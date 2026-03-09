Harry Kewell ca ngợi Đỗ Hoàng Hên là tài năng lớn sau chiến thắng 2-1 trước CAHN HLV Harry Kewell dành lời khen đặc biệt cho Đỗ Hoàng Hên sau khi tiền đạo này lập cú đúp giúp Hà Nội FC đánh bại CAHN. Chiến lược gia người Australia ấn tượng với cường độ hoạt động và đóng góp vào lối chơi chung của học trò.

Trong trận derby thủ đô đầy kịch tính tại sân Hàng Đẫy, Hà Nội FC đã giành chiến thắng sát nút 2-1 trước CLB Công an Hà Nội (CAHN). Ngôi sao sáng nhất trận đấu không ai khác chính là Đỗ Hoàng Hên, người đã ghi cả hai bàn thắng quyết định, giúp đội bóng của HLV Harry Kewell khẳng định vị thế trong cuộc đua vô địch.

Đỗ Hoàng Hên: Ngôi sao sáng nhất trận derby

Không chỉ dừng lại ở hai pha lập công quan trọng, Đỗ Hoàng Hên còn gây ấn tượng mạnh với ban huấn luyện bởi cường độ hoạt động không biết mệt mỏi. Tiền đạo này liên tục di chuyển, gây áp lực lên hàng thủ đối phương và tích cực hỗ trợ phòng ngự khi cần thiết.

HLV Harry Kewell đánh giá cao màn thể hiện của Đỗ Hoàng Hên.

HLV Harry Kewell, cựu danh thủ Ngoại hạng Anh, đã không tiếc lời khen ngợi cậu học trò: "Hôm nay Hoàng Hên đã thực hiện những công việc khổ sở nhất của trận đấu. Cậu ấy chạy rất nhiều và là một tài năng lớn. Cậu ấy không chỉ lập một cú đúp mà còn đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong lối chơi chung của chúng tôi. Đây là trận đấu thú vị nhất mà tôi từng chứng kiến và tôi thực sự yêu cách cậu ấy cống hiến."

Dấu ấn chiến thuật và kỷ luật thép

Chiến thắng 2-1 trước CAHN là thành quả của quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng từ Ban huấn luyện Hà Nội FC. HLV Harry Kewell tiết lộ đội bóng đã xây dựng nhiều phương án chiến thuật khác nhau, bao gồm cả các kế hoạch dự phòng để đối phó với những biến số trên sân.

Chìa khóa dẫn đến thắng lợi nằm ở việc phong tỏa hoàn toàn các ngòi nổ bên phía CAHN. Nhờ sự tuân thủ kỷ luật chiến thuật tuyệt đối, Hà Nội FC đã duy trì lợi thế dẫn trước hai bàn cho đến tận những phút bù giờ cuối cùng, trước khi đối thủ có bàn thắng danh dự rút ngắn tỷ số.

Nâng tầm giá trị thương hiệu V.League

Đánh giá về chất lượng chuyên môn, nhà cầm quân người Australia khẳng định đây là một trong những trận cầu có chất lượng cao nhất kể từ khi ông đến Việt Nam làm việc. Ông tin rằng những cuộc đối đầu kịch tính như thế này sẽ là đòn bẩy quan trọng để nâng tầm bóng đá Việt Nam.

"Hai đội đã thể hiện hai phong cách bóng đá khác nhau nhưng đều mang lại sự kịch tính và chất lượng cao," ông Kewell nhấn mạnh. Sự tỏa sáng của Đỗ Hoàng Hên dưới bàn tay nhào nặn của HLV Harry Kewell không chỉ mang về 3 điểm quý giá mà còn cho thấy sự tiến bộ vượt bậc của các nội binh tại Hà Nội FC trong mùa giải năm nay.