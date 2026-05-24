Harry Kane lập hat-trick, Bayern Munich vô địch DFB-Pokal sau chiến thắng 3-0 trước Stuttgart Tiền đạo Harry Kane tỏa sáng rực rỡ với ba bàn thắng tại Berlin, giúp Bayern Munich đánh bại Stuttgart để giành chức vô địch Cúp Quốc gia Đức lần thứ 21 trong lịch sử.

Harry Kane đã có màn trình diễn thăng hoa với cú hat-trick đẳng cấp, giúp Bayern Munich đánh bại Stuttgart 3-0 tại chung kết DFB-Pokal diễn ra ở Berlin. Thắng lợi này chính thức đưa "Hùm xám" trở lại ngai vàng Cúp Quốc gia Đức sau 4 năm chờ đợi, đồng thời khẳng định vị thế dẫn đầu của đội bóng xứ Bavaria dưới thời HLV Vincent Kompany.

Harry Kane xuất sắc lập cú hattrick cho Bayern.

Hiệp một giằng co và sự kiên cường của Stuttgart

Trên sân vận động Olympiastadion Berlin, trận chung kết khởi đầu với sự thận trọng từ cả hai phía. Stuttgart, dưới sự dẫn dắt của HLV Sebastian Hoeness, đã triển khai hệ thống phòng ngự ba trung vệ vô cùng kỷ luật. Dù Bayern Munich kiểm soát bóng tới hơn 60% trong hiệp một, họ vẫn tỏ ra bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của thủ môn Nubel.

Đội bóng vùng Baden-Wurttemberg không hề e sợ và thậm chí còn sở hữu chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) nhỉnh hơn trong 45 phút đầu tiên. Mittelstadt liên tục gây áp lực bên hành lang cánh, nổi bật là pha dứt điểm đưa bóng đi trúng mép lưới bên ngoài khung thành Jonas Urbig, khiến cổ động viên Bayern có phen thót tim.

Bước ngoặt từ đẳng cấp của Harry Kane

Mọi nút thắt của trận đấu chỉ được tháo gỡ sau giờ nghỉ khi đẳng cấp cá nhân bên phía Bayern Munich lên tiếng đúng lúc. Phút 54, Michael Olise thực hiện pha đi bóng kỹ thuật trước khi treo bóng chuẩn xác để Harry Kane băng vào đánh đầu dũng mãnh tung lưới Stuttgart, mở tỷ số trận đấu.

Bàn thua buộc Stuttgart phải đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Họ suýt chút nữa đã thành công nếu pha đánh đầu ở cự ly gần của Chema Andres không đi chệch cột dọc trong gang tấc. Tuy nhiên, việc dâng cao cũng để lộ những khoảng trống chết người phía sau hàng phòng ngự.

Bayern hủy diệt Stuttgart.

Hat-trick hoàn hảo và chức vô địch thuyết phục

Phút 79, Luis Diaz có đường kiến tạo tinh tế giúp Harry Kane thực hiện pha xoay người loại bỏ hậu vệ rồi dứt điểm chìm hiểm hóc vào góc xa, nhân đôi cách biệt. Bản năng sát thủ của số 9 bên phía Bayern đã hoàn toàn đánh gục ý chí chiến đấu của đối thủ.

Kịch tính của trận chung kết khép lại ở những phút bù giờ khi Angelo Stiller lúng túng để bóng chạm tay trong vòng cấm địa. Trên chấm 11m, Harry Kane không mắc sai lầm nào để hoàn tất cú hat-trick siêu hạng, ấn định thắng lợi 3-0 cho Bayern Munich.

Chiến thắng này là lời khẳng định đanh thép cho sự trở lại của Bayern Munich sau những giai đoạn chuyển giao lực lượng. Với riêng Harry Kane, đây là phần thưởng xứng đáng cho một mùa giải bùng nổ, giúp anh có được danh hiệu tập thể đầu tiên cùng đội bóng mới.

Thông số trận đấu Bayern Munich 3-0 Stuttgart

Thống kê Bayern Munich Stuttgart Tỷ số 3-0 0-0 Ghi bàn Harry Kane (54', 79', 90+1') - Kiểm soát bóng 62% 38% Địa điểm Olympiastadion Berlin