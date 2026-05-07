Harry Kane dự báo PSG vượt mặt Arsenal tại chung kết Champions League Thất bại tại bán kết không ngăn được tiền đạo Harry Kane đưa ra những nhận định sắc sảo về màn đối đầu giữa PSG và Arsenal, nơi anh tin rằng đội bóng Pháp đang nắm ưu thế giữ ngôi vương.

Hành trình chinh phục đỉnh cao châu Âu của Bayern Munich đã chính thức khép lại sau thất bại đầy tiếc nuối trước Paris Saint-Germain (PSG) tại vòng bán kết Champions League. Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, tiền đạo chủ lực Harry Kane đã không giấu được sự thất vọng, đồng thời đưa ra những phân tích về trận chung kết sắp tới giữa PSG và Arsenal.

Nỗi thất vọng tại sân chơi châu lục

Dù đã nỗ lực hết mình trong cả hai lượt trận, "Hùm xám" xứ Bavaria vẫn không thể vượt qua một PSG đang có phong độ cực cao. Chia sẻ với DAZN, Harry Kane thừa nhận cảm giác đau đớn khi lỡ hẹn với trận đấu cuối cùng tại đấu trường danh giá nhất cấp CLB. Theo chân sút người Anh, Bayern Munich đã có những thời điểm kiểm soát thế trận và tạo ra hàng loạt cơ hội ngon ăn nhưng sự thiếu sắc sảo trong khâu dứt điểm đã khiến họ phải trả giá đắt.

Kane cho rằng PSG sẽ tiếp tục vô địch C1.

"Thất bại này thực sự rất khó chấp nhận," Kane ngậm ngùi nói. "Nhìn lại cục diện, chúng tôi đã tạo ra đủ số cơ hội để có thể giành vé vào chơi trận chung kết. Tuy nhiên, trong bóng đá, nếu không tận dụng được thời cơ, bạn sẽ phải trả giá. Đó là một bài học đắt giá cho toàn đội khi đối đầu với những đối thủ ở đẳng cấp cao nhất".

Nhận định về trận chung kết PSG vs Arsenal

Dù đội nhà bị loại, cựu tiền đạo của Tottenham Hotspur vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho trận đấu tranh ngôi vương. Khi được hỏi về cuộc chạm trán giữa đại diện nước Pháp và đội bóng cũ là Arsenal, Kane đánh giá rất cao bản lĩnh của PSG. Anh tin rằng kinh nghiệm của nhà đương kim vô địch sẽ là chìa khóa giúp đội bóng thủ đô Paris bảo vệ thành công danh hiệu.

Harry Kane nhận định ngắn gọn: "Theo góc nhìn của tôi, PSG đang là ứng cử viên sáng giá hơn một chút trong trận chung kết". Nhận định này dựa trên sự ổn định mà đội hình của HLV Luis Enrique đã thể hiện xuyên suốt giải đấu, đặc biệt là khả năng trừng phạt sai lầm của đối thủ một cách lạnh lùng.

Sự tập trung cho các mục tiêu quốc nội

Dù giấc mơ Champions League đã tan vỡ, mùa giải của Harry Kane và các đồng đội vẫn chưa dừng lại. Tại đấu trường quốc nội, Bayern Munich đã chính thức đăng quang ngôi vô địch Bundesliga, khẳng định sự thống trị tuyệt đối của mình. Đây là danh hiệu quan trọng giúp thầy trò HLV Thomas Tuchel xoa dịu nỗi đau sau thất bại ở sân chơi châu Âu.

Trong thời gian tới, đội chủ sân Allianz Arena sẽ dồn toàn lực cho trận tranh ngôi vương tại Cúp Quốc gia Đức (DFB-Pokal). Với Harry Kane, việc giành thêm một danh hiệu quốc nội sẽ là cái kết đẹp cho mùa giải đầu tiên anh khoác áo đội bóng nước Đức, trước khi hướng tới những mục tiêu xa hơn ở mùa giải năm sau.