông tin và thực hiện các thủ tục xác minh cần thiết.

Bên cạnh lực lượng chức năng, các cựu chiến binh và cựu thanh niên xung phong cũng tích cực tham gia cung cấp manh mối về các chiến trường xưa. Mỗi mẫu ADN được cập nhật và mỗi kết quả giám định thành công không chỉ là con số kỹ thuật, mà là sự tri ân sâu sắc đối với những người đã ngã xuống vì độc lập dân tộc.

Hành trình tri ân vẫn đang được tiếp nối bằng "mệnh lệnh từ trái tim". Khi ký ức của nhân dân được số hóa và hỗ trợ bởi sức mạnh công nghệ, niềm hy vọng đưa những người lính chưa trở về đoàn tụ với gia đình lại thắp sáng hơn bao giờ hết.