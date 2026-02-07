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Harry Kane lập cú đúp giúp tuyển Anh ngược dòng thắng 2-1 trước CHDC Congo

Vũ Sơn02/07/2026 05:19

Đội tuyển Anh trải qua 90 phút đầy cảm xúc khi lội ngược dòng đánh bại CHDC Congo với tỷ số 2-1. Harry Kane sắm vai người hùng với cú đúp đẳng cấp, trong khi sự thay đổi người mang tên Anthony Gordon đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu.

Đội tuyển Anh vừa trải qua một thử thách thực sự trước CHDC Congo trong trận đấu đầy biến động. Dù sớm bị dẫn trước và gặp nhiều bế tắc trong hiệp một, bản lĩnh của các ngôi sao đã giúp "Tam Sư" lật ngược thế cờ. Điểm nhấn lớn nhất không chỉ nằm ở hai bàn thắng của Harry Kane mà còn ở sự tương phản rõ rệt giữa những cái tên trên hàng công.

Harry Kane và bản năng sát thủ định đoạt trận đấu

Trong một ngày mà hệ thống tấn công của tuyển Anh vận hành chưa thực sự trơn tru, Harry Kane một lần nữa chứng minh tại sao anh là đầu tàu không thể thay thế. Với số điểm 8.6 - cao nhất trận đấu, tiền đạo này đã thể hiện kỹ năng dứt điểm thượng hạng để mang về hai bàn thắng quý giá.

Harry Kane - 8.6 điểm: Người hùng thực sự của tuyển Anh với một cú đúp vô cùng đẳng cấp. Ảnh: Getty Images.
Harry Kane - 8.6 điểm: Người hùng thực sự của tuyển Anh với một cú đúp vô cùng đẳng cấp. Ảnh: Getty Images.

Không chỉ ghi bàn, Kane còn tích cực lùi sâu để kết nối lối chơi, tạo khoảng trống cho các đồng đội. Sự hiện diện của anh là điểm tựa tinh thần quan trọng giúp các cầu thủ trẻ giữ được sự bình tĩnh sau khi nhận bàn thua sớm từ sai lầm của hệ thống phòng ngự.

Hai thái cực Anthony Gordon và Marcus Rashford

Trận đấu này chứng kiến sự đối lập hoàn toàn về phong độ giữa hai cầu thủ chạy cánh. Marcus Rashford (6.3 điểm) có một ngày thi đấu dưới sức. Anh thường xuyên xử lý lỗi nhịp, thiếu đi sự đột biến và không thể tạo ra áp lực cần thiết lên hàng thủ lỳ lợm của CHDC Congo.

Marcus Rashford - 6.3 điểm: Trải qua một trận đấu nhạt nhòa, thường xuyên xử lý lỗi nhịp và không tạo được áp lực cần thiết lên hàng thủ đối phương. Ảnh: Getty Images.
Marcus Rashford - 6.3 điểm: Trải qua một trận đấu nhạt nhòa, thường xuyên xử lý lỗi nhịp và không tạo được áp lực cần thiết lên hàng thủ đối phương. Ảnh: Getty Images.

Ngược lại, Anthony Gordon (7.3 điểm) đã trở thành quân bài chiến lược của huấn luyện viên. Ngay khi vào sân từ băng ghế dự bị, Gordon đã thổi một luồng sinh khí mới vào lối chơi của toàn đội. Đường kiến tạo quan trọng của anh chính là bước ngoặt mở ra chiến thắng, chứng minh khả năng đọc trận đấu và sự sắc bén trong các tình huống quyết định.

Anthony Gordon - 7.3 điểm: Tạo ra bước ngoặt của trận đấu ngay khi vào sân với một đường kiến tạo quan trọng, thổi luồng sinh khí mới cho hàng công đang bế tắc. Ảnh: Getty Images.
Anthony Gordon - 7.3 điểm: Tạo ra bước ngoặt của trận đấu ngay khi vào sân với một đường kiến tạo quan trọng, thổi luồng sinh khí mới cho hàng công đang bế tắc. Ảnh: Getty Images.

Sự ổn định từ tuyến giữa và chốt chặn hàng thủ

Ở khu vực trung tuyến, Declan Rice (7.3 điểm) tiếp tục đóng vai trò "máy quét" hiệu quả. Khả năng luân chuyển bóng nhịp nhàng và dọn dẹp các nguy cơ từ xa của tiền vệ này giúp tuyển Anh duy trì được thế trận áp đảo trong hiệp hai. Elliot Anderson cũng có màn trình diễn đáng khích lệ khi dần tìm lại nhịp độ sau những phút đầu bỡ ngỡ.

Declan Rice - 7.3 điểm: Quán xuyến tốt khu trung tuyến, thể hiện vai trò dọn dẹp và luân chuyển bóng nhịp nhàng. Ảnh: Getty Images.
Declan Rice - 7.3 điểm: Quán xuyến tốt khu trung tuyến, thể hiện vai trò dọn dẹp và luân chuyển bóng nhịp nhàng. Ảnh: Getty Images.

Dưới đây là bảng chấm điểm chi tiết các cầu thủ tuyển Anh trong trận đấu này:

Cầu thủĐiểm sốGhi chú
Harry Kane8.6Lập cú đúp, cầu thủ xuất sắc nhất trận
Declan Rice7.3Quán xuyến tốt tuyến giữa
Anthony Gordon7.3Kiến tạo bước ngoặt trận đấu
Elliot Anderson7.3Điểm sáng ở tuyến giữa
Marc Guehi7.1Điềm tĩnh, triển khai bóng tốt
Jordan Pickford7.0Cản phá tốt dù thủng lưới sớm
Ezri Konsa7.0Thi đấu an toàn sau khởi đầu chệch choạc
Nico O'Reilly7.0Tròn vai bên cánh trái
Noni Madueke6.6Thiếu sắc bén ở nhịp xử lý cuối
Jude Bellingham6.5Kém duyên, nhận thẻ vàng
Bukayo Saka6.4Chưa để lại dấu ấn rõ nét
Eberechi Eze6.4Đóng góp chưa cao
Djed Spence6.4Nỗ lực hỗ trợ tấn công
Marcus Rashford6.3Thi đấu nhạt nhòa, hay lỗi nhịp
John Stones6.0Vào sân gia cố hàng thủ những phút cuối

Dù chiến thắng, tuyển Anh vẫn còn nhiều điều phải cải thiện, đặc biệt là sự tập trung của hàng thủ trong những phút đầu và hiệu suất của các ngôi sao trên hàng công như Jude Bellingham hay Marcus Rashford. Tuy nhiên, khả năng lội ngược dòng cho thấy bản lĩnh và chiều sâu đội hình mà huấn luyện viên đang sở hữu.

Chấm điểm các cầu thủ tuyển Anh. Ảnh: Bongda.com.vn.
Chấm điểm các cầu thủ tuyển Anh. Ảnh: Bongda.com.vn.

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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              Harry Kane lập cú đúp giúp tuyển Anh ngược dòng thắng 2-1 trước CHDC Congo
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