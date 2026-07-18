Harry Kane và Quả bóng Vàng: Cánh cửa khép lại sau thất bại cay đắng trước Argentina Dù ghi 58 bàn cho Bayern Munich, Harry Kane vẫn đứng trước nguy cơ lỡ hẹn vĩnh viễn với Ballon d'Or sau khi tuyển Anh gục ngã 1-2 tại bán kết World Cup.

Tiếng còi mãn cuộc vang lên tại trận bán kết World Cup cũng là lúc Harry Kane đổ gục xuống mặt cỏ. Thất bại 1-2 trước một Argentina đầy bản lĩnh không chỉ chấm dứt hành trình chinh phục cúp vàng của tuyển Anh, mà còn giáng một đòn chí mạng vào tham vọng giành Quả bóng Vàng của tiền đạo này. Ở tuổi 33, giấc mơ bước lên đỉnh cao cá nhân của đội trưởng "Tam sư" dường như đã vụt mất vĩnh viễn.

Harry Kane vẫn chưa thể giành danh hiệu lớn nào cùng đội tuyển quốc gia.

Nghịch lý giữa những con số kỷ lục và danh hiệu

Nhìn lại mùa giải vừa qua, Harry Kane đã tạo nên một bức tranh thống kê gần như hoàn hảo. Trong màu áo Bayern Munich, tiền đạo này đã bùng nổ dữ dội khi xô đổ kỷ lục Bundesliga với 58 bàn thắng trên mọi đấu trường. Đây là hiệu suất ghi bàn đáng kinh ngạc, vượt qua cả những thông số tốt nhất mà Robert Lewandowski từng thiết lập, đưa Kane tiệm cận với đẳng cấp của những huyền thoại như Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo trong thời kỳ đỉnh cao.

Tuy nhiên, bóng đá đỉnh cao luôn khắt khe với những kẻ về nhì. Việc Bayern Munich gục ngã với tổng tỷ số 5-6 trước PSG tại bán kết Champions League đã biến chiến dịch World Cup trở thành "chiếc phao cứu sinh" duy nhất cho giấc mơ Ballon d'Or của Kane. Chính anh cũng từng thừa nhận rằng chức vô địch thế giới cùng tuyển Anh sẽ là tấm vé thông hành đưa anh đến gần hơn với danh hiệu cao quý này.

Sự bế tắc trong sơ đồ chiến thuật của Thomas Tuchel

Dù đã có khởi đầu ấn tượng tại giải đấu với những pha lập công vào lưới Croatia hay Panama, nhưng trước một đối thủ già rơ như Argentina, Kane hoàn toàn bị phong tỏa. Thống kê của đội trưởng tuyển Anh trong trận bán kết thực sự gây thất vọng: anh chỉ có 26 lần chạm bóng và thực hiện thành công 9 đường chuyền suốt cả trận.

Đáng chú ý nhất là thông số 0 pha chạm bóng trong vòng cấm đối phương. Khi HLV Thomas Tuchel chỉ đạo các học trò co cụm phòng ngự nhằm bảo toàn lợi thế sau bàn mở tỷ số của Anthony Gordon, tuyển Anh cần một tiền đạo có tốc độ để bứt phá trong các pha phản công. Đây lại chính là điểm yếu cố hữu của Kane. Anh buộc phải lùi sâu để tranh chấp và nỗ lực kết nối lối chơi trong vô vọng, để rồi chứng kiến Argentina lật ngược thế cờ bằng sự mưu mẹo và bản lĩnh.

Nỗi thất vọng của Harry Kane khi một lần nữa gục ngã ở thời khắc quyết định.

Di sản đầy mâu thuẫn của một tiền đạo vĩ đại

Harry Kane đang đứng trước một thực tế nghiệt ngã: anh có thể là tiền đạo vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Anh về mặt thông số, nhưng lại thiếu đi những danh hiệu để bảo chứng cho sự vĩ đại đó. Với 121 lần khoác áo đội tuyển, Kane đang tiến rất gần đến kỷ lục 125 lần của huyền thoại Peter Shilton. Số bàn thắng kỷ lục của anh cũng là một cột mốc mà có lẽ rất lâu nữa mới có người xô đổ được.

Thế nhưng, giống như quả penalty hỏng ăn tại Qatar 2022 hay một kỳ EURO 2024 mờ nhạt, Kane lại một lần nữa lỗi hẹn với vinh quang ở thời điểm quan trọng nhất. Trong khi những Pele, Maradona hay Messi đều có những danh hiệu lớn cùng đội tuyển quốc gia để khẳng định vị thế, Kane vẫn mãi là "kẻ đi tìm vinh quang" trong vô vọng.

Dù khẳng định chưa muốn dừng lại và dẫn chứng trường hợp của Lionel Messi để làm động lực, nhưng thời gian không chờ đợi bất kỳ ai. Với sự thiếu hụt những tiền đạo trẻ đẳng cấp, Kane có thể vẫn sẽ lĩnh xướng hàng công tại EURO 2028. Tuy nhiên, cơ hội để anh chạm tay vào Quả bóng Vàng có lẽ đã chính thức khép lại sau đêm buồn tại bán kết World Cup vừa qua.