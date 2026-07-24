Hapoel Tel Aviv 2-0 Ludogorets: Hapoel Tel Aviv giành chiến thắng Hapoel Tel Aviv có lợi thế tâm lý từ lần đối đầu gần nhất khi tiếp Ludogorets tại Bloomfield, nhưng trận đấu vẫn mở về cách triển khai thế trận.

Hapoel Tel Aviv 2 - 0 Ludogorets Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Hapoel Tel Aviv tiếp đón Ludogorets.

37' Thẻ vàng Phút 37': F. Kaloc (Ludogorets) nhận thẻ vàng (Tripping).

45' BÀN THẮNG! Hapoel Tel Aviv (1-0) Phút 45': O. Altman (Hapoel Tel Aviv) lập công (kiến tạo: S. Turiel). Tỷ số: 1 - 0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

63' Thay người Phút 63' (Ludogorets): B. Tekpetey vào sân thay A. Salido Tajero.

63' Thay người Phút 63' (Ludogorets): K. Duah vào sân thay Rwan Cruz.

63' Thay người Phút 63' (Ludogorets): I. Chochev vào sân thay F. Kaloc.

65' Thay người Phút 65' (Hapoel Tel Aviv): R. Alkoukin vào sân thay X. Silva.

67' Thẻ vàng Phút 67': P. Stanic (Ludogorets) nhận thẻ vàng (Unsportsmanlike conduct).

70' Thẻ vàng Phút 70': Chico (Hapoel Tel Aviv) nhận thẻ vàng (Holding).

76' Thay người Phút 76' (Ludogorets): I. Nachmias vào sân thay E. Kurtulus.

76' Thay người Phút 76' (Hapoel Tel Aviv): D. Dappa vào sân thay E. Boateng.

76' Thay người Phút 76' (Hapoel Tel Aviv): M. Buskila vào sân thay O. Altman.

83' Thẻ vàng Phút 83': I. Chochev (Ludogorets) nhận thẻ vàng.

83' Thay người Phút 83' (Ludogorets): J. Andersson vào sân thay E. Bile.

88' Thay người Phút 88' (Hapoel Tel Aviv): S. Piven vào sân thay M. Coco.

88' Thay người Phút 88' (Hapoel Tel Aviv): T. Archel vào sân thay A. Kraev.

88' BÀN THẮNG! Hapoel Tel Aviv (2-0) Phút 88': Chico (Hapoel Tel Aviv) lập công (kiến tạo: R. Alkoukin). Tỷ số: 2 - 0.

KT Kết thúc: Hapoel Tel Aviv 2-0 Ludogorets Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.

Cập nhật lúc 03:30 24/07/2026

Thông tin trận đấu

Hapoel Tel Aviv sẽ đối đầu Ludogorets tại sân vận động Bloomfield trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League. Trận đấu diễn ra lúc 01:30 ngày 24/07/2026.

Đây là màn so tài mà Hapoel Tel Aviv có thể bước vào với sự tự tin nhất định, bởi đội bóng này đã thắng trong lần đối đầu gần nhất giữa hai bên. Tuy nhiên, chừng đó chưa đủ để quyết định cục diện trận đấu sắp tới.

Lợi thế tâm lý nghiêng về Hapoel Tel Aviv

Hai đội mới có một lần đối đầu gần nhất được ghi nhận. Hapoel Tel Aviv giành chiến thắng, trong khi Ludogorets không có kết quả hòa hay chiến thắng trước đối thủ này.

Xu hướng đó tạo ra lợi thế tâm lý cho Hapoel Tel Aviv, đặc biệt khi đội bóng Israel thi đấu tại Bloomfield. Dù vậy, việc chỉ dựa vào một lần gặp nhau là chưa đủ để khẳng định ưu thế toàn diện. Ludogorets vẫn có cơ hội làm mới cách tiếp cận và tránh lặp lại những vấn đề từng khiến họ thất bại.

Trận đấu khó đoán từ cách tiếp cận

Dữ liệu hiện có không cung cấp sơ đồ chiến thuật, đội hình dự kiến hay danh sách cầu thủ vắng mặt của hai đội. Vì vậy, chưa thể xác định bên nào sẽ chủ động kiểm soát bóng, pressing ở cường độ cao hoặc ưu tiên phòng ngự chặt chẽ.

Trong bối cảnh đó, điểm then chốt nhiều khả năng nằm ở khả năng thích ứng trong trận. Hapoel Tel Aviv có thể tận dụng sự tự tin từ kết quả đối đầu gần nhất, còn Ludogorets cần cho thấy phản ứng phù hợp trước đối thủ từng đánh bại mình. Đội kiểm soát tốt các thời điểm chuyển trạng thái sẽ có cơ hội tạo khác biệt.

Nhận định trước trận

Hapoel Tel Aviv sở hữu hai điểm tựa gồm lợi thế sân Bloomfield và kết quả tích cực trong lần gặp Ludogorets gần nhất. Tuy nhiên, dữ liệu chưa cho thấy sự chênh lệch rõ ràng về phong độ, lực lượng hoặc vị trí của hai đội, nên không đủ cơ sở để nghiêng hẳn về một kịch bản cụ thể.

Nhìn chung, đây là trận đấu có thể được quyết định bởi bản lĩnh xử lý những thời điểm quan trọng thay vì lịch sử đối đầu đơn lẻ. Hapoel Tel Aviv có nền tảng tâm lý tốt hơn, nhưng Ludogorets vẫn có thể tạo ra thế trận cạnh tranh nếu tổ chức chặt chẽ và tận dụng hiệu quả các cơ hội.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Hapoel Tel Aviv · 1 thắng 0 hòa Ludogorets · 0 thắng Hapoel Tel Aviv 1 - 0 Ludogorets HTA

Hapoel Tel Aviv 5 trận gần nhất T H H T T Ludogorets 5 trận gần nhất B T T T