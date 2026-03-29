Harry Maguire bị xem là 'lựa chọn thứ 5': Canh bạc mạo hiểm của Thomas Tuchel Dù tỏa sáng trước Uruguay, Harry Maguire đối mặt nguy cơ lỡ hẹn World Cup 2026. HLV Thomas Tuchel ưu tiên sự cơ động, biến kinh nghiệm của trung vệ MU thành dấu hỏi lớn.

Harry Maguire đang đứng trước ngã ba đường trong sự nghiệp quốc tế. Dù vừa thể hiện phong độ ổn định trong trận hòa 1-1 của tuyển Anh trước Uruguay tại Wembley, trung vệ 33 tuổi này lại nhận được những tín hiệu đáng báo động từ HLV trưởng Thomas Tuchel. Chiến lược gia người Đức dường như đã định hình bộ khung phòng ngự cho chiến dịch World Cup 2026, và trong đó, cựu thủ quân Manchester United chỉ được xem là phương án dự phòng thứ năm.

Thông số ấn tượng nhưng chưa đủ thuyết phục

Trong màn tái xuất trên sân Wembley, Harry Maguire đã chứng minh tại sao anh từng là chốt chặn không thể thay thế của Tam Sư. Đá cặp cùng Fikayo Tomori, trung vệ thuộc biên chế Man Utd đã có 90 phút thi đấu vô cùng chắc chắn. Thống kê chuyên môn cho thấy Maguire chạm bóng 88 lần, đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên tới 94%. Đặc biệt, khả năng điều tiết từ tuyến dưới của anh vẫn rất sắc sảo với 4 đường chuyền dài vượt tuyến đi đúng địa chỉ.

Không chỉ dừng lại ở khía cạnh chuyên môn, vai trò thủ lĩnh của Maguire còn được khẳng định khi anh tiếp quản băng đội trưởng trong hiệp hai. Tuy nhiên, sự vững chãi của anh và bàn mở tỷ số của Ben White ở phút 81 là không đủ để Anh giành chiến thắng, sau khi Federico Valverde gỡ hòa cho Uruguay trên chấm penalty. Dù vậy, xét về phương diện cá nhân, Maguire đã hoàn thành tốt nhiệm vụ với 4 lần giải nguy và 5 pha thu hồi bóng thành công.

Hệ thống phân cấp khắc nghiệt của Thomas Tuchel

Bất chấp màn trình diễn tròn vai, tương lai của Maguire tại đội tuyển đang trở nên mờ mịt hơn bao giờ hết. HLV Thomas Tuchel, với triết lý bóng đá đòi hỏi sự cơ động và khả năng xoay sở linh hoạt của các trung vệ, đang ưu tiên những cái tên trẻ trung hơn. Hiện tại, Ezri Konsa, Marc Guehi, Trevoh Chalobah và John Stones đều được xếp trên Maguire trong danh sách ưu tiên của vị chiến lược gia người Đức.

Tuchel thừa nhận Maguire vẫn là một "vũ khí" lợi hại trong các tình huống cố định hoặc khi đội bóng cần chơi phòng ngự lùi sâu để bảo vệ thành quả trong các trận cầu loại trực tiếp. Tuy nhiên, để trở thành hạt nhân trong quá trình xây dựng lối chơi chủ động mà ông hướng tới, Maguire dường như không còn phù hợp.

Canh bạc kinh nghiệm trước thềm World Cup

Việc gạt bỏ một cầu thủ đã có 65 lần khoác áo đội tuyển quốc gia như Maguire được đánh giá là một canh bạc đầy rủi ro. Trong trận đấu với Uruguay, tuyển Anh đã bộc lộ sự thiếu sáng tạo trước khối đội hình lùi sâu của đối phương. Những lúc thế trận bế tắc, khả năng phất bóng dài chính xác của Maguire cho các cầu thủ chạy cánh là một phương án tiếp cận hữu hiệu mà các trung vệ khác khó lòng thực hiện tốt hơn.

Bên cạnh đó, bản lĩnh trận mạc tại các giải đấu lớn là thứ tài sản vô giá mà Tuchel cần cân nhắc. Sức mạnh không chiến vượt trội của Maguire không chỉ giúp ích trong phòng ngự mà còn là mối đe dọa thường trực trong vòng cấm đối phương. Việc để anh ngồi dự bị có thể là một lựa chọn chiến thuật, nhưng loại bỏ hoàn toàn Maguire khỏi danh sách dự World Cup 2026 có thể để lại khoảng trống lớn về mặt tâm lý và kinh nghiệm cho Tam Sư.

Nhìn chung, cuộc đua giành vé đến Bắc Mỹ đang trở nên gian nan hơn bao giờ hết với trung vệ 33 tuổi. Để thay đổi định kiến của Tuchel, Maguire không còn cách nào khác ngoài việc duy trì phong độ đỉnh cao dưới thời Michael Carrick tại Man Utd trong thời gian tới.