Harvey Elliott và bi kịch của một tài năng bị đóng băng bởi những toan tính tài chính Mùa giải cho mượn của Harvey Elliott tại Aston Villa biến thành thảm họa với chỉ 277 phút thi đấu, khi những rào cản về quy định tài chính PSR và sự thay đổi chiến thuật tại Liverpool đẩy tiền vệ 23 tuổi vào thế tiến thoái lưỡng nan.

Cơn ác mộng của Harvey Elliott tại vùng Birmingham đang dần đi đến hồi kết, nhưng chương cuối này lại mang đầy màu sắc trớ trêu. Tiền vệ 23 tuổi sẽ sớm phải ngồi trên khán đài để chứng kiến hai câu lạc bộ đang chi trả lương cho mình – nhưng tuyệt nhiên không bên nào coi anh là nhân tố chủ chốt – quyết đấu cho một suất tham dự Champions League mùa tới.

Sự nghiệp Elliott chững lại bởi những toan tính của cả Liverpool và Aston Villa.

Theo các điều khoản trong hợp đồng cho mượn, Elliott không được phép ra sân trong cuộc chạm trán với đội bóng chủ quản Liverpool. Tuy nhiên, rào cản pháp lý đó không đáng sợ bằng thực tế phũ phàng: sau một năm rưỡi được kỳ vọng sẽ bứt phá mạnh mẽ, Elliott chỉ có vỏn vẹn 277 phút thi đấu trên mọi đấu trường. Khi mùa giải 2025-26 hạ màn, anh sẽ lầm lũi quay trở lại Merseyside với hành trang trống rỗng và một tương lai đầy rẫy những dấu hỏi lớn.

Nghịch lý 35 triệu bảng và rào cản PSR

Nguyên nhân dẫn đến sự "đóng băng" của Elliott tại sân Villa Park không đơn thuần nằm ở chuyên môn, mà mang đậm tính toan tính tài chính. Ban đầu, các bên đều tin rằng bản hợp đồng cho mượn sẽ sớm trở thành mua đứt. Tuy nhiên, Aston Villa đã thực hiện một nước đi thực dụng: cố tình giữ Elliott trên băng ghế dự bị để tránh kích hoạt điều khoản bắt buộc mua đứt trị giá 35 triệu bảng.

Điều khoản này sẽ tự động có hiệu lực nếu cầu thủ này có đủ 10 lần ra sân tại Ngoại hạng Anh. Trong bối cảnh phải vật lộn với các quy định về lợi nhuận và bền vững (PSR), đội bóng của Unai Emery buộc phải hy sinh một tài năng trẻ để đảm bảo an toàn về mặt sổ sách tài chính.

Sự lạc nhịp trong hệ thống chiến thuật của Unai Emery

Bên cạnh yếu tố kinh tế, niềm tin chiến thuật của huấn luyện viên Unai Emery dành cho Elliott cũng cạn kiệt nhanh chóng. Dù Aston Villa từng khao khát có anh vào ngày cuối của kỳ chuyển nhượng tháng 9 năm ngoái, nhưng Emery sớm kết luận rằng Elliott không phù hợp với hệ thống pressing khắt khe và kỷ luật vị trí của mình.

Lần cuối cùng tiền vệ này xuất hiện trên thảm cỏ Ngoại hạng Anh đã từ đầu tháng Hai trong trận gặp Brentford. Kể từ đó, anh trở thành "người thừa" đúng nghĩa tại câu lạc bộ. Dù vẫn duy trì thái độ tập luyện chuyên nghiệp và giữ tinh thần tích cực, Elliott hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch nhân sự của chiến lược gia người Tây Ban Nha.

Elliott vẫn tập luyện chuyên nghiệp nhưng không được ra sân.

Tương lai mờ mịt tại Anfield sau sự xuất hiện của Florian Wirtz

Trở về Liverpool, tình hình của Elliott cũng không khả quan hơn. Dù huấn luyện viên Arne Slot đã bày tỏ sự cảm thông, nhưng ông không đưa ra bất kỳ lời hứa hẹn nào về cơ hội ra sân. Sự xuất hiện của siêu sao Florian Wirtz vào mùa hè năm ngoái đã trực tiếp đẩy Elliott ra khỏi danh sách ưu tiên tại Anfield.

Với hợp đồng chỉ còn thời hạn đến hè 2027, Liverpool đang đứng trước hai lựa chọn khó khăn:

Chấp nhận lỗ vốn để giải phóng quỹ lương và tạo điều kiện cho cầu thủ ra đi. Giữ lại làm dự phòng: Tận dụng suất cầu thủ "cây nhà lá vườn" (homegrown) nhưng nguy cơ làm thui chột tài năng của anh trên ghế dự bị.

Việc tìm kiếm một bến đỗ mới như RB Leipzig có thể là một lối thoát, nhưng mức lương cao cùng sự sa sút phong độ sau một năm không thi đấu sẽ là rào cản lớn. Ở tuổi 23, Elliott cần được chơi bóng thường xuyên thay vì tiếp tục mài quần trên ghế dự bị. Mùa hè 2026 sẽ là thời điểm định đoạt liệu anh có thể vực dậy sự nghiệp hay sẽ mãi là một tài năng trẻ không bao giờ lớn vì những toan tính ngoài sân cỏ.