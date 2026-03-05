Harry Maguire nhận án 15 tháng tù treo: Giấc mơ World Cup 2026 lung lay dữ dội Trung vệ Manchester United bị tòa án Hy Lạp tuyên án 15 tháng tù treo sau rắc rối tại Mykonos, tạo nên rào cản pháp lý nghiêm trọng cho việc xin visa dự World Cup 2026 tại Mỹ.

Sau gần 6 năm theo đuổi các thủ tục pháp lý phức tạp, Harry Maguire vừa phải nhận phán quyết cuối cùng từ tòa án Hy Lạp. Trung vệ của Manchester United bị tuyên phạt 15 tháng tù treo vì các tội danh hối lộ, hành hung và chống người thi hành công vụ. Dù phán quyết này không buộc Maguire phải ngồi tù ngay lập tức, nó lại mở ra một cuộc khủng hoảng mới về tư cách tham dự World Cup 2026 – giải đấu mà Hoa Kỳ áp dụng những quy định nhập cảnh cực kỳ khắt khe đối với người có tiền án.

Phán quyết 15 tháng tù và cuộc chiến pháp lý dai dẳng

Tại phiên tái thẩm lần thứ 5 diễn ra trên đảo Syros, hội đồng xét xử đã đưa ra mức án 15 tháng và 20 ngày tù treo dành cho Harry Maguire. Đây là mức phạt đã được giảm nhẹ so với bản án sơ thẩm 21 tháng trước đó. Đáng chú ý, cựu đội trưởng Man Utd không phải chịu thêm các khoản phạt tài chính, nhưng các tội danh liên quan đến cố ý hối lộ và hành hung vẫn được giữ nguyên.

Maguire trả giá đắt vì sự cố tại Hy Lạp.

Vụ việc khởi nguồn từ mùa hè năm 2020 tại đảo Mykonos, nơi Maguire khẳng định anh chỉ đang bảo vệ em gái khỏi một nhóm người lạ mặt. Tuy nhiên, phía cảnh sát Hy Lạp đưa ra những bằng chứng về hành vi bạo lực và nỗ lực dùng tiền để dàn xếp vụ việc. Ngay sau khi phán quyết được đưa ra, đội ngũ luật sư của trung vệ 32 tuổi đã tuyên bố sẽ tiếp tục kháng cáo lên cấp cao hơn nhằm xóa bỏ hoàn toàn vết đen trong hồ sơ hình sự của anh.

Tương lai tại Old Trafford trong giai đoạn chuyển giao

Về mặt chuyên môn tại cấp độ câu lạc bộ, bản án tù treo này chưa gây tác động tức thì đến khả năng ra sân của Maguire. Theo luật pháp Hy Lạp, các tội danh nhẹ với án phạt dưới 3 năm thường được chuyển sang án treo cho người phạm tội lần đầu. Thực tế, Maguire vẫn góp mặt trong đội hình của HLV tạm quyền Michael Carrick trong trận đấu với Newcastle United tại St James' Park vừa qua.

Dưới sự dẫn dắt của Carrick, Maguire đang cho thấy sự hồi sinh về phong độ với 7 trận đá chính liên tiếp. Tuy nhiên, tương lai dài hạn của anh vẫn là một dấu hỏi lớn khi hợp đồng hiện tại sẽ đáo hạn vào mùa hè này. Ban lãnh đạo Man Utd hiện vẫn giữ thái độ im lặng trước các diễn biến pháp lý mới nhất của cầu thủ này.

Rào cản visa Mỹ: Cơn ác mộng thực sự cho sự nghiệp quốc tế

Điểm mấu chốt khiến bản án 15 tháng tù treo trở nên đáng sợ chính là quy định nhập cảnh của Mỹ. World Cup 2026 chỉ còn cách chưa đầy 100 ngày, và Hoa Kỳ nổi tiếng với quy trình xét duyệt visa nghiêm ngặt đối với các cá nhân có hồ sơ hình sự. Một người bị kết án hình sự thường bị coi là "không đủ điều kiện nhập cảnh" và phải thực hiện quy trình xin miễn trừ tư cách (waiver).

Trung vệ Quỷ đỏ nguy cơ lỡ hẹn World Cup 2026.

Vấn đề nằm ở thời gian: quy trình xin giấy phép đặc biệt này có thể kéo dài tới 9 tháng. Với việc giải đấu đã cận kề, Maguire đối mặt với nguy cơ bị từ chối visa ngay lập tức. Trước đây, khi vụ án còn đang trong quá trình kháng cáo sơ thẩm, anh vẫn có thể nhập cảnh Mỹ trong các tour du đấu hè. Tuy nhiên, với tư cách một người đã bị tuyên có tội chính thức, hồ sơ của anh chắc chắn sẽ bị các cơ quan di trú Mỹ kiểm soát chặt chẽ hơn.

Sự chậm trễ trong hệ thống tư pháp Hy Lạp – vốn đã kéo dài vụ án này qua 4 lần trì hoãn do thiếu hụt bản dịch – vô tình đẩy Maguire vào thế khó. Nếu không thể nhanh chóng giải quyết vấn đề pháp lý hoặc nhận được sự can thiệp ngoại giao đặc biệt, trung vệ dày dạn kinh nghiệm này có thể phải kết thúc sự nghiệp quốc tế của mình bằng việc ngồi nhà theo dõi giải đấu qua màn hình vô tuyến.