Harry Kane lập cú đúp, Bayern Munich hạ gục Dortmund 3-2 trong trận Der Klassiker kịch tính Harry Kane lập cú đúp cùng bàn thắng muộn của Kimmich giúp Bayern Munich hạ gục Dortmund 3-2 tại Signal Iduna Park, qua đó nới rộng cách biệt ngôi đầu lên 11 điểm.

Bayern Munich vừa củng cố vững chắc ngôi vị số một tại Bundesliga sau màn lội ngược dòng kịch tính với tỷ số 3-2 trước đối thủ truyền kiếp Borussia Dortmund. Trong ngày mà Harry Kane cán mốc 30 bàn thắng tại giải đấu quốc nội, Joshua Kimmich đã sắm vai người hùng với pha lập công quyết định ở những phút cuối trận Der Klassiker.

Harry Kane và các đồng đội thắng kịch tính đối thủ khó chịu.

Dortmund tận dụng sơ hở, Bayern gặp khó trong hiệp một

Dù phải làm khách tại Signal Iduna Park, Bayern Munich vẫn là đội chủ động cầm bóng và áp đặt lối chơi ngay từ những phút đầu. Tuy nhiên, hiệu quả trong các đợt tấn công của "Hùm xám" lại không cao trước hàng phòng ngự kỷ luật của đội chủ nhà. Phút 26, Dortmund bất ngờ vươn lên dẫn trước từ một tình huống cố định. Nico Schlotterbeck bật cao đánh đầu hiểm hóc từ quả đá phạt của Daniel Svensson, đưa bóng vào góc xa đánh bại thủ thành Jonas Urbig.

Khó khăn thêm chồng chất cho Dortmund khi đội trưởng Emre Can phải rời sân vì chấn thương ngay sau hiệp một. Sự thiếu vắng chốt chặn quan trọng này đã tạo điều kiện cho Bayern gia tăng sức ép nghẹt thở trong hiệp hai nhằm tìm kiếm bàn gỡ.

Màn rượt đuổi tỷ số và cột mốc của Harry Kane

Sức ép của Bayern cuối cùng cũng được cụ thể hóa ở phút 54. Từ đường kiến tạo bằng đầu của Serge Gnabry, Harry Kane tung cú vô lê cận thành đưa trận đấu về vạch xuất phát. Đến phút 70, chính Nico Schlotterbeck lại phạm lỗi với Josip Stanisic trong vòng cấm, biếu cho đội khách một quả phạt đền. Trên chấm 11m, Harry Kane không mắc sai lầm nào để hoàn tất cú đúp, đồng thời nâng tổng số bàn thắng của anh tại Bundesliga mùa này lên con số 30.

Tưởng chừng Dortmund sẽ sụp đổ, nhưng tinh thần chiến đấu tại Signal Iduna Park đã giúp họ vùng lên mạnh mẽ. Phút 83, từ đường chuyền dọn cỗ của Marcel Sabitzer, Daniel Svensson tung cú vô lê đẹp mắt gỡ hòa 2-2, khiến cả cầu trường như nổ tung.

Xuất hiện rất nhiều điểm nóng trên sân.

Bản lĩnh Joshua Kimmich định đoạt trận đấu

Bản lĩnh của nhà đương kim vô địch được thể hiện đúng vào lúc kịch tính nhất. Phút 87, tận dụng pha phá bóng lỗi của Waldemar Anton, Joshua Kimmich tung cú dứt điểm một chạm quyết đoán ngay sát mép vòng cấm. Bóng găm thẳng vào góc cao khung thành, ấn định chiến thắng 3-2 cho Bayern Munich.

Với 3 điểm trọn vẹn, Bayern Munich đã nới rộng khoảng cách với nhóm bám đuổi lên thành 11 điểm, tiến một bước dài đến chiếc đĩa bạc Bundesliga. Trong khi đó, Dortmund dù đã chơi đầy nỗ lực nhưng những sai lầm cá nhân ở hàng thủ đã khiến họ phải trả giá đắt ngay trên sân nhà.

Thống kê ghi bàn

Đội bóng Cầu thủ ghi bàn Phút Borussia Dortmund Nico Schlotterbeck, Daniel Svensson 26', 83' Bayern Munich Harry Kane (2), Joshua Kimmich 54', 70' (P), 87'