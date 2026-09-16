Hapoel Beer Sheva 0-0 Dinamo Zagreb: Hai đội chia điểm Hapoel Beer Sheva đang nỗ lực bám sát nhóm dự cúp châu lục khi bước vào màn so tài căng thẳng cùng Dinamo Zagreb trên sân vận động Superbet Arena - Giulesti.

Hapoel Beer Sheva 0 - 0 Dinamo Zagreb Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Hapoel Beer Sheva tiếp đón Dinamo Zagreb.

14' Thế trận giằng co Cầm bóng: Hapoel Beer Sheva 49% - 51% Dinamo Zagreb, dứt điểm 0 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 0 - 1.

24' Thay người Phút 24' (Dinamo Zagreb): M. Zajc vào sân thay L. Kacavenda.

26' Hapoel Beer Sheva ép sân Cầm bóng: Hapoel Beer Sheva 59% - 41% Dinamo Zagreb, dứt điểm 0 - 2, phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 0 - 4.

40' Hapoel Beer Sheva ép sân Cầm bóng: Hapoel Beer Sheva 65% - 35% Dinamo Zagreb, dứt điểm 3 - 3, phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 8.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

53' Hapoel Beer Sheva ép sân Cầm bóng: Hapoel Beer Sheva 63% - 37% Dinamo Zagreb, dứt điểm 9 - 4 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 3 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 9, cứu thua 1 - 1.

63' Thay người Phút 63' (Dinamo Zagreb): S. Prevljak vào sân thay A. Hoxha.

64' Thay người Phút 64' (Dinamo Zagreb): L. Ivanusec vào sân thay M. Orsic.

65' Hapoel Beer Sheva ép sân Cầm bóng: Hapoel Beer Sheva 64% - 36% Dinamo Zagreb, dứt điểm 12 - 5 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 4 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 5 - 11, cứu thua 1 - 2.

69' Thay người Phút 69' (Hapoel Beer Sheva): A. C. Ganah vào sân thay Y. Malede.

75' Thay người Phút 75' (Hapoel Beer Sheva): H. Kanaan vào sân thay A. Forson.

75' Thay người Phút 75' (Hapoel Beer Sheva): M. Abu Rumi vào sân thay J. East.

78' Thay người Phút 78' (Dinamo Zagreb): I. Almena vào sân thay M. Lisica.

78' Thay người Phút 78' (Dinamo Zagreb): K. Kravtsov vào sân thay L. Stojkovic.

79' Hapoel Beer Sheva ép sân Cầm bóng: Hapoel Beer Sheva 62% - 38% Dinamo Zagreb, dứt điểm 13 - 6 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 6 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 7 - 11, cứu thua 1 - 2.

83' Thay người Phút 83' (Hapoel Beer Sheva): O. Davidzada vào sân thay P. Amador.

83' Thay người Phút 83' (Hapoel Beer Sheva): I. Nachmias vào sân thay M. Baltaxa.

KT Kết thúc: Hapoel Beer Sheva 0-0 Dinamo Zagreb Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 0.

Cập nhật lúc 03:56 17/09/2026

Đội hình chính thức Hapoel Beer Sheva Sơ đồ 4-3-3 · HLV Ran Kozuch Dinamo Zagreb Sơ đồ 4-3-3 · HLV Mario Kovacevic 1 Ofir Marciano 2 Guy Mizrahi 3 Matan Baltaxa 4 Miguel Vítor 5 Pedro Amador 17 Forson Amankwah 28 Niv Yehoshua 9 Zahi Ahmed 20 Javon East 66 Igor Zlatanović 14 Yonas Malede 1 Dominik Kotarski 15 Niko Galešić 36 Sergi Domínguez 26 Scott McKenna 3 Bruno Goda 80 Lukas Kačavenda 27 Josip Mišić 10 Luka Stojković 21 Mateo Lisica 99 Mislav Oršić 11 Arber Hoxha Dự bị Hapoel Beer Sheva 34 Marco Wolff 36 Jonathan Shani 13 Ofir Davidzada 15 Idan Nachmias 8 Hamode Kanaan 11 Amir Chaim Ganah 45 Mohamad Abu Rumi 70 João Victor 90 Adrián Ugarriza Dinamo Zagreb 1 Danijel Zagorac 44 Ivan Filipović 22 Matteo Pérez Vinlöf 25 Moris Valinčić 5 Kirill Kravtsov 8 Miha Zajc 17 Luka Ivanušec 23 Iker Almena 14 Smail Prevljak Cập nhật đội hình lúc 01:34 17/09/2026

Hapoel Beer Sheva Thống kê Dinamo Zagreb 66% Kiểm soát bóng 34% 15 Dứt điểm 7 2 Trúng đích 1 6 Phạt góc 2 10 Phạm lỗi 13 1 Việt vị 1 1 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật Miguel Vítor Hapoel Beer Sheva Điểm 7.7 Matan Baltaxa Hapoel Beer Sheva Điểm 7.5 Bruno Goda Dinamo Zagreb Điểm 7.3 Niv Yehoshua Hapoel Beer Sheva Điểm 7.2 Yonas Malede Hapoel Beer Sheva Điểm 7.2 Sergi Domínguez Dinamo Zagreb Điểm 7.2

Hapoel Beer Sheva đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và hướng đến mục tiêu tích lũy điểm số quan trọng khi tiếp đón Dinamo Zagreb vào lúc 02:00 ngày 17/09/2026 trên sân vận động Superbet Arena - Giulesti. Màn chạm trán giữa hai câu lạc bộ đang liền kề nhau trên bảng xếp hạng hứa hẹn tạo nên thế trận chặt chẽ và giằng co quyết liệt.

