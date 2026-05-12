Harman Kardon ra mắt loa Luna 2: Tích hợp trí tuệ nhân tạo AI và thiết kế nhôm bọc vải sang trọng Mẫu loa di động Luna 2 sở hữu công nghệ AI Sound Boost cùng chuẩn kháng nước IP67 bền bỉ, ra mắt song song với hai dòng loa biểu tượng Aura Studio 5 và SoundSticks 5 bản Wi-Fi.

Harman Kardon vừa chính thức mở rộng danh mục thiết bị âm thanh với tâm điểm là mẫu loa di động Luna 2. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm mang chất âm sang trọng đặc trưng của thương hiệu ra khỏi không gian phòng khách, phục vụ người dùng có lối sống năng động nhưng vẫn đòi hỏi cao về tính thẩm mỹ và công nghệ.

Tâm điểm thực sự của đợt ra mắt lần này thuộc về mẫu loa di động Harman Kardon Luna 2

Thiết kế tinh tế kết hợp cùng độ bền chuẩn IP67

Khác với các dòng loa pha lê cố định truyền thống, Harman Kardon Luna 2 được tối ưu cho khả năng di động. Thiết bị sở hữu khung nhôm cao cấp kết hợp bề mặt lưới vải mềm mại, tạo nên vẻ ngoài trang nhã. Điểm nhấn đáng chú ý là hệ thống đèn nền dịu nhẹ được tích hợp tinh tế, mang lại trải nghiệm thị giác ấm cúng khi thưởng thức âm nhạc trong điều kiện thiếu sáng.

Bên cạnh ngoại hình thời trang, Luna 2 còn được trang bị khả năng bảo vệ vượt trội với chuẩn kháng nước và kháng bụi IP67. Tính năng này cho phép người dùng sử dụng thiết bị tại hồ bơi, các buổi cắm trại ngoài trời hoặc trong nhiều điều kiện thời tiết khác nhau mà không lo ảnh hưởng đến linh kiện bên trong.

Luna 2 được trang bị chuẩn kháng nước và kháng bụi IP67 cực kỳ bền bỉ.

Công nghệ AI Sound Boost và khả năng kết nối hiện đại

Về mặt kỹ thuật, Harman Kardon đã đưa vào Luna 2 công nghệ AI Sound Boost thông minh. Hệ thống này có khả năng tự động phân tích tín hiệu âm thanh theo thời gian thực, từ đó tối ưu hóa các dải tần để đảm bảo chất âm luôn đạt độ trong trẻo và cân bằng nhất theo từng thể loại nhạc. Đây là sự nâng cấp quan trọng giúp cải thiện độ chính xác trong việc tái tạo âm thanh trên một thiết bị nhỏ gọn.

Ngoài ra, loa còn hỗ trợ giao thức Auracast, cho phép đồng bộ hóa nhiều thiết bị cùng lúc để tạo ra không gian âm thanh rộng lớn hơn. Người dùng có thể tùy chỉnh sâu các thông số âm thanh thông qua ứng dụng di động chuyên dụng của hãng.

Luna 2 cũng được nâng cấp toàn diện với khả năng tái tạo âm thanh được tinh chỉnh đạt độ chính xác cao

Dải sản phẩm toàn diện cho nhu cầu giải trí tại gia và di động

Sự ra mắt của Luna 2 diễn ra cùng lúc với việc nâng cấp kết nối Wi-Fi cho hai dòng loa biểu tượng là Aura Studio 5 và SoundSticks 5. Trong khi các phiên bản Wi-Fi tập trung vào trải nghiệm phát nhạc chất lượng cao thông qua AirPlay và Chromecast tại gia đình, Luna 2 lại lấp đầy khoảng trống về tính cơ động và linh hoạt.

Tại thị trường quốc tế, Harman Kardon Luna 2 được niêm yết với mức giá 4.390 CZK (tương đương khoảng 5,59 triệu đồng). Sản phẩm mang đến ba lựa chọn màu sắc hiện đại bao gồm Đen, Xanh Bạc Hà và Màu Cát, phù hợp với nhiều phong cách cá nhân khác nhau của người dùng.