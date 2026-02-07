Harvey Elliott và rào cản 35 triệu bảng tại Aston Villa: Bi kịch của một tài năng trẻ HLV Unai Emery thừa nhận Aston Villa đang làm tổn thương Harvey Elliott khi hạn chế ra sân để tránh kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 35 triệu bảng từ Liverpool.

Harvey Elliott, tiền vệ 22 tuổi đầy triển vọng của bóng đá Anh, đang rơi vào một tình cảnh hiếm thấy tại Ngoại hạng Anh khi tương lai bị đóng băng bởi các điều khoản tài chính. HLV Unai Emery của Aston Villa đã công khai thừa nhận sự bất công mà đội bóng đang gây ra cho cầu thủ này để bảo vệ ngân sách câu lạc bộ.

Nghịch lý từ điều khoản mua đứt bắt buộc

Gốc rễ của vấn đề nằm ở thỏa thuận kinh tế giữa Aston Villa và Liverpool. Cụ thể, đội chủ sân Bodymoor Heath sẽ buộc phải chi 35 triệu bảng để mua đứt Elliott nếu anh đạt mốc 10 lần ra sân. Hiện tại, cựu sao trẻ Liverpool đã có 7 lần thi đấu, đồng nghĩa với việc chỉ còn 2 trận nữa là Villa phải kích hoạt điều khoản thanh toán khổng lồ này.

Harvey Elliott được đánh giá là một trong những ngôi sao trẻ đầy tiềm năng.

Đáng chú ý, thỏa thuận này được ký kết bởi cựu giám đốc Monchi trước khi ông rời đội bóng. HLV Unai Emery dường như không coi Elliott là nhân tố không thể thay thế trong kế hoạch dài hạn, dẫn đến việc ban lãnh đạo quyết định hạn chế tối đa cơ hội ra sân của tiền vệ này. "Tôi đã nói chuyện với cậu ấy. Chúng tôi đang cố gắng công bằng, nhưng ở đây có hai phương diện: thể thao và kinh doanh", Emery bộc bạch.

Sự nghiệp bị đình trệ bởi các con số

Về mặt chuyên môn, Emery thừa nhận đội bóng cần phẩm chất của Elliott trên sân. Tuy nhiên, rào cản tài chính đã khiến anh trải qua quãng thời gian gần 4 tháng không được thi đấu tại Ngoại hạng Anh, kéo dài từ tháng 10 đến tận cuối tháng 1 năm sau. Đây là một tổn thất lớn đối với một cầu thủ đang ở độ tuổi cần được thi đấu thường xuyên để phát triển.

Sự nghiệp của Harvey Elliott đang chững lại vì Villa không muốn kích hoạt điều kiện mua đứt anh từ Liverpool.

Tình cảnh của Elliott càng trở nên bế tắc khi anh không thể chuyển sang một câu lạc bộ châu Âu nào khác trong mùa giải 2025-26. Theo quy định, do đã ra sân cho cả Liverpool và Aston Villa, anh bị kẹt lại giữa một bên là Villa không muốn chi tiền, và một bên là Liverpool từ chối thỏa hiệp để xóa bỏ điều khoản mua đứt hoặc gọi anh trở lại Anfield.

Thái độ chuyên nghiệp giữa tâm bão

Bất chấp sự bất công và tương lai mờ mịt, thái độ của Harvey Elliott vẫn nhận được sự tôn trọng lớn tại sân tập Bodymoor Heath. Anh không hề có biểu hiện buông xuôi hay gây rối để đòi ra đi. Ngược lại, Elliott vẫn tham gia đầy đủ các buổi tập, duy trì sự chuyên nghiệp với truyền thông và luôn có mặt ủng hộ đồng đội dù biết mình không được đăng ký thi đấu.

Theo nhận định của cựu CEO Christian Purslow, nếu các bên liên quan không sớm tìm ra tiếng nói chung để sửa đổi hợp đồng, tất cả đều sẽ chịu phần thua thiệt. Trong đó, sự nghiệp đang bị đình trệ của một tài năng trẻ như Elliott chính là cái giá đắt nhất phải trả cho những toan tính trên bàn đàm phán.