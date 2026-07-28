Harry Maguire ủng hộ Ole Gunnar Solskjaer sớm tái xuất tại giải Ngoại hạng Anh Trung vệ Manchester United nhấn mạnh Solskjaer là người quan trọng trong sự nghiệp của anh, đồng thời đánh giá cao cách cựu HLV tạo niềm tin cho cầu thủ.

Harry Maguire hy vọng Ole Gunnar Solskjaer sẽ sớm trở lại giải Ngoại hạng Anh, sau khi cựu huấn luyện viên Manchester United rời Besiktas. Trung vệ này cho biết Solskjaer có ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của anh, không chỉ vì là người đưa anh đến Old Trafford mà còn bởi cách ông xây dựng sự tự tin cho cầu thủ.

Solskjaer chia tay Manchester United vào năm 2021, nhưng vẫn liên tục được liên hệ với các đội bóng tại Anh. Công việc gần nhất của chiến lược gia người Na Uy là tại Besiktas, nơi ông bị sa thải sau khi đội bóng bị loại khỏi Europa League và vòng play-off Conference League.

Ole Gunnar Solskjaer vẫn giữ mối quan hệ tốt với Maguire. Ảnh: Getty.

Maguire nhắc lại vai trò của Solskjaer tại Manchester United

Với Maguire, mối liên hệ với Solskjaer mang ý nghĩa đặc biệt. Trung vệ Manchester United nói: “Ông ấy là một huấn luyện viên tuyệt vời và một người vô cùng đáng mến. Ông ấy là huyền thoại lớn của câu lạc bộ, mọi người đều dành cho ông sự tôn trọng rất lớn.”

Maguire nhấn mạnh Solskjaer là một phần quan trọng trong hành trình của anh tại Old Trafford. “Ông đưa tôi đến câu lạc bộ và tôi mãi biết ơn vì đường đời chúng tôi đã giao nhau”, trung vệ này chia sẻ.

Điểm Maguire đánh giá cao không nằm ở một sơ đồ hay thay đổi chiến thuật cụ thể, mà là năng lực quản trị con người. Theo anh, Solskjaer luôn sẵn sàng lắng nghe, đưa ra lời khuyên và biết cách tạo không gian để cầu thủ cảm thấy thoải mái trong môi trường có áp lực lớn như Manchester United.

Sự tin tưởng là dấu ấn Maguire nhớ nhất

Maguire cho biết cả hai vẫn duy trì quan hệ thân thiết, thường xuyên trò chuyện và gặp nhau tại Manchester khi lịch trình cho phép. Anh nhận xét Solskjaer có khả năng khơi dậy phong độ tốt nhất từ các cầu thủ nhờ sự cởi mở trong giao tiếp.

“Ông ấy luôn cho tôi lời khuyên và đối xử tuyệt vời với tôi. Ông ấy biết cách khơi dậy phong độ tốt nhất từ mọi người, luôn sẵn sàng lắng nghe và biết cách trò chuyện với cầu thủ”, Maguire nói.

Trong một đội bóng nơi kỳ vọng luôn rất cao, Maguire xem niềm tin từ ban huấn luyện là yếu tố quan trọng. Anh nói thêm rằng một huấn luyện viên cởi mở, giúp cầu thủ cảm thấy tự tin, có thể tạo ra khác biệt lớn trong cách họ đối diện áp lực.

Solskjaer từng được cân nhắc trở lại Old Trafford

Đầu năm nay, Solskjaer từng được cân nhắc cho vai trò huấn luyện viên tạm quyền tại Manchester United. Tuy nhiên, đội bóng cuối cùng chọn Michael Carrick.

Dưới sự dẫn dắt của Carrick, Manchester United giành nhiều điểm nhất giải trong phần còn lại của mùa giải, cán đích ở vị trí thứ ba và đoạt vé dự Champions League trước ba vòng đấu. Carrick sau đó được bổ nhiệm chính thức trước vòng cuối cùng.

Trong chuyến du đấu gần đây tại Na Uy, Carrick đã gặp lại Solskjaer. Theo nguồn tin, cựu tiền đạo Manchester United đang có tinh thần rất tốt. Những lời của Maguire vì thế không chỉ là sự tri ân dành cho người thầy cũ, mà còn là sự ủng hộ rõ ràng cho một màn tái xuất của Solskjaer tại bóng đá Anh.