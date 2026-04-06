Harry Kane quyết đấu Real Madrid: Dẫu phải ngồi xe lăn cũng sẽ ra sân Tiền đạo Harry Kane thể hiện quyết tâm sắt đá trước thềm đại chiến tứ kết Champions League gặp Real Madrid, bất chấp chấn thương mắt cá đang đeo bám.

Harry Kane đang đứng trước ngưỡng cửa của một trong những trận đấu quan trọng nhất sự nghiệp khi Bayern Munich chuẩn bị hành quân tới Bernabeu. Dù gặp vấn đề về thể lực, chân sút người Anh khẳng định sẽ không bỏ lỡ cơ hội đối đầu với Real Madrid tại tứ kết Champions League để hiện thực hóa giấc mơ vô địch.

Tinh thần chiến binh của ứng viên Chiếc giày vàng

Harry Kane đã vắng mặt trong danh sách đăng ký thi đấu của Bayern Munich trong cuộc đối đầu với Freiburg tại Bundesliga vừa qua. Nguyên nhân đến từ chấn thương mắt cá mà anh gặp phải khi tập trung cùng đội tuyển quốc gia, khiến ban huấn luyện vô cùng lo lắng. Tuy nhiên, nội bộ đội bóng xứ Bavaria tin rằng tiền đạo chủ lực của họ sẽ xuất hiện tại Madrid vào rạng sáng ngày 8/4 tới.

Kane quyết tâm ra sân gặp Real Madrid

Tiền vệ Joshua Kimmich chia sẻ đầy ấn tượng về người đồng đội: "Tôi nghĩ anh ấy sẽ ra sân ngay cả khi phải ngồi xe lăn. Kane sẽ bò ra sân nếu cần thiết. Tôi hy vọng anh ấy đạt thể trạng tốt nhất vì kể từ khi tôi ở đây, Bayern hiếm khi giành chiến thắng tại Bernabeu". Phát biểu này cho thấy tầm ảnh hưởng và khao khát cháy bỏng của Kane trong bối cảnh HLV Vincent Kompany vẫn đang theo dõi sát sao quá trình hồi phục.

Sức mạnh hủy diệt từ cây đinh ba đáng sợ nhất châu Âu

Ở tuổi 32, Harry Kane đang trải qua mùa giải bùng nổ nhất sự nghiệp với 48 bàn thắng sau 40 trận đấu trên mọi đấu trường. Tại Bundesliga, anh đang băng băng về đích trong cuộc đua Chiếc giày vàng châu Âu với 31 pha lập công, bỏ xa các đối thủ nặng ký như Kylian Mbappe (23 bàn) và Erling Haaland (22 bàn). Mục tiêu của Kane không chỉ là danh hiệu tập thể mà còn là phá vỡ kỷ lục 41 bàn trong một mùa giải mà Robert Lewandowski từng thiết lập.

Đáng chú ý, sức mạnh hàng công của Bayern Munich hiện tại dựa trên sự kết hợp giữa Kane, Michael Olise và Luis Diaz. Bộ ba này đã tạo nên hệ thống tấn công hiệu quả nhất lục địa già với tổng cộng 137 lần đóng góp vào bàn thắng:

Harry Kane: 48 bàn, 5 kiến tạo.

48 bàn, 5 kiến tạo. Luis Diaz: 22 bàn, 18 kiến tạo.

22 bàn, 18 kiến tạo. Michael Olise: 16 bàn, 28 kiến tạo.

Tiền đạo người Anh thể hiện phong độ săn bàn ấn tượng

Duyên nợ và tham vọng tại Bernabeu

Trận đấu tới còn mang ý nghĩa đặc biệt khi Bernabeu từng suýt trở thành sân nhà của Kane. Trong quá khứ, HLV Carlo Ancelotti từng coi anh là phương án thay thế lý tưởng nhất cho Karim Benzema. Tuy nhiên, mức giá hơn 100 triệu euro cùng kế hoạch chiêu mộ Kylian Mbappe đã khiến Real Madrid từ bỏ thương vụ này. Giờ đây, Kane quay trở lại Tây Ban Nha với tư cách là mối đe dọa lớn nhất đối với đội bóng Hoàng gia.

Đối với chân sút vĩ đại của bóng đá Anh, Champions League là ưu tiên tối thượng khi anh vẫn chưa một lần được nâng cao chiếc cúp vô địch danh giá. Việc chủ động nghỉ ngơi tại Bundesliga được xem là một nước đi khôn ngoan để tiền đạo này dồn toàn bộ tinh lực cho màn chạm trán đầy kịch tính sắp tới.