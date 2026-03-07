Harry Kane rực sáng giúp tuyển Anh ngược dòng, Anthony Gordon ví von đẳng cấp Messi Cú đúp của Harry Kane giúp tuyển Anh ngược dòng vào vòng 16 đội World Cup, đồng thời nhận lời tán dương 'đẳng cấp Messi' từ người đồng đội Anthony Gordon.

Harry Kane một lần nữa chứng minh tại sao anh là linh hồn trong lối chơi của Tam Sư. Trong bối cảnh đội tuyển Anh bế tắc trước lối chơi kiên cường của DR Congo, bản lĩnh của người đội trưởng đã lên tiếng đúng lúc để lật ngược thế cờ, mang về chiến thắng 2-1 nghẹt thở tại vòng bảng World Cup.

Bản lĩnh của số 9 cổ điển

Trận đấu khởi đầu như một cơn ác mộng với thầy trò huấn luyện viên đội tuyển Anh khi DR Congo bất ngờ vươn lên dẫn trước ngay từ phút thứ 7. Trong phần lớn thời gian thi đấu, đại diện châu Phi đã tổ chức phòng ngự kỷ luật, phong tỏa thành công các mũi nhọn bên phía Tam Sư. Tuy nhiên, bước ngoặt của trận đấu đến từ những điều chỉnh nhân sự và sự kết nối hoàn hảo giữa bộ đôi Harry Kane và Anthony Gordon.

Phút 75, Kane thắp lại hy vọng cho người hâm mộ xứ sở sương mù với bàn gỡ hòa quý giá. Chỉ 10 phút sau, chân sút thuộc biên chế Bayern Munich hoàn tất cú lội ngược dòng bằng một pha dứt điểm uy lực ở phút 85, đánh bại hoàn toàn hàng thủ đối phương. Đáng chú ý, cả hai bàn thắng quyết định này đều xuất phát từ những đường dọn cỗ tinh tế của tiền đạo vào sân thay người Anthony Gordon.

Kane giúp tuyển Anh có màn ngược dòng ấn tượng. Ảnh: Getty.

Cuộc đua khốc liệt cho danh hiệu Chiếc giày vàng

Với 5 pha lập công tính đến thời điểm hiện tại, Harry Kane đã vươn lên cân bằng thành tích với Erling Haaland tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Hiện tại, anh chỉ còn kém hai siêu sao hàng đầu là Lionel Messi và Kylian Mbappe đúng một bàn thắng trong cuộc đua giành danh hiệu Chiếc giày vàng World Cup.

Cầu thủ Số bàn thắng tại World Cup Lionel Messi 6 Kylian Mbappe 6 Harry Kane 5 Erling Haaland 5

Đẳng cấp tiệm cận Lionel Messi

Chứng kiến phong độ chói sáng của người đàn anh, Anthony Gordon không tiếc lời ca ngợi. Cầu thủ chạy cánh này khẳng định Kane đang thể hiện một đẳng cấp mà chỉ có những huyền thoại vĩ đại nhất mới có thể chạm tới. "Thật tuyệt vời khi được sát cánh cùng anh ấy mỗi ngày. Anh ấy đang trải qua một mùa giải mà chỉ có Leo Messi, cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại, từng vượt qua được," Gordon chia sẻ.

Sự ổn định đáng kinh ngạc của tiền đạo 32 tuổi không phải ngẫu nhiên mà có. Sau khi ghi tới 61 bàn thắng trong 51 trận đấu cho Bayern Munich, Kane tiếp tục duy trì thái độ tập luyện cực kỳ nghiêm túc và khát khao chinh phục đỉnh cao cùng đội tuyển quốc gia. Gordon nhấn mạnh rằng chính sự chuyên nghiệp này đã giúp Kane duy trì vị thế ở đỉnh cao thế giới.

Thử thách cực đại tại sân vận động Azteca

Vượt qua vòng đấu bảng đầy sóng gió, đội tuyển Anh sẽ bắt đầu quá trình chuẩn bị cho thử thách lớn nhất từ đầu giải: cuộc đối đầu với đội đồng chủ nhà Mexico tại vòng 16 đội. Trận đấu dự kiến diễn ra trên sân vận động Azteca huyền thoại, nơi sức ép từ hàng vạn khán giả và điều kiện thi đấu khắc nghiệt sẽ là bài kiểm tra thực sự cho tham vọng của Tam Sư.

Với một Harry Kane đang đạt điểm rơi phong độ lý tưởng và sự hỗ trợ đắc lực từ những nhân tố trẻ như Gordon, người hâm mộ tuyển Anh hoàn toàn có cơ sở để kỳ vọng vào một hành trình tiến sâu tại World Cup năm nay.