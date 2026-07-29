Hapoel Beer Sheva 2-0 Vikingur Reykjavik: Hapoel Beer Sheva giành chiến thắng Hapoel Beer Sheva tiếp đón Vikingur Reykjavik tại UEFA Champions League, trong bối cảnh đội khách có phong độ gần nhất gồm hai chiến thắng và một trận hòa.

Hapoel Beer Sheva 2 - 0 Vikingur Reykjavik Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Hapoel Beer Sheva tiếp đón Vikingur Reykjavik.

9' Thay người Phút 9' (Vikingur Reykjavik): S. Hauksson vào sân thay T. Ibrahimagic.

15' Thay người Phút 15' (Vikingur Reykjavik): S. Thordarson vào sân thay O. Borgthorsson.

36' Thay người Phút 36' (Hapoel Beer Sheva): I. Rotman vào sân thay D. T. Diop.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

55' Thẻ vàng Phút 55': G. Vatnhamar (Vikingur Reykjavik) nhận thẻ vàng (Holding).

58' Thay người Phút 58' (Hapoel Beer Sheva): E. Peretz vào sân thay N. Yehoshua.

58' Thẻ vàng Phút 58': Lucas Ventura (Hapoel Beer Sheva) nhận thẻ vàng (Tripping).

61' Thẻ vàng Phút 61': A. Fridriksson (Vikingur Reykjavik) nhận thẻ vàng (Delay of game).

63' Thẻ vàng Phút 63': D. Hafsteinsson (Vikingur Reykjavik) nhận thẻ vàng (Unsportsmanlike conduct).

65' BÀN THẮNG! Hapoel Beer Sheva (1-0) Phút 65': Z. Ahmed (Hapoel Beer Sheva) lập công (kiến tạo: G. Mizrahi). Tỷ số: 1 - 0.

69' Thẻ vàng Phút 69': E. Peretz (Hapoel Beer Sheva) nhận thẻ vàng (Tripping).

74' Thay người Phút 74' (Vikingur Reykjavik): V. Andrason vào sân thay A. Thrandarson.

74' Thay người Phút 74' (Vikingur Reykjavik): D. Jonsson vào sân thay V. Ingimundarson.

74' Thay người Phút 74' (Vikingur Reykjavik): S. Thorkelsson vào sân thay D. Hafsteinsson.

75' Thay người Phút 75' (Hapoel Beer Sheva): O. Davidzada vào sân thay M. Baltaxa.

75' Thay người Phút 75' (Hapoel Beer Sheva): A. C. Ganah vào sân thay J. East.

80' BÀN THẮNG! Hapoel Beer Sheva (2-0) Phút 80': A. C. Ganah (Hapoel Beer Sheva) lập công (kiến tạo: K. Kangwa). Tỷ số: 2 - 0.

82' VAR Phút 82': Goal Disallowed - offside — Z. Ahmed (Hapoel Beer Sheva).

87' Thẻ vàng Phút 87': I. Zlatanovic (Hapoel Beer Sheva) nhận thẻ vàng (Holding).

90+5' Thẻ vàng Phút 90+5': K. Kangwa (Hapoel Beer Sheva) nhận thẻ vàng (Unsportsmanlike conduct).

90+5' Thẻ vàng Phút 90+5': O. Marciano (Hapoel Beer Sheva) nhận thẻ vàng (Unsportsmanlike conduct).

KT Kết thúc: Hapoel Beer Sheva 2-0 Vikingur Reykjavik Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.

Cập nhật lúc 02:30 30/07/2026

Đội hình chính thức Hapoel Beer Sheva Sơ đồ 4-3-3 · HLV Ran Kozuch Vikingur Reykjavik Sơ đồ 4-3-3 · HLV Solvi Ottesen 1 Ofir Marciano 2 Guy Mizrahi 44 Djibril Diop 4 Miguel Vítor 3 Matan Baltaxa 28 Niv Yehoshua 25 Lucas Ventura 17 Kings Kangwa 20 Javon East 66 Igor Zlatanović 9 Zahi Ahmed 29 Aron Snær Friðriksson 22 Karl Friðleifur Gunnarsson 4 Oliver Ekroth 6 Gunnar Vatnhamar 9 Helgi Guðjónsson 10 Gylfi Sigurðsson 11 Daniel Hafsteinsson 20 Tarik Ibrahimagić 19 Óskar Borgthórsson 21 Aron Elís Þrándarson 25 Valdimar Þór Ingimundarson Dự bị Hapoel Beer Sheva 34 Marco Wolff 12 Itay Rotman 13 Ofir Davidzada 7 Eliel Peretz 18 Roy Levy 27 Yoni Stoyanov 23 Itay Hazut 8 Hamode Kanaan 11 Amir Chaim Ganah Vikingur Reykjavik 47 Ögmundur Kristinsson 99 Uggi Johann Audunsson 2 Sveinn Gísli Þorkelsson 24 Davíð Örn Atlason 7 Erlingur Agnarsson 8 Viktor Örlygur Andrason 18 Dadi Jónsson 30 Sveinn Margeir Hauksson 69 Armann Ingi Finnbogason Cập nhật đội hình lúc 00:03 30/07/2026

Thông tin trận đấu

Hapoel Beer Sheva sẽ đối đầu Vikingur Reykjavik tại UEFA Champions League. Trận đấu diễn ra lúc 00:30 ngày 30/07/2026 trên sân Toto Turner Stadium.

