Hapoel Be'er Sheva 1-0 Crvena Zvezda: Hapoel Be'er Sheva giành chiến thắng
Hapoel Be'er Sheva gặp Crvena Zvezda lúc 00:30 ngày 05/08/2026 tại Haladás Sportkomplexum, nhưng chưa có dữ liệu về phong độ và đội hình
- 0'Trận đấu bắt đầu
Hapoel Be'er Sheva tiếp đón Crvena Zvezda.
- 12'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Hapoel Be'er Sheva 45 - 55 Crvena Zvezda, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 4 - 2.
- 15'Thẻ vàng
Phút 15': Mohammed Abu Fani () nhận thẻ vàng.
- 24'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Hapoel Be'er Sheva 47 - 53 Crvena Zvezda, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 5 - 3, cứu thua 1 - 0.
- 36'Crvena Zvezda ép sân
Cầm bóng: Hapoel Be'er Sheva 42 - 58 Crvena Zvezda, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 2 - 1; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 10 - 3, cứu thua 1 - 0.
- 38'BÀN THẮNG! Hapoel Be'er Sheva (1-0)
Phút 38': Zahi Ahmed () lập công. Tỷ số: 1 - 0.
- 45+1'Thẻ vàng
Phút 45+1': Strahinja Erakovic () nhận thẻ vàng.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 46'Thay người
Phút 46' (): Marko Arnautovic vào sân thay Vasilije Kostov.
- 46'Thay người
Phút 46' (): Muhammed Cham vào sân thay Mohammed Abu Fani.
- 46'Thay người
Phút 46' (): Muhammad Abu Rumi vào sân thay Igor Zlatanovic.
- 46'Thay người
Phút 46' (): vào sân.
- 49'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Hapoel Be'er Sheva 46 - 54 Crvena Zvezda, dứt điểm 5 - 7 (trúng đích 1 - 4), phạt góc 2 - 2; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 10 - 5, cứu thua 4 - 0.
- 58'Thẻ đỏ
Phút 58': Matan Baltaxa () nhận thẻ vàng thứ hai và rời sân.
- 58'Thẻ vàng
Phút 58': Matan Baltaxa () nhận thẻ vàng.
- 58'Thẻ vàng
Phút 58': Eliel Peretz () nhận thẻ vàng.
- 61'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Hapoel Be'er Sheva 47 - 53 Crvena Zvezda, dứt điểm 6 - 8 (trúng đích 1 - 4), phạt góc 3 - 4; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 11 - 7, cứu thua 4 - 0.
- 63'Thay người
Phút 63' (): Pedro Amador vào sân thay Guy Mizrahi.
- 63'Thay người
Phút 63' (): Djibril Diop vào sân thay Niv Yehoshua.
- 64'Thẻ vàng
Phút 64': Itay Rotman () nhận thẻ vàng.
- 71'VAR
Phút 71': VAR — Eliel Peretz ().
- 73'Thay người
Phút 73' (): Cristian Chambian vào sân thay Osman Bukari.
- 73'Thay người
Phút 73' (): Loizos Loizou vào sân thay Bruno Duarte.
- 73'Crvena Zvezda ép sân
Cầm bóng: Hapoel Be'er Sheva 46 - 54 Crvena Zvezda, dứt điểm 7 - 15 (trúng đích 2 - 6), phạt góc 3 - 6; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 15 - 7, cứu thua 5 - 0.
- 80'Thẻ vàng
Phút 80': Derrick Luckassen () nhận thẻ vàng.
- 83'Thay người
Phút 83' (): Amit Ohana vào sân thay Javon East.
- 84'Thẻ vàng
Phút 84': Nair Tiknizyan () nhận thẻ vàng.
- 85'Thẻ vàng
Phút 85': Muhammed Cham () nhận thẻ vàng.
- 85'Crvena Zvezda ép sân
Cầm bóng: Hapoel Be'er Sheva 46 - 54 Crvena Zvezda, dứt điểm 7 - 15 (trúng đích 2 - 6), phạt góc 3 - 6; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 15 - 7, cứu thua 6 - 1.
- 88'Thay người
Phút 88' (): Hamode Kanaan vào sân thay Eliel Peretz.
- KTKết thúc: Hapoel Be'er Sheva 1-0 Crvena Zvezda
Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.
Cập nhật lúc 02:27 05/08/2026
Hapoel Be'er Sheva sẽ đối đầu Crvena Zvezda tại UEFA Champions League vào lúc 00:30 ngày 05/08/2026. Trận đấu diễn ra tại Haladás Sportkomplexum.
Thông tin hiện có mới xác nhận cặp đấu, thời gian và địa điểm tổ chức. Dữ liệu về phong độ gần đây, thành tích đối đầu, vị trí, lực lượng cũng như đội hình dự kiến của hai đội chưa được cung cấp.
Thông tin trận đấu
- Trận đấu: Hapoel Be'er Sheva vs Crvena Zvezda
- Giải đấu: UEFA Champions League
- Thời gian: 00:30 ngày 05/08/2026
- Sân vận động: Haladás Sportkomplexum
Chưa đủ dữ liệu để đánh giá phong độ
Không có thống kê về các trận gần nhất của Hapoel Be'er Sheva và Crvena Zvezda, vì vậy chưa thể xác định xu hướng thi đấu, khả năng ghi bàn hay sự ổn định ở hàng phòng ngự của mỗi đội.
Tương tự, chưa có dữ liệu tổng hợp về thành tích đối đầu giữa hai câu lạc bộ. Do đó, việc đánh giá lợi thế lịch sử hoặc dự đoán diễn biến trận đấu cần được thực hiện thận trọng.
Đội hình và chiến thuật
Thông tin được cung cấp chưa bao gồm danh sách cầu thủ vắng mặt, đội hình dự kiến hoặc sơ đồ chiến thuật của Hapoel Be'er Sheva và Crvena Zvezda. Vì vậy, chưa thể xác định những vị trí có thể tạo khác biệt hay cách hai đội tổ chức tấn công và phòng ngự.
Nhận định chung
Đây là cuộc đối đầu giữa Hapoel Be'er Sheva và Crvena Zvezda tại Haladás Sportkomplexum. Khi chưa có thêm dữ liệu về phong độ, lực lượng và cách vận hành chiến thuật, chưa thể đưa ra đánh giá cụ thể về đội được đánh giá cao hơn hoặc kịch bản tỷ số của trận đấu.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)