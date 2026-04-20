Hành trình ngựa ô rực rỡ của Arthur Fils: Đánh bại Rublev, vô địch Barcelona Open 2026 Vượt qua Andrey Rublev sau hai set đấu kịch tính, tay vợt trẻ Arthur Fils chính thức lên ngôi tại Barcelona Open 2026, chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài hai năm.

Sự kiên trì và bản lĩnh của Arthur Fils đã được đền đáp bằng chức vô địch Barcelona Open 2026 sau khi đánh bại Andrey Rublev với tỷ số 2-0. Đây không chỉ là một chiến thắng về mặt chuyên môn mà còn là dấu mốc quan trọng, đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của tay vợt người Pháp sau thời gian dài vật lộn với chấn thương lưng.

Sự sụp đổ bất ngờ của Andrey Rublev trong set 1

Bước vào trận chung kết thứ 29 trong sự nghiệp, Andrey Rublev được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ trẻ. Tay vợt người Nga nhanh chóng cụ thể hóa ưu thế bằng việc bẻ giao bóng ngay ở ván đầu tiên nhờ cú thuận tay dọc dây sắc lẹm. Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì tốt nhất mà hạt giống hàng đầu làm được trong set đấu này.

Rublev khởi đầu tốt nhưng sau đó sa sút và thua set 1

Arthur Fils, dù khởi đầu có phần chệch choạc về độ chính xác, đã nhanh chóng tìm lại sự ổn định. Bước ngoặt đến ở ván thứ 4 khi Fils đòi lại break thành công. Kể từ thời điểm này, Rublev bất ngờ chơi sa sút với hàng loạt lỗi đánh hỏng sơ đẳng. Tận dụng tâm lý đi xuống của đối thủ, Fils liên tục tung ra những cú lob và trái tay dọc dây hiểm hóc, đoạt thêm 2 break nữa để khép lại set 1 với tỷ số cách biệt 6-2.

Bản lĩnh trong loạt tie-break kịch tính

Set đấu thứ hai chứng kiến màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở và đầy biến động. Rublev đã có cơ hội sớm khi sở hữu tới 3 điểm break, nhưng Fils cũng không kém cạnh khi tạo ra 7 cơ hội bẻ giao bóng trong một ván đấu kéo dài tới 10 phút. Sự kịch tính lên đến đỉnh điểm ở giai đoạn cuối set khi hai tay vợt liên tục bẻ giao bóng của nhau.

Dù Rublev đã thể hiện tinh thần chiến đấu quật cường khi cứu được 3 điểm kết thúc trận đấu (match point) để kéo set đấu vào loạt tie-break, nhưng đó cũng là giới hạn cuối cùng của anh. Trong loạt đấu súng cân não, Arthur Fils thể hiện sự điềm tĩnh đáng kinh ngạc, áp đảo hoàn toàn đối thủ để giành chiến thắng cách biệt 7-2, qua đó chính thức đăng quang ngôi vô địch.

Fils có danh hiệu đầu tiên sau 2 năm

Sự trở lại ngọt ngào sau chấn thương

Chức vô địch tại Barcelona Open 2026 mang ý nghĩa cực kỳ lớn đối với Arthur Fils. Đây là danh hiệu đầu tiên của anh kể từ năm 2024, chấm dứt chuỗi ngày đầy khó khăn khi phải điều trị chấn thương lưng kéo dài tới 8 tháng. Chiến thắng trước một đối thủ trong top đầu như Rublev cho thấy Fils đã sẵn sàng để thách thức những đỉnh cao mới trong mùa giải đất nện năm nay.

