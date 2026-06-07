Harry Kane lập kỳ tích, tuyển Anh thắng nhọc nhằn New Zealand 1-0 tại Mỹ Bàn thắng thứ 79 của Harry Kane giúp Tam Sư đánh bại New Zealand trong trận giao hữu tại Florida, nhưng lối chơi của thầy trò HLV Thomas Tuchel vẫn để lại nhiều hoài nghi.

Đội tuyển Anh vừa khép lại trận giao hữu đầu tiên tại Florida (Mỹ) bằng chiến thắng tối thiểu 1-0 trước đối thủ yếu hơn là New Zealand. Dù đây là bước chạy đà quan trọng cho chiến dịch World Cup 2026, màn trình diễn của "Tam Sư" dưới thời HLV Thomas Tuchel vẫn chưa thực sự thuyết phục khi quá phụ thuộc vào sự tỏa sáng của thủ quân Harry Kane.

Khoảnh khắc lịch sử của Harry Kane

Trong một thế trận bế tắc trước đối thủ vừa để thua Haiti 0-4, Harry Kane một lần nữa chứng minh vai trò không thể thay thế. Phút cuối hiệp một, từ quả tạt chính xác của Djed Spence, Kane thực hiện cú đánh đầu tinh tế mở tỷ số trận đấu. Đây là bàn thắng thứ 79 sau 113 trận khoác áo đội tuyển quốc gia của tiền đạo đang chơi cho Bayern Munich.

Kane tỏa sáng mang về chiến thắng cho tuyển Anh.

Với pha lập công này, Kane đã chính thức lọt vào top 10 chân sút vĩ đại nhất lịch sử bóng đá quốc tế, cân bằng thành tích của Neymar (Brazil) và Godfrey Chitalu (Zambia). Hiện tại, anh chỉ còn kém huyền thoại Ferenc Puskas đúng 5 bàn thắng.

Sự thử nghiệm và nỗi lo về lối chơi

HLV Thomas Tuchel đã tận dụng tối đa tính chất của một trận giao hữu khi sử dụng tới 22 cầu thủ trên sân Tampa Bay. Tuy nhiên, dù kiểm soát bóng tới 67,5% và tung ra 14 cú dứt điểm trong hiệp một, tuyển Anh lại tỏ ra thiếu hiệu quả trong việc tiếp cận khung thành đối phương. Mặt sân khô khốc tại Florida cũng phần nào ảnh hưởng đến tốc độ luân chuyển bóng của các học trò ông Tuchel.

Chiến lược gia người Đức không giấu nổi sự thất vọng về cách vận hành chiến thuật: "Chúng tôi chơi quá tự phát, thiếu chiều rộng và liên tục thực hiện những quả tạt hay sút xa không đúng ý đồ. Đây không phải là phong cách mà chúng tôi đã tập luyện".

Những nhân tố khác như Rashford phải biết cách tỏa sáng.

Điểm sáng từ những nhân tố trẻ

Sang hiệp hai, tuyển Anh thay đổi toàn bộ đội hình. Jude Bellingham tiếp quản băng thủ quân và giúp lối chơi trở nên thanh thoát hơn khi được trả về vị trí số 10 sở trường. Đáng chú ý là màn ra mắt của tài năng trẻ 17 tuổi Rio Ngumoha, mang đến làn gió mới cho hàng công dù không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Cựu danh thủ Roy Keane nhận định rằng sự phụ thuộc vào Harry Kane có thể là con dao hai lưỡi: "Anh ấy là người giỏi nhất thế giới hiện nay, nhưng áp lực quá lớn lên một cá nhân có thể dẫn đến sự mệt mỏi ở giai đoạn cuối giải đấu lớn". Với 67 bàn thắng tính cả cấp câu lạc bộ và đội tuyển mùa này, Kane đang ở đỉnh cao phong độ, nhưng tuyển Anh cần nhiều hơn thế để hướng tới chức vô địch thế giới.

Chiến thắng 1-0 trước New Zealand là lời nhắc nhở cần thiết cho Thomas Tuchel trước khi bước vào trận ra quân chính thức gặp Croatia. Đội tuyển Anh cần đa dạng hóa các phương án tấn công thay vì chỉ trông chờ vào những khoảnh khắc lóe sáng của Harry Kane.