Harry Kane và Thomas Tuchel: "Công thức vàng" để tuyển Anh vô địch World Cup 2026 Với họng pháo Harry Kane đang ở đỉnh cao phong độ và tài thao lược của chuyên gia đấu cúp Thomas Tuchel, tuyển Anh đứng trước cơ hội lớn nhất lịch sử để chấm dứt 60 năm chờ đợi.

Mục tiêu duy nhất của Liên đoàn bóng đá Anh (FA) và huấn luyện viên Thomas Tuchel tại World Cup 2026 đã được xác lập rõ ràng: đưa chiếc cúp vàng về xứ sở sương mù. Sáu thập kỷ sau vinh quang duy nhất năm 1966, niềm tin về việc chấm dứt cơn khát danh hiệu của "Tam Sư" đang có cơ sở vững chắc hơn bao giờ hết nhờ sự hội tụ của những cá nhân kiệt xuất và một chiến lược gia lão luyện.

Tuyển Anh sở hữu dàn sao tại World Cup 2026.

Harry Kane: Họng pháo thượng hạng ở tuổi 32

Lý do quan trọng nhất giúp tuyển Anh tự tin chính là phong độ chói sáng của Harry Kane. Ở tuổi 32, thủ quân của đội tuyển đang trải qua giai đoạn rực rỡ nhất sự nghiệp với 61 bàn thắng trong mùa giải gần nhất tại Bayern Munich. Hiệu suất ghi bàn vượt trội so với những siêu sao như Erling Haaland hay Kylian Mbappe biến Kane thành ứng cử viên hàng đầu cho cả Chiếc giày vàng lẫn Quả bóng vàng.

Trong bóng đá hiện đại, một đội bóng sở hữu trung phong có khả năng định đoạt trận đấu như Kane đã nắm giữ 50% sức mạnh để tiến tới ngôi vương. Anh không chỉ là người kết thúc các đợt tấn công mà còn là điểm tựa tinh thần cực lớn cho các đồng đội trẻ xung quanh.

Sự cân bằng lý tưởng ở tuyến giữa

Sức mạnh của tuyển Anh tại giải đấu năm nay không chỉ nằm ở hàng công. Thomas Tuchel đã xây dựng được một tuyến giữa vô cùng năng nổ và cân bằng. Sự xuất hiện của Elliot Anderson trong vai trò kiến tạo lùi sâu, kết hợp cùng nguồn năng lượng vô tận của Declan Rice, tạo nên một "bệ phóng" vững chắc.

Phía trên, sự sáng tạo của Jude Bellingham hoặc Morgan Rogers ở vị trí số 10 mang lại đột biến cần thiết. Hiện nay, hiếm có quốc gia nào tại giải đấu, ngoại trừ Bồ Đào Nha hay Tây Ban Nha, có thể sở hữu một bộ khung tiền vệ kết hợp hoàn hảo giữa thể lực, tầm nhìn và khả năng tranh chấp như vậy.

Thomas Tuchel: Chìa khóa từ tư duy chuyên gia đấu cúp

Khác với sự thận trọng đôi khi gây tranh cãi của người tiền nhiệm Gareth Southgate, Thomas Tuchel là một "chuyên gia đấu cúp" thực thụ. Hồ sơ của vị chiến lược gia người Đức đầy rẫy những thành tích tại các giải đấu loại trực tiếp: từ việc đưa PSG lần đầu vào chung kết Champions League đến đỉnh cao là chức vô địch châu Âu cùng Chelsea vào năm 2021.

Thomas Tuchel cũng mang đến hy vọng cho tuyển Anh.

Tư duy chiến thuật ưu tú và khả năng thích nghi nhanh chóng với các trận cầu sinh tử của Tuchel chính là mảnh ghép cuối cùng mà tuyển Anh còn thiếu. Sáu thập kỷ chờ đợi là quá dài đối với quốc gia đã khai sinh ra bóng đá. Với một họng pháo thượng hạng, tuyến giữa cơ động và tài cầm quân của Tuchel, mùa hè tại Bắc Mỹ đang hứa hẹn trở thành chương sử huy hoàng nhất trong lịch sử bóng đá hiện đại của xứ sở sương mù.