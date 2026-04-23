Hansi Flick cạn kiên nhẫn với Marcus Rashford: Dấu chấm hết cho tiền đạo người Anh tại Barcelona Tiền đạo Marcus Rashford đang đếm ngược ngày rời sân Camp Nou sau khi bị HLV Hansi Flick liên tục phớt lờ, báo hiệu Barcelona sẽ không kích hoạt điều khoản mua đứt.

Tương lai của Marcus Rashford tại Barcelona đang trở nên mờ mịt hơn bao giờ hết. Những quyết định nhân sự gần đây của HLV Hansi Flick cho thấy chiến lược gia người Đức đã không còn đặt niềm tin vào tiền đạo thuộc biên chế Manchester United, bất chấp những thống kê chuyên môn không hề tồi của cầu thủ này.

Thông điệp đanh thép từ băng ghế dự bị

Trận đấu với Celta Vigo vừa qua là minh chứng rõ nét nhất cho vị thế hiện tại của Rashford. Trong bối cảnh Raphinha vắng mặt vì chấn thương, Marcus Rashford – người vốn được kỳ vọng sẽ đá chính – lại tiếp tục phải ngồi dự bị. HLV Hansi Flick đã gây bất ngờ khi kéo Gavi ra cánh trái thay vì sử dụng một tiền đạo thuần túy như Rashford.

Nhiều khả năng Barca sẽ không kích hoạt điều khoản mua đứt Rashford.

Đáng chú ý hơn, ngay cả khi các trụ cột gặp sự cố trong trận đấu, Rashford vẫn không phải là sự lựa chọn ưu tiên. Flick lần lượt tung Alejandro Balde, Roony và Fermin Lopez vào sân để trám vào các khoảng trống của Joao Cancelo và Lamine Yamal. Phải đến 20 phút cuối trận, khi cục diện đã an bài, ngôi sao người Anh mới được trao cơ hội góp mặt trên sân.

Lý do chiến thuật và sự hy sinh vì Lamine Yamal

Theo các nguồn tin nội bộ, sự kiên nhẫn của Hansi Flick đã cạn kiệt sau khi phân tích kỹ lưỡng thất bại trước Atletico Madrid tại Champions League. Flick nhận định rằng sự hiện diện của Rashford trên sân đang vô tình kìm hãm tiềm năng của thần đồng Lamine Yamal. Dù sở hữu tốc độ và sức mạnh đáng nể, Rashford lại thiếu đi sự kết nối cần thiết với các đồng đội xung quanh.

Vấn đề lớn nhất nằm ở khả năng hỗ trợ phòng ngự. Hansi Flick yêu cầu một hệ thống pressing đồng bộ và kỷ luật, điều mà Rashford chưa đáp ứng được. Việc thiếu tích cực trong khâu hỗ trợ phòng ngự bên hành lang cánh đã trực tiếp gây áp lực ngược lại cho hàng thủ và làm hạn chế không gian chơi bóng sáng tạo của Yamal.

Rào cản tài chính và ngày trở lại Old Trafford

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, gánh nặng tài chính là lý do then chốt khiến Barcelona cân nhắc chia tay Rashford. Mức phí mua đứt 30 triệu euro cùng khoản lương thưởng cao là con số quá lớn trong bối cảnh CLB đang nỗ lực cân đối luật công bằng tài chính của La Liga. Ban lãnh đạo đội bóng xứ Catalonia tin rằng khoản ngân sách này nên được đầu tư vào những mục tiêu phù hợp hơn với triết lý của Flick.

Rashford có lẽ sẽ phải trở về MU và chờ đợi quyết định tiếp theo từ CLB chủ quản.

Dù đã đóng góp hơn 10 bàn thắng và 10 đường kiến tạo trên mọi đấu trường mùa này, Rashford vẫn không thể chen chân vào kế hoạch dài hạn. Cùng với Ferran Torres, Rashford được cho là đã nằm trong danh sách thanh lý. Khi mùa giải đi vào giai đoạn quyết định, việc Flick kiên quyết sử dụng các cầu thủ trẻ thay vì Rashford là tín hiệu xác nhận tiền đạo này sẽ phải trở về Manchester United vào mùa hè tới.