Harry Amass bùng nổ trước Rosenborg: Cuộc lật đổ ở hành lang trái Manchester United Hậu vệ trẻ Harry Amass ghi 1 bàn và đóng góp 1 kiến tạo chỉ trong 45 phút, liên tục gia tăng áp lực lên vị trí chính thức của Luke Shaw tại Manchester United.

Sau thất vọng từ trận thua Wrexham, Manchester United đã nhanh chóng lấy lại phong độ bằng chiến thắng đậm đà 5-0 trước Rosenborg. Điểm sáng lớn nhất trong màn trình diễn của Quỷ đỏ tiếp tục đến từ những tài năng trẻ xuất thân từ lò đào tạo Carrington, tiêu biểu là Shea Lacey, Harry Amass, Jacob Devaney và Ethan Williams cùng cú đúp kiến tạo của Jaydan Kamason.

Harry Amass chơi ấn tượng trong chiến thắng của Quỷ đỏ trước Rosenborg.

Màn trình diễn 45 phút vượt trội so với Luke Shaw

Trong cuộc đối đầu với Rosenborg, HLV Michael Carrick thực hiện hai sự thay đổi người ngay sau giờ nghỉ giữa hiệp. Ở hành lang cánh trái, Harry Amass được tung vào sân để thế chỗ đàn anh Luke Shaw. Ngay lập tức, hậu vệ trẻ này đã tạo ra sự khác biệt rõ rệt về mặt lối chơi lẫn hiệu quả đầu ra.

Chỉ với 45 phút góp mặt trên sân, Amass ghi dấu ấn trực tiếp bằng 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo. Thống kê cùng màn thể hiện thực tế của cầu thủ trẻ này vượt trội hơn hẳn so với những gì Luke Shaw làm được trong hiệp thi đấu đầu tiên. Sự chênh lệch này mang đến nhiều bất ngờ, cho thấy Amass đang mang lại nhiều giá trị và nguồn năng lượng mới cho đội hình Man United.

Amass nhiều khả năng sẽ được trao thêm cơ hội ở đội hình chính Man United.

Thách thức vị trí chính thức và bài toán hợp đồng

Vốn chỉ được quy hoạch là người kế thừa Luke Shaw trong dài hạn, Amass lại đang chủ động thách thức suất đá chính ngay ở mùa hè này. Cầu thủ trẻ tỏ ra áp đảo về cường độ vận động, tốc độ, nền tảng thể lực và khả năng dâng cao chồng cánh ở 1/3 sân đối phương. Những pha xử lý thanh thoát cùng khả năng leo biên liên tục giúp các đợt tấn công bên cánh trái của Quỷ đỏ trở nên biến hóa hơn.

Sự trưởng thành vượt bậc sau 18 tháng đi cho mượn đã giúp Amass trở thành một bản thể hoàn thiện. Màn trình diễn ấn tượng này buộc HLV Michael Carrick phải cân nhắc kỹ lưỡng về thứ tự ưu tiên ở vị trí hậu vệ trái dựa trên phong độ thực tế thay vì tên tuổi.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, ban lãnh đạo Man United cũng đối mặt với nhiệm vụ cấp bách là đàm phán hợp đồng mới với Amass. Hợp đồng hiện tại của sao trẻ này sẽ hết hạn vào mùa hè năm sau, và việc nhanh chóng gia hạn là điều bắt buộc để giữ chân một trong những tài năng triển vọng nhất Carrington hiện tại.