Đây là cuộc chạm trán mà những chi tiết được xác nhận về phong độ hiện tại mới chỉ nghiêng về phía Vikingur Reykjavik. Vì vậy, trọng tâm nhận định nằm ở cách đội khách duy trì sự ổn định, đồng thời chờ đợi phản ứng của Hapoel Beer Sheva trong điều kiện thi đấu trên sân nhà.

Vikingur Reykjavik duy trì mạch phong độ tích cực

Trong ba trận gần nhất, Vikingur Reykjavik giành hai chiến thắng và một trận hòa. Chuỗi kết quả này cho thấy đội bóng Iceland đang có trạng thái thi đấu ổn định trước chuyến làm khách tại Toto Turner Stadium.

Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở số trận thắng, mà còn ở việc Vikingur Reykjavik chưa phải nhận thất bại trong chuỗi ba trận gần nhất. Đó là nền tảng quan trọng về mặt tinh thần, đặc biệt khi đội khách phải thi đấu trong một trận thuộc khuôn khổ UEFA Champions League.

Tuy nhiên, phong độ tích cực không đồng nghĩa với việc Vikingur Reykjavik có thể kiểm soát trận đấu một cách dễ dàng. Khi phải thi đấu xa nhà, đội bóng này sẽ cần duy trì sự tập trung trong các thời điểm Hapoel Beer Sheva đẩy cao nhịp độ và tìm cách tận dụng lợi thế sân đấu.

Hapoel Beer Sheva cần biến lợi thế sân nhà thành sức ép

Hapoel Beer Sheva có lợi thế được chơi trên sân Toto Turner Stadium, nhưng dữ liệu hiện có chưa cung cấp chuỗi phong độ gần đây, vị trí, điểm số hay thông tin về những trận đấu trước đó của đội chủ nhà. Vì vậy, chưa thể đưa ra đánh giá định lượng về trạng thái thi đấu của Hapoel Beer Sheva.

Trong bối cảnh đó, khả năng tạo sức ép ngay từ đầu có thể trở thành yếu tố then chốt đối với đội chủ nhà. Hapoel Beer Sheva sẽ cần kiểm soát tốt không gian ở khu vực giữa sân, hạn chế để Vikingur Reykjavik phát huy sự tự tin từ chuỗi kết quả gần nhất và duy trì thế trận đủ chặt chẽ khi chuyển trạng thái.

Điểm then chốt về chiến thuật

Trận đấu có thể được quyết định bởi sự cân bằng giữa kiểm soát bóng và khả năng chuyển sang tấn công nhanh. Với Vikingur Reykjavik, ưu tiên trước mắt là bảo toàn sự ổn định đã thể hiện trong ba trận gần nhất, thay vì để thế trận bị đẩy vào những pha đôi công thiếu kiểm soát.

Ở chiều ngược lại, Hapoel Beer Sheva cần tận dụng sự cổ vũ trên sân nhà để tạo áp lực liên tục, nhưng vẫn phải tránh những khoảng trống phía sau hàng phòng ngự. Nếu đội chủ nhà dâng cao mà không giữ được cấu trúc, Vikingur Reykjavik có thể có cơ hội khai thác các tình huống chuyển đổi trạng thái.

Thông tin về sơ đồ chiến thuật, đội hình dự kiến và cầu thủ vắng mặt chưa được cung cấp, do đó chưa thể xác định cụ thể những cá nhân hoặc vị trí sẽ tạo ảnh hưởng lớn nhất đến cục diện trận đấu.

Nhận định trước trận

Vikingur Reykjavik bước vào trận đấu với điểm tựa rõ ràng hơn về phong độ, khi giành hai chiến thắng và một trận hòa trong ba trận gần nhất. Hapoel Beer Sheva có lợi thế sân nhà, nhưng cần chứng minh khả năng biến ưu thế đó thành sức ép thực tế trước một đối thủ đang duy trì sự ổn định.

Nhìn chung, đây là trận đấu mà Vikingur Reykjavik có cơ sở để nhập cuộc với sự tự tin, còn Hapoel Beer Sheva phải tìm cách kiểm soát nhịp độ và giảm thiểu sai lầm. Cục diện nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào khả năng đội chủ nhà gây sức ép cũng như cách đội khách bảo vệ sự cân bằng trong suốt trận đấu.

Hapoel Beer Sheva 5 trận gần nhất B B B H Vikingur Reykjavik 5 trận gần nhất T T B H T 3 Trận 2-1-0 T-H-B 5 Ghi (TB 1.7) 3 Thủng lưới