Tương quan vị trí trên bảng xếp hạng

Cả hai đội bóng bước vào cuộc đối đầu này với tâm thế thận trọng cao độ khi chưa bên nào tạo ra được sự bứt phá. Dinamo Zagreb hiện đứng ở vị trí thứ 12 với 0 điểm, trong khi Hapoel Beer Sheva bám sát ngay phía sau ở vị trí thứ 13 cũng với 0 điểm.

Sự tương đồng về điểm số khiến cuộc so tài tại Superbet Arena - Giulesti trở thành bài kiểm tra bản lĩnh thực sự cho tham vọng của đôi bên. Với cục diện cân bằng hiện tại, mục tiêu giữ vững cự ly đội hình và chắt chiu từng cơ hội sẽ là ưu tiên hàng đầu của cả hai ban huấn luyện.

Thành tích trong 2 lần chạm trán gần nhất

Xét ở 2 lần so tài gần đây nhất giữa hai bên, Dinamo Zagreb đang nắm giữ chút ưu thế về thành tích thi đấu. Đội bóng này giành được 1 trận thắng và 1 trận hòa. Ngược lại, Hapoel Beer Sheva có 1 trận hòa và để thua 1 trận, qua đó chưa thể có được niềm vui trọn vẹn khi đối đầu đại diện đến từ Zagreb.

Kết quả từ 2 trận đấu trước là cơ sở để Dinamo Zagreb nhập cuộc với sự tự tin nhất định. Dẫu vậy, việc thi đấu trên sân khách đòi hỏi họ phải thi đấu tập trung trước một Hapoel Beer Sheva đang khát khao tạo nên sự chuyển biến tích cực.

Nhận định thế trận và cục diện chuyên môn

Dựa trên tương quan lực lượng và vị trí hiện tại, trận đấu nhiều khả năng sẽ diễn ra với nhịp độ thăm dò trong những phút đầu. Dinamo Zagreb có xu hướng kiểm soát nhịp điệu ở khu trung tuyến nhằm hạn chế các đợt lên bóng nhanh của đối thủ.

Bên phía đối diện, Hapoel Beer Sheva cần duy trì hệ thống phòng ngự kín kẽ, ưu tiên sự an toàn trước vòng cấm trước khi tìm kiếm thời cơ chuyển đổi trạng thái. Sự chặt chẽ từ cả hai phía có thể biến trận cầu thành một cuộc đấu trí giằng co, nơi bất kỳ khoảnh khắc lơ là nào cũng có thể định đoạt cục diện.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất Hapoel Beer Sheva · 0 thắng 1 hòa Dinamo Zagreb · 1 thắng Hapoel Beer Sheva 2 - 2 Dinamo Zagreb Hòa Dinamo Zagreb 5 - 0 Hapoel Beer Sheva DZ

Hapoel Beer Sheva 5 trận gần nhất T B H T B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Dinamo Zagreb 5 trận gần nhất B T T H B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Anderlecht 0 0 0 0 0 0 T T T T T 2 Ararat-Armenia 0 0 0 0 0 0 T H 3 AZ Alkmaar 0 0 0 0 0 0 … 8 Celta Vigo 0 0 0 0 0 0 9 Celtic 0 0 0 0 0 0 … 11 Ferencvarosi TC 0 0 0 0 0 0 T T H T H 12 Dinamo Zagreb 0 0 0 0 0 0 13 Hapoel Beer Sheva 0 0 0 0 0 0 14 1899 Hoffenheim 0 0 0 0 0 0 … 24 NEC Nijmegen 0 0 0 0 0 0 25 OFI 0 0 0 0 0 0 T T … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Hapoel Beer Sheva ✚ D. Biton (Heart Problems) ✚ D. T. Diop (Red Card) ✚ R. Levy (Off the roster) ✚ Lucas Ventura (Inactive) ✚ E. Peretz (Red Card) ✚ I. Rotman (Inactive) ✚ Y. Stoyanov (Off the roster) ✚ D. Biton (Heart Problems) Dinamo Zagreb ✚ D. Beljo (Inactive) ✚ R. Mudrazija (Off the roster) ✚ I. Nevistic (Off the roster) ✚ N. Nsoki (Off the roster) ✚ S. Radeljic (Inactive) ✚ A. Stojakovic (Off the roster) ✚ P. Tabinas (Off the roster) ✚ F. Topic (Off the roster)