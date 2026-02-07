Harry Kane tỏa sáng rực rỡ giúp tuyển Anh ngược dòng nghẹt thở trước CHDC Congo Bị dẫn bàn sớm và vấp phải sự kháng cự mãnh liệt từ thủ thành Mpasi, Tam Sư lách qua khe cửa hẹp nhờ cú đúp của Harry Kane để ghi tên mình vào vòng 16 đội World Cup 2026.

Trận đấu tại vòng 32 đội World Cup 2026 giữa tuyển Anh và CHDC Congo đã diễn ra với kịch bản không dành cho những người yếu tim. Dù được đánh giá cao hơn hẳn, đoàn quân của HLV Thomas Tuchel đã phải trải qua những giây phút cận kề hiểm nguy trước khi bản lĩnh của người đội trưởng Harry Kane lên tiếng đúng lúc để định đoạt số phận trận đấu.

Kane có một ngày thi đấu xuất sắc. Ảnh: Getty Images.

Cú sốc sớm và sự bế tắc của Tam Sư

Ngay từ khi tiếng còi khai cuộc vang lên, tuyển Anh đã chủ động đẩy cao đội hình nhằm áp đặt lối chơi. Tuy nhiên, khi các phương án tấn công còn chưa kịp phát huy hiệu quả, gáo nước lạnh đã dội xuống đại diện châu Âu. Phút thứ 7, Brian Cipenga tận dụng khoảng trống bên hành lang cánh trái, thực hiện pha bứt tốc xé toang hàng thủ đối phương trước khi tung cú sút quyết đoán vào góc gần, hạ gục Jordan Pickford.

Bàn thua sớm buộc tuyển Anh phải dồn toàn lực lên phía trước. Phút 17, Marcus Rashford thực hiện quả treo bóng loại bỏ hàng thủ CHDC Congo, nhưng cú đánh đầu của Jude Bellingham đã bị thủ thành Lionel Mpasi cản phá xuất sắc. Sức nóng của trận đấu còn được đẩy lên cao khi Bellingham phải nhận thẻ vàng ở phút 19 sau pha va chạm với Nathanael Mbuku.

Bức tường thành mang tên Lionel Mpasi

Khoảng thời gian sau quãng nghỉ tiếp nước chứng kiến sức ép nghẹt thở từ phía Tam Sư. Phút 28, Ezri Konsa suýt chút nữa đã đưa trận đấu về vạch xuất phát sau quả đá phạt của Declan Rice, nhưng bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc. Chỉ hai phút sau, Bellingham tiếp tục thử thách phản xạ của Mpasi bằng một cú đánh đầu hiểm hóc, song người gác đền của CHDC Congo vẫn đứng vững.

Thủ thành Mpasi làm nản lòng các chân sút tuyển Anh. Ảnh: Getty Images.

Kịch tính được đẩy lên đỉnh điểm ở cuối hiệp một. Trong khi hàng công tuyển Anh mải mê tìm bàn gỡ, hàng thủ của họ suýt phải trả giá ở phút 42 khi Yoane Wissa dứt điểm dội cột dọc. Phía bên kia chiến tuyến, Harry Kane bị trọng tài cảnh cáo vì lỗi ăn vạ trong vòng cấm ở phút 43. Hiệp một khép lại với sự thất vọng bao trùm lên các bóng áo trắng khi Mpasi liên tiếp từ chối các pha dứt điểm cận thành của cả Bellingham và Kane trong thời gian bù giờ.

Thomas Tuchel và những thay đổi mang tính bước ngoặt

Bước sang hiệp hai, tuyển Anh vẫn duy trì cường độ tấn công khủng khiếp. Marcus Rashford và Jude Bellingham liên tục bắn phá khung thành đối phương nhưng sự xuất sắc của Mpasi vẫn là rào cản quá lớn. Nhận thấy sự bế tắc, HLV Thomas Tuchel đã thực hiện những điều chỉnh nhân sự quan trọng khi tung Bukayo Saka, Anthony Gordon và Eberechi Eze vào sân.

Tuchel sớm thực hiện những sự thay đổi người.

Sự hiện diện của các nhân tố mới ngay lập tức giúp lối chơi của tuyển Anh trở nên thanh thoát và biến hóa hơn. Phút 75, từ quả tạt chính xác của Anthony Gordon bên cánh trái, Harry Kane chọn vị trí thông minh, bật cao đánh đầu dũng mãnh tung lưới CHDC Congo, gỡ hòa 1-1 và giải tỏa áp lực đè nặng lên vai các đồng đội.

Bản lĩnh đội trưởng và tấm vé đi tiếp

Không hài lòng với một kết quả hòa, Tam Sư tiếp tục tràn lên. Phút 86, sau cú dứt điểm của Bellingham bị Mpasi cản phá, Anthony Gordon nhanh chóng thu hồi bóng và kiến tạo cho Harry Kane. Ở một góc sút cực hẹp, đội trưởng tuyển Anh vẫn cho thấy đẳng cấp thế giới với cú dứt điểm uy lực vào nóc lưới, hoàn tất cú lội ngược dòng đầy cảm xúc.

Kane hóa người hùng đưa Anh vào vòng 16 đội.

Những nỗ lực muộn màng của CHDC Congo trong những phút cuối không đủ để họ xuyên thủng hàng phòng ngự đã được tổ chức lại của tuyển Anh. Chiến thắng 2-1 không chỉ giúp Tam Sư giành quyền vào vòng 16 đội mà còn là lời khẳng định về bản lĩnh của ứng cử viên vô địch trước những thử thách khắc nghiệt nhất tại World Cup 2026.

Tỷ số chung cuộc: Anh 2-1 CHDC Congo

Ghi bàn:

Anh: Harry Kane (75', 86')

CHDC Congo: Brian Cipenga (7')

Đội hình ra sân của cả hai đội. Ảnh: Bongda.com.vn.