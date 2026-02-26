Hành trình vĩ đại của Hà Nội FC: Từ giải hạng Ba đến kỷ lục 6 lần vô địch V.League Trong gần hai thập kỷ, Hà Nội FC đã xác lập vị thế đội bóng thành công nhất kỷ nguyên chuyên nghiệp với 6 chức vô địch quốc gia và những dấu ấn đậm nét tại châu lục.

Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội (Hanoi FC), với biệt danh "Đội bóng áo tím", không chỉ là niềm tự hào của người hâm mộ Thủ đô mà còn là biểu tượng thành công bậc nhất của bóng đá Việt Nam trong kỷ nguyên chuyên nghiệp. Từ xuất phát điểm khiêm tốn ở giải hạng Ba, đội bóng này đã vươn mình trở thành thế lực thống trị với kỷ lục 6 chức vô địch V.League và trở thành bệ phóng cho hàng loạt ngôi sao của Đội tuyển Quốc gia.

Hà Nội FC là một thế lực của bóng đá Việt Nam.

Biểu đồ lịch sử: Những cột mốc vàng của Hà Nội FC

Dưới đây là bảng tổng hợp các cột mốc quan trọng nhất kể từ ngày thành lập, đánh dấu sự thăng tiến thần tốc của đội bóng Thủ đô:

Mốc thời gian Sự kiện tiêu biểu 18/06/2006 Thành lập CLB Hà Nội T&T; vô địch giải hạng Ba ngay trong năm đầu. 2008 Á quân giải hạng Nhất, chính thức giành vé thăng hạng V-League. 2010 Đăng quang ngôi vô địch V-League lần đầu tiên. 2016 Vô địch V-League lần thứ 3; chính thức đổi tên thành Hà Nội FC. 2019 Lần đầu vô địch Cúp Quốc gia; lọt vào Chung kết Liên khu vực AFC Cup. 2022 Hoàn tất cú ăn ba lịch sử: V-League, Cúp Quốc gia và Siêu cúp Quốc gia. 2023 Đánh bại ĐKVĐ Urawa Red Diamonds tại AFC Champions League. 2025 Bổ nhiệm cựu danh thủ Harry Kewell làm Huấn luyện viên trưởng.

Sự thăng hạng thần tốc (2006 – 2009)

Hà Nội FC được thành lập vào ngày 18 tháng 6 năm 2006 với tên gọi ban đầu là Hà Nội T&T. Dưới sự dẫn dắt của cựu danh thủ Triệu Quang Hà, đội bóng đã lập nên một kỳ tích vô tiền khoáng hậu trong lịch sử bóng đá nội: 3 năm thăng 3 hạng liên tiếp. Bắt đầu từ chức vô địch hạng Ba năm 2006, đến năm 2008, họ cán đích ở vị trí Á quân giải hạng Nhất để chính thức góp mặt tại sân chơi cao nhất V-League 2009.

Hà Nội FC thuở sơ khai.

Kỷ nguyên thống trị và bản sắc Thủ đô

Ngay trong mùa giải thứ hai tại V-League (2010), Hà Nội T&T đã lên ngôi vô địch, mở ra một thập kỷ thống trị tuyệt đối. Lối chơi kiểm soát bóng áp đặt dưới thời các chiến lược gia như Phan Thanh Hùng hay Chu Đình Nghiêm đã trở thành thương hiệu riêng của đội bóng áo tím.

Hà Nội FC mau chóng gặt hái nhiều thành công sau khi thăng hạng.

Năm 2016 đánh dấu bước ngoặt khi CLB chính thức đổi tên thành Hà Nội FC, khẳng định khát vọng trở thành đại diện tiêu biểu cho người dân Thủ đô. Với sự góp mặt của "thế hệ vàng" như Quang Hải, Duy Mạnh, Hùng Dũng, Văn Quyết, đội bóng đã đạt đến đỉnh cao vào các năm 2018 và 2019 khi vô địch sớm nhiều vòng đấu và thiết lập hàng loạt kỷ lục về điểm số.

Dàn tuyển thủ Quốc gia giúp Hà Nội FC thống trị V.League.

Vươn tầm châu lục và những thách thức mới

Không chỉ xưng vương trong nước, Hà Nội FC còn để lại dấu ấn đậm nét tại đấu trường châu Á. Tại AFC Cup 2019, họ đã tiến vào trận Chung kết Liên khu vực, một trong những màn trình diễn ấn tượng nhất của CLB Việt Nam. Đặc biệt, chiến thắng 2-1 trước đương kim vô địch Urawa Red Diamonds tại AFC Champions League 2023 đã khẳng định bản lĩnh của đội bóng khi bước ra biển lớn.

Hà Nội FC đang được dẫn dắt bởi HLV danh tiếng Harry Kewell.

Hiện nay, dưới sự dẫn dắt của HLV Harry Kewell, Hà Nội FC đang thực hiện quá trình tái thiết mạnh mẽ. Đội hình là sự kết hợp giữa những cựu binh dày dạn và lứa tài năng trẻ từ hệ thống đào tạo trứ danh tại Gia Lâm, Bắc Giang. Với điểm tựa là "thánh địa" Hàng Đẫy lịch sử, đội bóng vẫn kiên trì mục tiêu bảo vệ vị thế và chinh phục những đỉnh cao mới trong tương lai.