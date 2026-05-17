Harry Kane xô đổ hàng loạt kỷ lục của Ronaldo và Lewandowski tại Bundesliga Với 58 bàn thắng và danh hiệu Vua phá lưới năm thứ ba liên tiếp, Harry Kane vừa khép lại mùa giải lịch sử cùng Bayern Munich bằng những thông số không tưởng.

Harry Kane đã hoàn tất mùa giải Bundesliga 2025/26 với một phong độ hủy diệt, thiết lập nên những cột mốc vô tiền khoáng hậu trong lịch sử bóng đá Đức. Gia nhập Allianz Arena vào mùa hè năm 2023, tiền đạo người Anh không chỉ giải bài toán hàng công cho Bayern Munich mà còn trực tiếp viết lại những định nghĩa về hiệu suất ghi bàn của một số 9 hiện đại.

Kane thể hiện hiệu suất ghi bàn khủng tại Bayern.

Sự thống trị tuyệt đối tại đấu trường quốc nội

Điểm nhấn chói lọi nhất trong chiến tích của Kane chính là việc giành danh hiệu Vua phá lưới Bundesliga năm thứ ba liên tiếp. Đáng chú ý, anh trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử giải đấu đạt được thành tích này ngay trong 3 mùa giải đầu tiên tham dự. Trước đó, huyền thoại Robert Lewandowski cũng từng ba lần liên tiếp thắng giải, nhưng đó là khi tiền đạo người Ba Lan đã ở giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp sau nhiều năm chinh chiến tại Đức.

Trong trận đấu hạ màn mùa giải gặp Cologne, thủ quân đội tuyển Anh đã lập một cú hat-trick đầy ấn tượng, ấn định chiến thắng 5-1 và nâng tổng số bàn thắng tại Bundesliga mùa này lên con số 36. Thành tích này giúp cựu sao Tottenham Hotspur cầm chắc danh hiệu Chiếc giày vàng châu Âu, vượt qua tất cả các siêu sao tại 5 giải VĐQG hàng đầu lục địa già.

Kane lập hat-trick trước Cologne.

Kẻ hủy diệt những kỷ lục lâu đời

Nếu tính trên mọi đấu trường, Harry Kane đã nổ súng tổng cộng 58 lần trong một mùa giải duy nhất. Con số này chính thức xô đổ kỷ lục 55 bàn thắng mà Lewandowski từng thiết lập ở mùa giải 2019/20. Những thống kê chi tiết cho thấy Kane đang là một "cỗ máy ghi bàn" thực thụ với hiệu suất khó tin:

Tốc độ ghi bàn: Kane cán mốc 97 bàn thắng tại Bundesliga chỉ sau 94 trận, phá vỡ kỷ lục cũ của Dieter Muller (95 bàn sau 123 trận).

Kane cán mốc 97 bàn thắng tại Bundesliga chỉ sau 94 trận, phá vỡ kỷ lục cũ của Dieter Muller (95 bàn sau 123 trận). Nghệ thuật hat-trick: Anh chỉ cần 94 trận để có 11 lần ghi từ 3 bàn trở lên trong một trận đấu. Để so sánh, huyền thoại Gerd Muller lừng lẫy phải mất tới 183 trận để chạm đến cột mốc này.

Anh chỉ cần 94 trận để có 11 lần ghi từ 3 bàn trở lên trong một trận đấu. Để so sánh, huyền thoại Gerd Muller lừng lẫy phải mất tới 183 trận để chạm đến cột mốc này. Dấu giày vào bàn thắng: Kane trở thành cầu thủ đạt 100 dấu giày (bao gồm ghi bàn và kiến tạo) nhanh nhất lịch sử Bundesliga chỉ sau 78 trận, vượt qua kỷ lục cũ của Roy Makaay.

Vượt mặt Cristiano Ronaldo và Erling Haaland

Sức ảnh hưởng của Kane không chỉ giới hạn tại Đức mà còn lan tỏa ra toàn châu lục. Hồi tháng 9, anh chính thức vượt qua cả Cristiano Ronaldo và Erling Haaland để trở thành cầu thủ đạt mốc 100 bàn thắng cho một câu lạc bộ thuộc Top 5 giải hàng đầu châu Âu nhanh nhất thế kỷ 21 (chỉ sau 104 trận).

Với tổng cộng 143 bàn thắng sau 146 lần ra sân trong màu áo Bayern Munich, Harry Kane đang chứng minh mình là biểu tượng của sự ổn định và đẳng cấp tuyệt đối. Bundesliga có thể đã chứng kiến nhiều huyền thoại, nhưng một cái tên có thể xô đổ hàng loạt kỷ lục của Gerd Muller, Lewandowski lẫn Ronaldo chỉ trong vòng 3 năm như Kane chắc chắn là trường hợp độc nhất vô nhị trong lịch sử bóng đá.