Harry Kane và nỗi đau World Cup 2026: Khi 58 bàn thắng không đổi được vinh quang cùng Tam sư Thất bại trước Argentina tại bán kết World Cup 2026 khiến Harry Kane đối mặt thực tế phũ phàng về sự vô duyên trong màu áo tuyển Anh dù vừa đại thành công tại Bayern Munich.

Trận thua Argentina tại bán kết World Cup 2026 không chỉ là một thất bại thể thao đơn thuần, mà còn là nhát dao đâm vào tham vọng vĩ đại nhất của Harry Kane. Dù đã giải được cơn khát danh hiệu tập thể bằng chức vô địch Bundesliga đầy thuyết phục cùng Bayern Munich, chiếc cúp vàng thế giới vẫn là một vùng cấm nghiệt ngã đối với thủ quân tuyển Anh.

Harry Kane và tuyển Anh dừng bước tại bán kết World Cup 2026. Ảnh: Getty Images

Sự tương phản nghiệt ngã giữa hai màu áo

Nhìn vào những gì Harry Kane đã làm tại Đức ở mùa giải 2025/2026, không ai có thể phủ nhận đẳng cấp của một trung phong hàng đầu. Với 58 bàn thắng trên mọi đấu trường và việc phá vỡ hàng loạt kỷ lục tại Bundesliga, chân sút sinh năm 1993 đã chứng minh mình không còn là "vua không vương miện" khi bước lên bục vinh quang cùng Allianz Arena. Thế nhưng, trong màu áo trắng của Tam sư, cựu cầu thủ Tottenham Hotspur lại mang một diện mạo đầy trớ trêu.

Tại sân vận động Azteca, khi đội nhà cần một khoảnh khắc định đoạt, thủ quân của tuyển Anh lại trở nên lạc lõng một cách kỳ lạ. Những con số thống kê không biết nói dối: 26 lần chạm bóng và không một lần hiện diện trong vòng cấm đối phương suốt cả trận đấu. Đây là thực tế phũ phàng cho thấy Kane đang dần hụt hơi trong những cuộc đấu đỉnh cao đòi hỏi tốc độ và sự bùng nổ tức thời.

Hệ thống của Thomas Tuchel và sự bế tắc chiến thuật

Thomas Tuchel đã cố gắng xây dựng một hệ thống thực dụng cho tuyển Anh, nhưng chính triết lý này dường như đã bóp nghẹt khả năng của ngôi sao thuộc biên chế Bayern Munich. Kane phải lùi sâu, nỗ lực tranh chấp như một tiền vệ phòng ngự để hỗ trợ tuyến giữa. Điều này vô tình khiến tuyển Anh mất đi nanh vuốt sắc bén nhất ở tuyến đầu vào những thời điểm quyết định.

Ở tuổi 33, Harry Kane đang phải chạy đua với thời gian. Dù anh khẳng định có thể thi đấu bền bỉ như Lionel Messi, nhưng môi trường khốc liệt của World Cup không có chỗ cho những đôi chân đã mỏi mệt sau một mùa giải cày ải tới 58 trận. Sự quá tải về thể lực đã lộ rõ trong từng bước chạy của tiền đạo này trên đất Mexico.

Di sản dang dở và lời nguyền danh hiệu quốc tế

Di sản của Harry Kane tại đội tuyển Anh đang trở nên kỳ lạ hơn bao giờ hết. Anh là chân sút vĩ đại nhất lịch sử quốc gia, người sớm muộn cũng sẽ cán mốc 100 bàn thắng cho Tam sư. Anh đã có danh hiệu cấp câu lạc bộ, nhưng "mảnh ghép cuối cùng" là một chức vô địch quốc tế vẫn cứ mãi lẩn tránh. Hy vọng giành Quả bóng vàng để sánh ngang với những huyền thoại như Michael Owen cũng đang dần tan biến sau thất bại trước người Argentina.

Harry Kane khó lòng dành danh hiệu với tuyển Anh. Ảnh: Getty Images

Nước Anh có lẽ sẽ vẫn tiếp tục dựa vào Harry Kane cho chiến dịch EURO 2028, đơn giản vì hiện tại Tam sư chưa tìm thấy sự kế thừa xứng đáng ở vị trí trung phong. Nhưng với cá nhân Kane, sau khi đã chinh phục được Bundesliga, việc lỡ hẹn với World Cup 2026 có lẽ là vết hằn sâu đậm nhất trong sự nghiệp. Anh có thể giành thêm nhiều đĩa bạc tại Đức, nhưng giấc mơ nâng cao chiếc cúp cùng tuyển Anh có thể đã dừng lại ở tuổi 33 đầy tiếc nuối.