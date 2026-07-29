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Hapoel Be'er Sheva 2-0 Víkingur Reykjavík: Hapoel Be'er Sheva giành chiến thắng

Văn Thể29/07/2026 19:28

Trận đấu tại UEFA Champions League diễn ra lúc 00:30 ngày 30/07/2026 ở Haladás Sportkomplexum, với Víkingur Reykjavík nắm lợi thế từ lần đối đầu gần nhất.

Hapoel Be'er Sheva2 - 0Víkingur ReykjavíkKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Hapoel Be'er Sheva tiếp đón Víkingur Reykjavík.

  • 9'Thay người

    Phút 9' (): Sveinn Hauksson vào sân thay Tarik Ibrahimagić.

  • 12'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Hapoel Be'er Sheva 51 - 49 Víkingur Reykjavík, phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 0 - 1.

  • 15'Thay người

    Phút 15' (): Stígur Thórdarson vào sân thay Óskar Borgthórsson.

  • 24'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Hapoel Be'er Sheva 49 - 51 Víkingur Reykjavík, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 0 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 2.

  • 36'Thay người

    Phút 36' (): Itay Rotman vào sân thay Djibril Diop.

  • 36'Hapoel Be'er Sheva ép sân

    Cầm bóng: Hapoel Be'er Sheva 59 - 41 Víkingur Reykjavík, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 4; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 7.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 48'Hapoel Be'er Sheva ép sân

    Cầm bóng: Hapoel Be'er Sheva 59 - 41 Víkingur Reykjavík, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 3 - 4; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 5 - 12, cứu thua 1 - 1.

  • 55'Thẻ vàng

    Phút 55': Gunnar Vatnhamar () nhận thẻ vàng.

  • 57'Thay người

    Phút 57' (): Eliel Peretz vào sân thay Niv Yehoshua.

  • 58'Thẻ vàng

    Phút 58': Lucas Ventura () nhận thẻ vàng.

  • 60'Hapoel Be'er Sheva ép sân

    Cầm bóng: Hapoel Be'er Sheva 62 - 38 Víkingur Reykjavík, dứt điểm 5 - 2 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 6 - 4; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 8 - 16, cứu thua 1 - 1.

  • 61'Thẻ vàng

    Phút 61': Aron Snaer Fridriksson () nhận thẻ vàng.

  • 63'Thẻ vàng

    Phút 63': Daníel Hafsteinsson () nhận thẻ vàng.

  • 65'BÀN THẮNG! Hapoel Be'er Sheva (1-0)

    Phút 65': Zahi Ahmed () lập công (kiến tạo: Guy Mizrahi). Tỷ số: 1 - 0.

  • 69'Thẻ vàng

    Phút 69': Eliel Peretz () nhận thẻ vàng.

  • 72'Hapoel Be'er Sheva ép sân

    Cầm bóng: Hapoel Be'er Sheva 62 - 38 Víkingur Reykjavík, dứt điểm 8 - 2 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 7 - 4; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 13 - 18, cứu thua 1 - 0.

  • 74'Thay người

    Phút 74' (): Viktor Örlygur Andrason vào sân thay Aron Elís Thrándarson.

  • 74'Thay người

    Phút 74' (): Dadi Berg Jónsson vào sân thay Valdimar Thór Ingimundarson.

  • 74'Thay người

    Phút 74' (): Sveinn Gísli Thorkelsson vào sân thay Daníel Hafsteinsson.

  • 75'Thay người

    Phút 75' (): Ofir Davidzada vào sân thay Matan Baltaxa.

  • 75'Thay người

    Phút 75' (): Amir Ganah vào sân thay Javon East.

  • 80'BÀN THẮNG! Hapoel Be'er Sheva (2-0)

    Phút 80': Amir Ganah () lập công (kiến tạo: Kings Kangwa). Tỷ số: 2 - 0.

  • 82'VAR

    Phút 82': VAR — Zahi Ahmed ().

  • 84'Hapoel Be'er Sheva ép sân

    Cầm bóng: Hapoel Be'er Sheva 59 - 41 Víkingur Reykjavík, dứt điểm 9 - 2 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 7 - 4; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 13 - 19, cứu thua 1 - 1.

  • 86'Thẻ vàng

    Phút 86': Igor Zlatanovic () nhận thẻ vàng.

  • 90+5'Thẻ vàng

    Phút 90+5': Kings Kangwa () nhận thẻ vàng.

  • 90+5'Thẻ vàng

    Phút 90+5': Ofir Marciano () nhận thẻ vàng.

  • KTKết thúc: Hapoel Be'er Sheva 2-0 Víkingur Reykjavík

    Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.

