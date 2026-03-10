Hào quang và sự thoái trào của 10 ngôi sao hưởng lương cao nhất Chinese Super League Từ mức lương kỷ lục của Lavezzi đến 'kỳ nghỉ mát' đắt đỏ của Tevez, nhìn lại số phận của những biểu tượng từng định hình kỷ nguyên bóng đá kim tiền tại Trung Quốc.

Từng có một thời kỳ, Chinese Super League (CSL) được ví như "miền đất hứa" của giới cầu thủ, nơi những bản hợp đồng mang tính đổi đời được ký kết dễ dàng. Với tham vọng trở thành siêu cường bóng đá thế giới vào năm 2050, các câu lạc bộ xứ tỷ dân đã không tiếc tiền lôi kéo hàng loạt ngôi sao đang ở độ chín sự nghiệp bằng những mức đãi ngộ không tưởng.

Chinese Super League từng là bến đỗ trong mơ của các ngôi sao châu Âu.

Tuy nhiên, "bong bóng" tiền bạc này nhanh chóng vỡ vụn. Sau giai đoạn vung tiền vô tội vạ, quy định giới hạn lương khoảng 2,7 triệu bảng/năm cho ngoại binh được áp dụng nhằm ngăn chặn nạn bóng đá kim tiền, khiến hàng loạt ngôi sao lũ lượt rời đi. Dưới đây là cái nhìn chi tiết về số phận của 10 cái tên từng hưởng mức đãi ngộ cao nhất lịch sử giải đấu.

Nhóm ngôi sao bền bỉ và những sự lựa chọn gây tranh cãi

10. Marouane Fellaini (205.000 bảng/tuần): Rời Man Utd đầu năm 2019, tiền vệ người Bỉ trở thành một trong những ngoại binh kiên nhẫn nhất tại Trung Quốc. Anh gắn bó với Shandong Taishan suốt 4 năm với hơn 100 lần ra sân trước khi chính thức giải nghệ vào tháng 2/2024.

9. Eder (213.000 bảng/tuần): Cựu tiền đạo Inter Milan đã chứng minh giá trị khi giúp Jiangsu Suning vô địch CSL 2020. Sau hành trình phiêu bạt qua nhiều câu lạc bộ tại Ý và Brazil, Eder đã tuyên bố treo giày vào năm 2024 ở tuổi 39.

8. Paulinho (230.000 bảng/tuần): Đây là trường hợp hiếm hoi duy trì được phong độ đỉnh cao để quay lại châu Âu khoác áo Barcelona. Sau khi trở về Trung Quốc lần thứ hai, Paulinho đã chính thức từ giã sự nghiệp quần đùi áo số hồi tháng 9/2024.

Sự đối lập giữa đóng góp chuyên môn và kỳ vọng

7. Stephan El Shaarawy (247.000 bảng/tuần): Trái ngược với kỳ vọng, 18 tháng của ngôi sao người Ý tại Shanghai Shenhua khá mờ nhạt. Với vỏn vẹn 19 lần ra sân, điểm sáng lớn nhất của anh chỉ là bàn thắng tại chung kết cúp FA Trung Quốc 2019 trước khi quay lại Roma vào năm 2021.

El Shaarawy không đáp ứng kỳ vọng của Shanghai Shenhua.

6. Graziano Pelle (263.000 bảng/tuần): Tiền đạo người Ý được đánh giá là bản hợp đồng thành công khi ghi tới 63 bàn sau 133 trận cho Shandong Luneng. Anh kết thúc sự nghiệp tại Parma sau khi rời Trung Quốc.

5. Hulk (320.000 bảng/tuần): Chân sút người Brazil từng lập kỷ lục chuyển nhượng bóng đá châu Á với giá 46 triệu bảng. Dù thi đấu ấn tượng, Hulk vẫn quyết định rời Shanghai SIPG khi luật trần lương được áp dụng. Hiện tại, anh vẫn đang thi đấu tại quê nhà cho Atletico Mineiro ở tuổi 39.

4. Cedric Bakambu (341.000 bảng/tuần): Bakambu đã để lại dấu ấn đậm nét tại Beijing Guoan với hiệu suất ghi bàn đáng nể (58 bàn/87 trận). Sau khi rời Trung Quốc, anh tiếp tục sự nghiệp tại La Liga trong màu áo Real Betis.

Những kỷ lục lương bổng và cái kết khác biệt

3. Oscar (Hơn 500.000 bảng/tuần): Từ bỏ đỉnh cao tại Chelsea năm 2017 để đổi lấy khối tài sản ước tính 175 triệu bảng, Oscar được coi là ngôi sao vĩ đại nhất lịch sử CSL. Anh đã cống hiến 7 năm cho Shanghai Port trước khi giải nghệ vào năm 2024 do vấn đề về tim.

Oscar từ bỏ sự nghiệp đỉnh cao bởi đề nghị hậu hĩnh từ Trung Quốc.

2. Carlos Tevez (634.000 bảng/tuần): Đây được xem là thương vụ tồi tệ nhất lịch sử giải đấu. Với thái độ thiếu chuyên nghiệp và tăng cân quá đà, Tevez bị chỉ trích kịch liệt trước khi tháo chạy về Boca Juniors sau 7 tháng và gọi quãng thời gian tại Trung Quốc là một "kỳ nghỉ mát".

1. Ezequiel Lavezzi (798.000 bảng/tuần): Đứng đầu danh sách là cựu sao PSG với mức thu nhập điên rồ 41,5 triệu bảng/năm tại Hebei China Fortune. Dù hưởng lương cao nhất thế giới tại thời điểm đó, Lavezzi vẫn duy trì sự chuyên nghiệp với 35 bàn thắng sau 75 trận trước khi treo giày vào năm 2019.

Sự thoái trào của Chinese Super League để lại bài học đắt giá về việc dùng tiền mua danh vọng trong bóng đá. Những con số khổng lồ kể trên giờ đây chỉ còn là dấu tích của một thời đại đầy tham vọng nhưng thiếu tính bền vững.