Hartlepool 0-2 Marine: Marine giành chiến thắng Marine thắng liên tiếp 5 trận gần nhất và muốn kéo dài mạch trận khi sang làm khách của Hartlepool. Trận đấu diễn ra lúc 21h00 ngày 17/10/2026.

Hartlepool 0 - 2 Marine Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Hartlepool tiếp đón Marine.

13' Hartlepool ép sân Cầm bóng: Hartlepool 58% - 42% Marine, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 0.

25' Hartlepool ép sân Cầm bóng: Hartlepool 62% - 38% Marine, dứt điểm 8 - 2 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 3 - 1.

37' Hartlepool ép sân Cầm bóng: Hartlepool 58% - 42% Marine, dứt điểm 9 - 3 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 4 - 1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

50' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Hartlepool 52% - 48% Marine, dứt điểm 9 - 5 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 4 - 2.

63' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Hartlepool 51% - 49% Marine, dứt điểm 11 - 6 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 4 - 2.

71' BÀN THẮNG! Marine (0-1) Phút 71': (Marine) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

76' Hartlepool ép sân Cầm bóng: Hartlepool 51% - 49% Marine, dứt điểm 14 - 7 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 4 - 2.

77' BÀN THẮNG! Marine (0-2) Phút 77': (Marine) lập công. Tỷ số: 0 - 2.

89' Hartlepool ép sân Cầm bóng: Hartlepool 51% - 49% Marine, dứt điểm 17 - 8 (trúng đích 5 - 3), phạt góc 6 - 2.

KT Kết thúc: Hartlepool 0-2 Marine Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 2.

Cập nhật lúc 22:55 17/10/2026

Hartlepool Thống kê Marine 50% Kiểm soát bóng 50% 18 Dứt điểm 10 5 Trúng đích 3 6 Phạt góc 2

Marine đang có chuỗi 5 trận thắng liên tiếp và sẽ tìm cách kéo dài mạch trận này khi làm khách trên sân của Hartlepool lúc 21h00 ngày 17/10/2026. Trong khi đó, chủ nhà bước vào cuộc gặp với phong độ đi ngược hoàn toàn.

Marine: Chuỗi thắng làm nên sự tự tin

Marine đang ở trạng thái hưng phấn hiếm có. Đội khách thắng cả 5 trận gần nhất, không hòa, không thua. Một chuỗi kết quả trọn vẹn như vậy thường đi kèm sự ổn định trong lối chơi và niềm tin lớn vào những gì đang làm.

Đáng chú ý, đây là chuỗi kết quả được xây dựng liên tục, không phải một đợt bứt phá ngắn. Marine hiểu rõ cách giành chiến thắng ở thời điểm hiện tại, và đó là lợi thế tinh thần đáng kể trước chuyến làm khách.

Hartlepool: Cần sớm tìm lại nhịp thắng

Ở chiều ngược lại, Hartlepool đang trải qua giai đoạn khó khăn. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà chỉ thắng 1 trận và thua 4 trận. Kết quả gần nhất của họ cũng là một trận thua.

Điểm sáng duy nhất là chiến thắng xen giữa chuỗi trận, cho thấy Hartlepool vẫn có khả năng cạnh tranh. Tuy nhiên, để biến điều đó thành sự ổn định, họ cần một kết quả tích cực ngay trên sân nhà.

Điểm then chốt của trận đấu

Sự tương phản về phong độ là yếu tố nổi bật nhất. Một bên thắng cả 5 trận gần nhất, bên còn lại thua 4 trong 5 trận. Với Marine, bài toán là giữ nguyên sự tập trung và kỷ luật đã mang lại chuỗi thắng.

Hartlepool lại chịu áp lực phải phản ứng trước sân nhà. Nếu chủ nhà sớm có bàn thắng, trận đấu có thể trở nên khó chịu hơn với đội khách. Ngược lại, nếu Marine giữ được nhịp độ như những trận vừa qua, họ hoàn toàn có thể tiếp tục mạch thắng.

Nhận định

Xét trên phong độ gần đây, Marine nhỉnh hơn về tâm lý và sự ổn định. Chuỗi 5 trận thắng là lý do chính để tin đội khách sẽ tiếp tục thi đấu tự tin tại sân của Hartlepool.

Dù vậy, bóng đá luôn có chỗ cho bất ngờ. Một đội đang thua nhiều như Hartlepool đôi khi lại bùng nổ khi được thi đấu trước khán giả nhà. Cuộc gặp lúc 21h00 ngày 17/10/2026 vì thế hứa hẹn là phép thử đáng chú ý cho mạch thắng của Marine.

Hartlepool 5 trận gần nhất B T B B B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Marine 5 trận gần nhất T T T T T 2 Trận 2-0-0 T-H-B 5 Ghi (TB 2.5) 2 Thủng lưới