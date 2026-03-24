Harry Maguire hồi sinh: Từ người thừa tại MU đến vũ khí không chiến của Thomas Tuchel HLV Thomas Tuchel đặt kỳ vọng lớn vào Harry Maguire trong các tình huống bóng chết sau khi trung vệ này hồi sinh mạnh mẽ dưới sự dẫn dắt của Michael Carrick tại MU.

Trong những chia sẻ mới nhất trên trang chủ của Liên đoàn Bóng đá Anh (FA), HLV trưởng Thomas Tuchel đã dành nhiều lời khen ngợi cho sự trở lại của Harry Maguire. Chiến lược gia người Đức khẳng định trung vệ của Manchester United (MU) đang sở hữu những phẩm chất đặc biệt, có thể trở thành chìa khóa mở ra chiến thắng cho đội tuyển Anh, đặc biệt là trong các tình huống cố định.

Maguire đã xuất sắc giành lại vị trí ở đội tuyển Anh.

Sự hồi sinh ngoạn mục dưới thời Michael Carrick

Nhìn lại giai đoạn đầu mùa giải, tương lai của Harry Maguire tại Old Trafford từng bị đặt dấu hỏi lớn. Dưới thời HLV Ruben Amorim, cầu thủ này chỉ có vỏn vẹn 4 lần đá chính tại Ngoại hạng Anh và thường xuyên phải ngồi dự bị. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn kể từ khi Michael Carrick đảm nhận vai trò HLV tạm quyền.

Maguire đã đá chính trọn vẹn cả 10 trận đấu gần nhất của Manchester United tại giải quốc nội. Sự tin tưởng tuyệt đối từ Carrick không chỉ giúp Maguire lấy lại sự tự tin mà còn đưa MU vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với chuỗi phong độ thăng hoa. Đáng chú ý, Tuchel thừa nhận ông đã quan sát rất kỹ quá trình này và vô cùng ấn tượng với cách Maguire xử lý các tình huống bóng chết.

"Harry hoàn toàn xứng đáng với điều này. Đặc biệt là kể từ khi Michael Carrick nắm quyền, cậu ấy đã có những màn trình diễn vô cùng xuất sắc. Cậu ấy là nhân tố chủ chốt giúp CLB đạt kết quả tuyệt vời", HLV Thomas Tuchel nhấn mạnh về lý do triệu tập cựu đội trưởng MU trở lại Tam Sư.

Chiến thuật "bóng chết" và dấu ấn từ ban huấn luyện

Không chỉ là phong độ cá nhân, sự lột xác của Maguire còn đến từ những điều chỉnh chiến thuật sâu sắc trong ban huấn luyện của Carrick. Sự góp mặt của Jonny Evans và Jonathan Woodgate đã mang đến làn gió mới cho hệ thống phòng ngự của "Quỷ đỏ".

Cụ thể, Jonny Evans đã nhận được nhiều lời tán dương nhờ những cải tiến trong cách sắp xếp nhân sự ở các pha bóng cố định. Manchester United hiện tại đang khai thác tối đa nhãn quan của Bruno Fernandes để tạo ra những đường chuyền loại bỏ hàng thủ đối phương. Ở phía trong, khả năng không chiến của Casemiro và đặc biệt là Harry Maguire đã được "mở khóa", biến họ thành những mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm trong vòng cấm.

Maguire là nhân tố quan trọng của MU dưới thời Carrick.

Vũ khí chiến lược cho mục tiêu World Cup

Bên cạnh kinh nghiệm dày dặn qua các giải đấu lớn như EURO và World Cup, Maguire giờ đây mang đến cho Thomas Tuchel một phương án tấn công lợi hại. Trong bối cảnh các trận đấu ở vòng knock-out World Cup thường diễn ra chặt chẽ, những tình huống phạt góc hay đá phạt trực tiếp sẽ là yếu tố phân định thắng thua.

HLV Tuchel bày tỏ sự hào hứng: "Cậu ấy sở hữu những phẩm chất vượt trội trong các tình huống cố định. Việc được trực tiếp quan sát cậu ấy tập luyện và hòa nhập cùng toàn đội là điều rất thú vị đối với tôi".

Trước mắt, Harry Maguire sẽ có cơ hội chứng minh giá trị của mình trong hai trận giao hữu quan trọng của đội tuyển Anh với Uruguay và Nhật Bản. Đây được xem là bước chạy đà cần thiết để Tam Sư hoàn thiện đội hình và các phương án chiến thuật trước khi bước vào kỳ World Cup mùa hè này.