Harry Kane lập kỷ lục, Jude Bellingham rực sáng đưa tuyển Anh chiếm đỉnh bảng L World Cup 2026 Với màn trình diễn siêu hạng của Jude Bellingham và bàn thắng lịch sử từ Harry Kane, tuyển Anh đánh bại Panama 2-0 để tiến vào vòng knock-out với tư thế dẫn đầu bảng L.

Đội tuyển Anh đã chính thức ghi tên mình vào vòng đấu loại trực tiếp World Cup 2026 với tư cách đội dẫn đầu bảng L sau chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Panama. Trong một đêm diễn ra tại New Jersey, sự tỏa sáng của các cá nhân kiệt xuất đã giúp đoàn quân của Thomas Tuchel tháo gỡ nút thắt trận đấu, đồng thời thiết lập nên những cột mốc lịch sử mới cho bóng đá xứ sở sương mù.

Harry Kane góp phần giúp tuyển Anh đánh bại Panama. Ảnh: Getty Images

Hiệp một bế tắc dù kiểm soát hoàn toàn thế trận

Bước vào trận đấu quyết định ngôi đầu bảng với Croatia (thông qua hiệu số và điểm số trực tiếp), Thomas Tuchel đã thực hiện một cuộc cải tổ mạnh mẽ khi thay đổi tới 5 vị trí trong đội hình xuất phát. Những quân bài tốc độ như Bukayo Saka và Marcus Rashford được tung vào sân ngay từ đầu nhằm phá vỡ khối phòng ngự lùi sâu của đại diện Trung Mỹ.

Tuy nhiên, sự khởi đầu của "Tam sư" suýt chút nữa đã trở thành thảm họa. Ngay giây thứ 10, Tomas Rodriguez của Panama đã khiến người hâm mộ Anh thót tim với cú dứt điểm nguy hiểm sau một sai lầm hệ thống ở hàng thủ. Dù sau đó tuyển Anh nhanh chóng lấy lại quyền kiểm soát bóng lên tới hơn 70%, nhưng sự hiệu quả trong các phương án tiếp cận khung thành lại là một dấu hỏi lớn.

Trong suốt 45 phút đầu tiên, hàng thủ Panama đã chơi một thứ bóng đá kỷ luật và đầy tập trung. Marcus Rashford và Jude Bellingham liên tục tìm khoảng trống nhưng đều bị chặn đứng bởi những pha truy cản quyết liệt. Sự thiếu đột biến trong những tình huống cuối cùng khiến hiệp một khép lại mà không có bàn thắng, đặt ra áp lực đè nặng lên vai Thomas Tuchel trong giờ nghỉ giải lao.

Khoảnh khắc của những ngôi sao và kỷ lục lịch sử

Sự thay đổi về nhịp độ tấn công trong hiệp hai đã mang lại quả ngọt. Tuyển Anh bắt đầu khai thác triệt để hai hành lang cánh và đẩy cao cường độ pressing tầm cao. Phút 62, bước ngoặt của trận đấu xuất hiện từ một tình huống cố định được dàn xếp bài bản.

Từ quả phạt góc của Bukayo Saka, Jude Bellingham đã chọn vị trí thông minh để tung cú vô-lê chân trái đầy uy lực, không cho thủ môn Mosquera bất kỳ cơ hội cản phá nào. Bàn thắng không chỉ giải tỏa tâm lý cho toàn đội mà còn đưa Bellingham đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ Anh trẻ nhất kể từ năm 1966 vừa ghi bàn vừa kiến tạo trong một trận đấu tại World Cup.

Đẳng cấp của những ngôi sao giúp tuyển Anh giành chiến thắng. Ảnh: Getty Images

Chỉ 5 phút sau, cách biệt được nhân đôi trong một pha phối hợp mang tính biểu tượng. Lại là Bellingham với đường chuyền tinh tế để Harry Kane thực hiện cú đánh đầu dũng mãnh tung lưới Panama. Với pha lập công này, Harry Kane chính thức vượt qua các huyền thoại để trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển Anh tại các kỳ World Cup.

Thống kê đáng chú ý sau trận đấu

Thông số Panama Tuyển Anh Tỷ số 0 2 Kiểm soát bóng 30% 70% Bàn thắng - J. Bellingham (62'), H. Kane (67')

Nốt trầm chấn thương và bản lĩnh của lão tướng

Dù giành chiến thắng, niềm vui của người Anh không thực sự trọn vẹn khi trung vệ trẻ Jarell Quansah dính chấn thương cổ chân nghiêm trọng và phải rời sân sớm. Đây sẽ là bài toán đau đầu cho Thomas Tuchel khi bước vào vòng loại trực tiếp, nơi sai lầm ở hàng thủ không còn cơ hội để sửa chữa.

Đáng chú ý, sự góp mặt của Jordan Henderson từ băng ghế dự bị không chỉ giúp ổn định tuyến giữa mà còn đánh dấu một kỷ lục vô tiền khoáng hậu. Henderson trở thành cầu thủ Anh đầu tiên trong lịch sử góp mặt tại 7 giải đấu lớn liên tiếp (World Cup và EURO), một minh chứng cho sự bền bỉ và tầm ảnh hưởng của người đàn anh trong phòng thay đồ.

Đội hình ra sân của hai đội. Ảnh: Bongda.com.vn.

Kết thúc vòng bảng với vị trí dẫn đầu bảng L, tuyển Anh đã gửi một thông điệp mạnh mẽ tới các đối thủ tại World Cup 2026. Dưới thời Thomas Tuchel, "Tam sư" không chỉ sở hữu những ngôi sao biết cách tỏa sáng đúng lúc mà còn cho thấy sự đa dạng trong các phương án tấn công, sẵn sàng cho hành trình chinh phục đỉnh cao thế giới.