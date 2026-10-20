Harrogate Town 3-1 Bury: Harrogate Town giành chiến thắng Cả hai đội đều có hàng công hiệu quả, hứa hẹn một màn đôi công hấp dẫn khi Harrogate Town tiếp đón Bury trên sân CNG Stadium vào lúc 01:45 ngày 21/10/2026.

Harrogate Town 3 - 1 Bury Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Harrogate Town tiếp đón Bury.

12' BÀN THẮNG! Harrogate Town (1-0) Phút 12': (Harrogate Town) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

14' Thế trận giằng co Cầm bóng: Harrogate Town 51% - 49% Bury, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 2.

27' Thế trận giằng co Cầm bóng: Harrogate Town 57% - 43% Bury, dứt điểm 5 - 3 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 2 - 3.

39' Thế trận giằng co Cầm bóng: Harrogate Town 57% - 43% Bury, dứt điểm 5 - 3 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 2 - 4.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

52' Harrogate Town ép sân Cầm bóng: Harrogate Town 61% - 39% Bury, dứt điểm 8 - 3 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 3 - 4.

64' Harrogate Town ép sân Cầm bóng: Harrogate Town 60% - 40% Bury, dứt điểm 14 - 3 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 5 - 4.

68' BÀN THẮNG! Bury (1-1) Phút 68': (Bury) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

76' Harrogate Town ép sân Cầm bóng: Harrogate Town 59% - 41% Bury, dứt điểm 17 - 6 (trúng đích 5 - 5), phạt góc 6 - 5.

88' BÀN THẮNG! Harrogate Town (2-1) Phút 88': (Harrogate Town) lập công. Tỷ số: 2 - 1.

88' Harrogate Town ép sân Cầm bóng: Harrogate Town 58% - 42% Bury, dứt điểm 19 - 6 (trúng đích 5 - 5), phạt góc 7 - 6.

90' BÀN THẮNG! Harrogate Town (3-1) Phút 90': (Harrogate Town) lập công. Tỷ số: 3 - 1.

KT Kết thúc: Harrogate Town 3-1 Bury Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 1.

Cập nhật lúc 03:41 21/10/2026

Harrogate Town Thống kê Bury 57% Kiểm soát bóng 43% 22 Dứt điểm 6 7 Trúng đích 5 7 Phạt góc 7

Harrogate Town và Bury cùng bước vào trận đấu trên sân CNG Stadium với những chuỗi kết quả tích cực. Chuỗi trận gần đây của hai đội cho thấy các hàng công đang vận hành tốt, và đó là lý do để kỳ vọng một cuộc đấu cởi mở, nhiều tình huống tấn công. Trận đấu diễn ra lúc 01:45 ngày 21/10/2026.

Harrogate Town: một trận hòa sau chuỗi thắng liên tiếp

Harrogate Town đang có phong độ rất đáng chú ý. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 4 trận và hòa 1 trận, chưa nếm mùi thất bại.

Trận hòa là kết quả mới nhất của họ, nối tiếp bốn chiến thắng liên tiếp trước đó. Chuỗi kết quả này cho thấy Harrogate Town duy trì được sự ổn định và khả năng ghi điểm đều đặn, nền tảng cần thiết để tự tin khi thi đấu trên sân nhà.

Bury: ổn định và biết cách trở lại sau thất bại

Bury cũng không thua kém về tinh thần. Trong 4 trận gần nhất, đội khách thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận.

Điểm đáng chú ý là Bury biết cách phản ứng sau thất bại. Họ giành chiến thắng ngay sau trận thua duy nhất trong chuỗi này, rồi tiếp tục có thêm một trận hòa ở lượt gần nhất. Điều đó phản ánh một tập thể không dễ mất bình tĩnh khi gặp khó khăn.

Thế đối đầu: lần chạm trán gần nhất khép lại trong cân bằng

Hai đội từng gặp nhau một lần gần đây và kết quả là hòa. Harrogate Town chưa thắng, Bury cũng chưa thắng. Chưa bên nào tạo được ưu thế rõ ràng trước đối thủ, nên cuộc tái ngộ này đứng trước nhiều khả năng.

Điểm then chốt chiến thuật

Khi cả hai đội đều đang có hàng công vận hành hiệu quả, cuộc đấu có thể trở thành màn so kè về tốc độ chuyển trạng thái và khả năng tận dụng cơ hội. Harrogate Town có lợi thế sân nhà cùng chuỗi bốn chiến thắng trước trận hòa gần nhất. Bury lại mang theo sự lì lợm của một đội luôn tìm được cách bật dậy.

Đội nào giữ được sự tập trung ở khâu phòng ngự khi bị đẩy vào thế đôi công sẽ có lợi thế lớn. Một sai sót nhỏ trong khâu tổ chức cũng có thể trở thành bước ngoặt của trận đấu.

Nhận định

Phong độ gần đây cho thấy Harrogate Town nhỉnh hơn về độ ổn định, trong khi Bury vẫn là đối thủ đủ khả năng gây khó khăn. Với lần chạm trán gần nhất khép lại bằng kết quả hòa, một trận đấu giằng co, cởi mở và nhiều cảm xúc là kịch bản hợp lý. Người hâm mộ có thể kỳ vọng vào một màn đôi công đúng như tinh thần của cả hai đội.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Harrogate Town · 0 thắng 1 hòa Bury · 0 thắng Bury 1 - 1 Harrogate Town Hòa

Harrogate Town 5 trận gần nhất H T T T T 1 Trận 0-1-0 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 1 Thủng lưới Bury 5 trận gần nhất H T B T 4 Trận 3-1-0 T-H-B 16 Ghi (TB 4.0) 3 Thủng lưới