Cập nhật lúc 02:28 30/07/2026

Đội hình chính thức
Hapoel Be'er Sheva
Sơ đồ 4-3-3
Víkingur Reykjavík
Sơ đồ 4-3-3
1
Ofir Marciano
2
Guy Mizrahi
44
Djibril Diop
4
Miguel Vítor
3
Matan Baltaxa
28
Niv Yehoshua
25
Lucas Ventura
17
Kings Kangwa
20
Javon East
66
Igor Zlatanovic
9
Zahi Ahmed
29
Aron Snaer Fridriksson
22
Karl Fridleifur Gunnarsson
4
Oliver Ekroth
6
Gunnar Vatnhamar
9
Helgi Gudjónsson
10
Gylfi Sigurdsson
11
Daníel Hafsteinsson
20
Tarik Ibrahimagić
19
Óskar Borgthórsson
21
Aron Elís Thrándarson
25
Valdimar Thór Ingimundarson
Dự bị
Hapoel Be'er Sheva
7 Eliel Peretz8 Hamode Kanaan11 Amir Ganah12 Itay Rotman13 Ofir Davidzada18 Roy Levy19 Amit Ohana21 Yoav Koren23 Itay Hazut
Víkingur Reykjavík
2 Sveinn Gísli Thorkelsson7 Erlingur Agnarsson8 Viktor Örlygur Andrason18 Dadi Berg Jónsson23 Nikolaj Hansen24 Davíd Örn Atlason30 Sveinn Hauksson47 Ögmundur Kristinsson69 Ármann Ingi Finnbogason
Cập nhật đội hình lúc 23:53 29/07/2026
Hapoel Be'er ShevaThống kêVíkingur Reykjavík
56%
Kiểm soát bóng
44%
11
Dứt điểm
3
5
Trúng đích
1
9
Phạt góc
4
15
Phạm lỗi
19
4
Việt vị
1
1
Thủ môn cứu thua
3

Hapoel Be'er Sheva sẽ đối đầu Víkingur Reykjavík tại UEFA Champions League lúc 00:30 ngày 30/07/2026. Trận đấu diễn ra trên sân Haladás Sportkomplexum, nơi hai đội bước vào cuộc chạm trán với một dữ kiện đối đầu đáng chú ý: Víkingur Reykjavík đã giành chiến thắng trong lần gặp gần nhất.

Lợi thế đối đầu nghiêng về Víkingur Reykjavík

Hai đội mới có một lần đối đầu gần nhất được ghi nhận. Hapoel Be'er Sheva chưa thắng và cũng chưa hòa, trong khi Víkingur Reykjavík có một chiến thắng. Mẫu dữ liệu này còn hạn chế, nhưng đủ cho thấy đại diện Iceland đang sở hữu lợi thế tâm lý trước cuộc tái đấu.

Tuy nhiên, chỉ một lần chạm trán không thể phản ánh toàn diện tương quan hiện tại giữa hai đội. Vì vậy, kết quả đối đầu nên được xem là một yếu tố tham khảo, thay vì cơ sở duy nhất để đánh giá cục diện trận đấu.

Trận đấu khó dự đoán khi dữ liệu phong độ còn hạn chế

Thông tin được cung cấp không bao gồm thành tích ở các trận gần đây, vị trí tại giải, lực lượng vắng mặt hay sơ đồ chiến thuật dự kiến của Hapoel Be'er Sheva và Víkingur Reykjavík. Do đó, chưa có đủ cơ sở để xác định đội nào đang kiểm soát tốt hơn về phong độ, khả năng ghi bàn hoặc độ chắc chắn trong phòng ngự.

Trong bối cảnh đó, diễn biến thực tế trên sân sẽ đóng vai trò quyết định. Hapoel Be'er Sheva cần tìm cách hóa giải lợi thế tinh thần của đối thủ, còn Víkingur Reykjavík có thể bước vào trận đấu với sự tự tin nhất định sau kết quả thuận lợi ở lần gặp gần nhất. Những chi tiết như khả năng kiểm soát khu vực giữa sân, tổ chức phòng ngự và hiệu quả trong các tình huống chuyển trạng thái sẽ là điểm cần theo dõi.

Nhận định trước giờ bóng lăn

Víkingur Reykjavík có ưu thế từ lịch sử đối đầu gần nhất, nhưng khoảng cách thực sự giữa hai đội chưa thể được xác định chỉ từ một trận đấu trong quá khứ. Việc thiếu dữ liệu về phong độ, đội hình và chiến thuật khiến mọi đánh giá sâu hơn cần được giữ ở mức thận trọng.

Nhìn chung, đây là cuộc đấu mà Víkingur Reykjavík có điểm tựa tâm lý, trong khi Hapoel Be'er Sheva đứng trước cơ hội thay đổi xu hướng đối đầu. Trận đấu tại Haladás Sportkomplexum nhiều khả năng sẽ được định đoạt bởi cách hai đội nhập cuộc và khả năng tận dụng những thời điểm then chốt.

Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Hapoel Be'er Sheva · 0 thắng0 hòaVíkingur Reykjavík · 1 thắng
22/07/2026
Víkingur Reykjavík
2 - 1
Hapoel Be'er Sheva
VR
Hapoel Be'er Sheva
5 trận gần nhất
BBHT
Víkingur Reykjavík
5 trận gần nhất
THT
Tình hình lực lượng
Hapoel Be'er Sheva
Dan Biton (Heart Problems)
Víkingur Reykjavík
Không có thông tin

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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