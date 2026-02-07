Harry Kane lập cú đúp giúp tuyển Anh ngược dòng thắng 2-1 trước CHDC Congo Đội tuyển Anh trải qua 90 phút đầy cảm xúc khi lội ngược dòng đánh bại CHDC Congo với tỷ số 2-1. Harry Kane sắm vai người hùng với cú đúp đẳng cấp, trong khi sự thay đổi người mang tên Anthony Gordon đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu.

Đội tuyển Anh vừa trải qua một thử thách thực sự trước CHDC Congo trong trận đấu đầy biến động. Dù sớm bị dẫn trước và gặp nhiều bế tắc trong hiệp một, bản lĩnh của các ngôi sao đã giúp "Tam Sư" lật ngược thế cờ. Điểm nhấn lớn nhất không chỉ nằm ở hai bàn thắng của Harry Kane mà còn ở sự tương phản rõ rệt giữa những cái tên trên hàng công.

Harry Kane và bản năng sát thủ định đoạt trận đấu

Trong một ngày mà hệ thống tấn công của tuyển Anh vận hành chưa thực sự trơn tru, Harry Kane một lần nữa chứng minh tại sao anh là đầu tàu không thể thay thế. Với số điểm 8.6 - cao nhất trận đấu, tiền đạo này đã thể hiện kỹ năng dứt điểm thượng hạng để mang về hai bàn thắng quý giá.

Harry Kane - 8.6 điểm: Người hùng thực sự của tuyển Anh với một cú đúp vô cùng đẳng cấp. Ảnh: Getty Images.

Không chỉ ghi bàn, Kane còn tích cực lùi sâu để kết nối lối chơi, tạo khoảng trống cho các đồng đội. Sự hiện diện của anh là điểm tựa tinh thần quan trọng giúp các cầu thủ trẻ giữ được sự bình tĩnh sau khi nhận bàn thua sớm từ sai lầm của hệ thống phòng ngự.

Hai thái cực Anthony Gordon và Marcus Rashford

Trận đấu này chứng kiến sự đối lập hoàn toàn về phong độ giữa hai cầu thủ chạy cánh. Marcus Rashford (6.3 điểm) có một ngày thi đấu dưới sức. Anh thường xuyên xử lý lỗi nhịp, thiếu đi sự đột biến và không thể tạo ra áp lực cần thiết lên hàng thủ lỳ lợm của CHDC Congo.

Marcus Rashford - 6.3 điểm: Trải qua một trận đấu nhạt nhòa, thường xuyên xử lý lỗi nhịp và không tạo được áp lực cần thiết lên hàng thủ đối phương. Ảnh: Getty Images.

Ngược lại, Anthony Gordon (7.3 điểm) đã trở thành quân bài chiến lược của huấn luyện viên. Ngay khi vào sân từ băng ghế dự bị, Gordon đã thổi một luồng sinh khí mới vào lối chơi của toàn đội. Đường kiến tạo quan trọng của anh chính là bước ngoặt mở ra chiến thắng, chứng minh khả năng đọc trận đấu và sự sắc bén trong các tình huống quyết định.

Anthony Gordon - 7.3 điểm: Tạo ra bước ngoặt của trận đấu ngay khi vào sân với một đường kiến tạo quan trọng, thổi luồng sinh khí mới cho hàng công đang bế tắc. Ảnh: Getty Images.

Sự ổn định từ tuyến giữa và chốt chặn hàng thủ

Ở khu vực trung tuyến, Declan Rice (7.3 điểm) tiếp tục đóng vai trò "máy quét" hiệu quả. Khả năng luân chuyển bóng nhịp nhàng và dọn dẹp các nguy cơ từ xa của tiền vệ này giúp tuyển Anh duy trì được thế trận áp đảo trong hiệp hai. Elliot Anderson cũng có màn trình diễn đáng khích lệ khi dần tìm lại nhịp độ sau những phút đầu bỡ ngỡ.

Declan Rice - 7.3 điểm: Quán xuyến tốt khu trung tuyến, thể hiện vai trò dọn dẹp và luân chuyển bóng nhịp nhàng. Ảnh: Getty Images.

Dưới đây là bảng chấm điểm chi tiết các cầu thủ tuyển Anh trong trận đấu này:

Cầu thủ Điểm số Ghi chú Harry Kane 8.6 Lập cú đúp, cầu thủ xuất sắc nhất trận Declan Rice 7.3 Quán xuyến tốt tuyến giữa Anthony Gordon 7.3 Kiến tạo bước ngoặt trận đấu Elliot Anderson 7.3 Điểm sáng ở tuyến giữa Marc Guehi 7.1 Điềm tĩnh, triển khai bóng tốt Jordan Pickford 7.0 Cản phá tốt dù thủng lưới sớm Ezri Konsa 7.0 Thi đấu an toàn sau khởi đầu chệch choạc Nico O'Reilly 7.0 Tròn vai bên cánh trái Noni Madueke 6.6 Thiếu sắc bén ở nhịp xử lý cuối Jude Bellingham 6.5 Kém duyên, nhận thẻ vàng Bukayo Saka 6.4 Chưa để lại dấu ấn rõ nét Eberechi Eze 6.4 Đóng góp chưa cao Djed Spence 6.4 Nỗ lực hỗ trợ tấn công Marcus Rashford 6.3 Thi đấu nhạt nhòa, hay lỗi nhịp John Stones 6.0 Vào sân gia cố hàng thủ những phút cuối

Dù chiến thắng, tuyển Anh vẫn còn nhiều điều phải cải thiện, đặc biệt là sự tập trung của hàng thủ trong những phút đầu và hiệu suất của các ngôi sao trên hàng công như Jude Bellingham hay Marcus Rashford. Tuy nhiên, khả năng lội ngược dòng cho thấy bản lĩnh và chiều sâu đội hình mà huấn luyện viên đang sở hữu.

Chấm điểm các cầu thủ tuyển Anh. Ảnh: Bongda.com.vn.